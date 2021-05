Nevada retira el mandato de uso de mascarillas para los totalmente vacunados

mayo 14, 2021 - 10:36 am

El presidente Joe Biden camina con la vicepresidenta Kamala Harris después de hablar sobre la orientación actualizada sobre los mandatos de mascarillas y la respuesta del COVID-19, en el Rose Garden de la Casa Blanca, el jueves 13 de mayo de 2021, en Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dieran el visto bueno para que las personas totalmente vacunadas renuncien a las máscaras en el interior en algunas situaciones para prevenir la propagación del COVID-19, algunos visitantes del Strip de Las Vegas andan sin máscara mientras cruzan Las Vegas Blvd. el jueves, 13 de mayo de 2021 en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Emily Pharr, a la izquierda, y Macall Wells, de Austin, Texas, ambas totalmente vacunadas contra COVID-19, se toman un selfie frente a Caesars Palace el jueves, 13 de mayo de 2021 en Las Vegas. Las nuevas directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades permiten que las personas totalmente vacunadas dejen de llevar máscaras en la mayoría de las situaciones. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Personas sin máscara caminan por Fremont Street Experience el jueves, 13 de mayo de 2021, en Las Vegas. Las nuevas directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades permiten que las personas totalmente vacunadas dejen de llevar máscaras en la mayoría de las situaciones. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Personas sin máscara caminan por Fremont Street Experience el jueves, 13 de mayo de 2021, en Las Vegas. Las nuevas directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades permiten que las personas totalmente vacunadas dejen de llevar máscaras en la mayoría de las situaciones. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Las nuevas directrices federales anunciadas el jueves, según las cuales las personas totalmente vacunadas ya no necesitan llevar mascarillas en la mayoría de los lugares interiores y exteriores, entraron en vigor inmediatamente en Nevada. Sin embargo, las empresas del estado pueden seguir exigiendo máscaras a los clientes y empleados, si así lo desean.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han suavizado las orientaciones sobre el uso de mascarillas para las personas totalmente vacunadas, permitiéndoles dejar de llevar la cara cubierta al aire libre en multitudes y en la mayoría de los lugares interiores, a menos que esté prohibido.

Las nuevas recomendaciones de la agencia federal siguen exigiendo el uso de mascarillas en lugares cerrados con mucha gente, como autobuses, aviones, hospitales, prisiones y refugios para personas sin hogar, pero se espera que ayuden a despejar el camino para la reapertura de los lugares de trabajo, las escuelas y otros lugares.

El 3 de mayo, el gobernador Steve Sisolak firmó una directiva de emergencia que actualizaba los requisitos de las mascarillas y los protectores faciales en el estado para que se ajustaran a las recomendaciones de los CDC, incluida cualquier orientación posterior. Como resultado, la nueva orientación de la agencia federal entró en vigor inmediatamente, según un comunicado de prensa del estado.

Sin embargo, los negocios de Nevada pueden exigir a los clientes que se cubran el rostro.

“Las entidades y organizaciones privadas pueden tener políticas de mascarilla que sean más restrictivas que la orientación de los CDC”, declaró el estado. “Los trabajadores deben consultar con sus empleadores sobre los protocolos de seguridad del COVID-19 en el lugar de trabajo”.

La Vegas Chamber of Commerce recomendó que las empresas de la zona mantengan los mandatos de mascarilla.

“No todos los empleados o clientes pueden estar vacunados, por lo que instamos a las empresas a que vayan a lo seguro y sigan exigiendo el uso de mascarillas”, comentó la presidenta y directora general de la cámara, Mary Beth Sewald, en un comunicado. “Mantener los casos de COVID a raya es la clave para reabrir completamente Las Vegas a largo plazo y reactivar nuestra economía”.

Algunos negocios de la zona mantendrán el requisito de máscaras, al menos por ahora, incluidos los supermercados locales Smith’s.

Según un comunicado de Kroger, la empresa matriz de la cadena, “En este momento, la familia de empresas Kroger sigue exigiendo a todos los que están en nuestras tiendas que lleven mascarillas. La compañía está revisando sus prácticas de seguridad y las últimas directrices de los CDC con la solicitud de comentarios de los asociados “para guiar la próxima fase de nuestra política”.

La Junta de Control de Juegos de Nevada subrayó en un comunicado de prensa que sus licenciatarios “pueden tener políticas de mascarillas más restrictivas que las directrices de los CDC”.

“Un gran día”

En Washington, las autoridades enmarcaron la flexibilización de las restricciones como un paso importante para volver a la vida anterior a la pandemia.

“Hoy es un gran día para Estados Unidos”, declaró el presidente Joe Biden durante un discurso en el Rose Garden para anunciar las nuevas directrices.

“Si están completamente vacunados, ya no están obligados a portar máscaras”, comentó, resumiendo la nueva orientación y animando a más estadounidenses a vacunarse. “Vacúnense, o usen una mascarilla hasta que lo hagan”.

Pero Lawrence Gostin, experto en derecho de la salud pública de la Universidad de Georgetown, calificó la guía de los CDC de “confusa y contradictoria”, en referencia a la ambigüedad sobre quién está vacunado y quién no.

“El público no se sentirá cómodo en un espacio interior abarrotado si no está seguro de si la persona sin máscara que está a su lado está o no vacunada”, señaló.

Los CDC y el gobierno de Biden se han enfrentado a presiones para que se suavicen las restricciones a las personas totalmente vacunadas (aquellas a las que se les aplicó la última dosis de la vacuna contra COVID-19 requerida) en parte para resaltar los beneficios de vacunarse. La agresiva campaña de vacunación del país ha dado sus frutos: Los casos de virus en Estados Unidos están en su tasa más baja desde septiembre, las muertes están en su punto más bajo desde el pasado mes de abril, y la tasa de positividad de las pruebas está en el punto más bajo desde que comenzó la pandemia.

“Todos hemos anhelado este momento, en el que podemos volver a una cierta sensación de normalidad”, agregó Rochelle Walensky, directora de los CDC, en una sesión informativa en la Casa Blanca.

Walensky mencionó que el tan esperado cambio fue posible gracias a los millones de personas que se han vacunado y se basa en los últimos datos científicos sobre la eficacia de las vacunas.

Puerta a la confusión

Es probable que la nueva orientación abra la puerta a la confusión, ya que no hay una forma segura de que las empresas u otras personas distingan entre quienes están totalmente vacunados y quienes no. Walensky y Biden indicaron que las personas que no están totalmente vacunadas deben seguir usando máscaras en los espacios cerrados.

“Hemos llegado hasta aquí: por favor, protéjanse hasta que lleguen a la meta”, recalcó Biden, señalando que la mayoría de los estadounidenses menores de 65 años aún no están totalmente vacunados. Dijo que el gobierno no iba a hacer cumplir la orientación sobre el uso de máscaras a aquellos que aún no están completamente vacunados.

“No vamos a salir a detener a la gente”, añadió Biden, quien dijo que cree que el pueblo estadounidense quiere cuidar de sus vecinos. “Si no te has vacunado, ponte tu mascarilla por tu propia protección y la de las personas que tampoco se han vacunado todavía”.

En Nevada, el estado no exige a las entidades privadas que confirmen el estado de vacunación de una persona ni lo prohíbe, según las directrices del estado. Asimismo, la Junta de Control de Juegos de Nevada no exige ni prohíbe la confirmación de la vacunación a sus licenciatarios.

Hasta la fecha, más de 154 millones de estadounidenses (o casi el 47 por ciento de la población) han recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, y casi 119 millones están totalmente vacunados. El ritmo de nuevas vacunaciones se ha ralentizado en las últimas semanas, pero con la autorización el miércoles de la inyección de Pfizer para menores de 12 a 15 años, se espera una nueva ráfaga de dosis en los próximos días.

“Seamos pacientes con los demás”

“Seamos pacientes los unos con los otros”, pidió Biden, reconociendo que algunos estadounidenses podrían dudar en quitarse las máscaras después de más de un año de vivir en una pandemia que ha matado a más de 580 mil personas en Estados Unidos y a más de 3.3 millones en todo el mundo.

Hace tan solo dos semanas, los CDC recomendaron que las personas totalmente vacunadas siguieran llevando mascarillas en todos los entornos y al aire libre en las grandes aglomeraciones.

Walensky comentó que las pruebas obtenidas en Estados Unidos e Israel muestran que las vacunas son tan protectoras en el mundo real como lo fueron en estudios anteriores y que siguen funcionando aunque se propaguen algunas versiones mutadas del virus que resultan preocupantes.

Cuantas más personas sigan vacunándose, más rápido disminuirán las infecciones y más difícil será que el virus mute lo suficiente como para burlar a las vacunas, subrayó, e instó a todas las personas de 12 años o más que aún no se hayan vacunado a que lo hagan.

Y aunque algunas personas siguen contrayendo el COVID-19 a pesar de estar vacunadas, según Walensky, eso es raro. Citó la evidencia de que esas infecciones tienden a ser más leves, más cortas y más difíciles de contagiar a otros. Si las personas vacunadas presentan síntomas de COVID-19, deben volver a ponerse la mascarilla inmediatamente y someterse a pruebas, recomendó.

Hay algunas advertencias. Walensky animó a las personas con sistemas inmunitarios débiles, por ejemplo, debido a un trasplante de órganos o a un tratamiento contra el cáncer, a hablar con sus médicos antes de quitarse las mascarillas. Esto se debe a la incertidumbre que sigue existiendo sobre si las vacunas pueden reactivar un sistema inmunitario debilitado tan bien como lo hacen los normales y sanos.