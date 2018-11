¿Nevada ya no es “púrpura”? 9 eliminatorias de la votación del martes

noviembre 8, 2018 - 11:06 am

La gente llega a emitir su voto en una mesa electoral en el Centro Comunitario Stupak en Las Vegas el martes 6 de noviembre de 2018. (Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Raymond Dukes de Las Vegas se prepara para votar en el centro de votación en Downtown Summerlin en Las Vegas el martes 6 de noviembre de 2018. (K.M. Cannon / Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los votantes hacen cola para votar en una mesa electoral en la Escuela Primaria Raul Elizondo en North Las Vegas, el martes 6 de noviembre de 2018. (Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal)

CARSON – Los resultados de las elecciones pueden mejorar las encuestas y las predicciones. Pero en la fría y sobria luz de la mañana siguiente, tienden a tener mucho sentido. Entonces comencemos a entender los resultados de Nevada del martes y veamos los puntos clave:

¿No más Swing State?

Los demócratas prevalecieron arriba, abajo y de lado en el estado, tanto que el estado de Nevada como un estado de swing púrpura podría ser reevaluado. La ventaja de la inscripción de los demócratas del estado, impulsada por los cambios demográficos, los ayudó a barrer todas las razas principales para el gobernador, el senado de los EE.UU. y el fiscal general. Los demócratas ganaron tres de las otras cuatro carreras estatales, tres de los cuatro puestos de la Cámara Nacional y una gran mayoría en la Asamblea estatal. Ganaron seis de los 11 concursos del Senado estatal y obtuvieron dos asientos en la cámara de 21, uno de ellos también de una mayoría.

El resultado en Nevada se destaca aún más cuando los demócratas perdieron en otras razas en todo el país donde fueron favorecidos o al menos se esperaba que fueran más competitivos. En general, los demócratas perdieron terreno en el Senado, con algunas carreras aún por decidir, pero obtuvieron el control de la Cámara de los EE.UU. y cambiaron siete gobernaciones.

Hablando de mayorías …

Las mujeres capturaron 22 de las 42 carreras de la Asamblea del Estado de Nevada y ahora constituyen la mayoría de esa casa. Nevada también se convierte en el quinto estado en tener dos mujeres en el Senado de los Estados Unidos, uniéndose a California, Minnesota, New Hampshire y Washington.

… y presumiendo derechos

Una mujer también fue la que más obtuvo votos en el estado. La representante demócrata de los Estados Unidos, Jacky Rosen obtuvo apenas 487 mil votos al derrotar al senador estadounidense Dean Heller, ganando por 48 mil votos y cinco puntos porcentuales. Steve Sisolak, ahora el gobernador electo demócrata, atrajo a 10 mil votantes menos al derrotar al fiscal general republicano Adam Laxalt en cuatro puntos porcentuales.

El efecto Trump

El presidente Donald Trump realizó cinco visitas al estado para hacer campaña por los republicanos. Su hija y sus dos hijos también visitaron, al igual que el vicepresidente Mike Pence y otros republicanos importantes, mientras que los demócratas vieron visitas del presidente Barack Obama y su esposa Michelle, el senador de California Kamala Harris y otros.

¿La fuerte retórica del presidente Trump sobre la inmigración, dirigida principalmente a los estados del Medio Oeste, perjudicó las posibilidades republicanas aquí? ¿Y Heller, que anteriormente fue un crítico abierto del presidente, apoyó a Trump cuando estaba a punto de enfrentarlo, y le otorgó al presidente cierto toque de Midas, como dijo en el mitin de Elko del 20 de octubre?

Más cerca de casa, el popular gobernador republicano saliente Brian Sandoval retuvo cualquier respaldo en la carrera para sucederlo, seguramente no ayudando al más conservador Laxalt.

La participación como todos los de salida

Los nevadenses inundaron las cabinas de votación en todo el estado el martes, lo que impulsó la participación mucho más allá de la participación típica para una elección de medio término.

Según los datos de la oficina de Secretaría de Estado de Nevada, el miércoles temprano, el 62.1 por ciento de los un millón 561 mil 515 votantes registrados del estado votaron en las elecciones de medio término del martes. Eso fue muy por debajo del 76.7 por ciento de los votantes que acudieron a las urnas en 2016, pero muy por delante del 45.56 por ciento que votó en la última elección de medio término en 2014.

Condado por condado, la mayor participación se produjo en el condado de Eureka, donde el 74.6 por ciento de los votantes activos emitieron su voto. Ocho de los 17 condados de Nevada tuvieron una participación superior al 70 por ciento, incluido el condado de Washoe, el segundo más grande del estado, donde las largas filas de votantes retrasaron los resultados de la noche del martes durante tres horas mientras votaban. La participación más baja se registró en el condado de Lyon, donde el 58.4 por ciento de los votantes votaron. El segundo más bajo fue el condado más grande del estado, Clark, con 59.3 por ciento.

Las cifras no estaban completas, ya que el sitio web de la elección informó que 16 de los 17 condados del estado se actualizaron en su totalidad a las 4:34 a.m. No estaba claro de inmediato en qué condado había boletas pendientes.

La participación significaba esperarla

La participación sin precedentes tenía a los votantes aún en fila cuando las urnas cerraron a las 7 p.m. por ley estatal, no se dieron a conocer los resultados hasta que los últimos votantes votaron, lo que en el Condado de Washoe ocurrió cerca de las 10 p.m. Eso sucedió a pesar de que la participación anticipada en la votación fue el doble de la del Día de las Elecciones. ¿La política estatal de votación en cualquier recinto causó retrasos, y el estado deberá revisar sus procedimientos para mejorar el proceso y reducir las líneas?

El club del 50 por ciento (o mejor)

Solo tres candidatos en las mejores carreras competitivas del estado obtuvieron más del 50 por ciento de los votos: Rosen en la carrera del Senado, la demócrata Kate Marshall en la carrera de teniente gobernador y la demócrata Catherine Byrne en la carrera del controlador estatal. Todos los candidatos de la Cámara Nacional, ganaron con más del 50 por ciento, con la demócrata en funciones del primer distrito Dina Titus acumulando el mayor margen porcentual, 66 a 31.

Pero las seis preguntas de la boleta electoral del estado vieron resultados desequilibrados, lo que lleva a la próxima conclusión.

La pregunta 3 tiene sus dientes pateados

La Energy Choice Initiative, la carrera más cara en la historia del estado, que habría abierto el mercado de energía del estado a la competencia, perdió por un margen de 2 a 1 después de pasar hace dos años por un margen de casi 3 a 1. La empresa de servicios públicos principal del estado, NV Energy, invirtió 63 mdd para derrotar la medida luego de quedarse al margen en 2016.

Al mismo tiempo, los votantes aprobaron la Pregunta 6, que proponía que las compañías eléctricas deban tener el 50 por ciento de su producción de energía renovable para 2030. La pregunta volverá a los votantes en dos años, y es probable que las empresas eléctricas tomen un papel más activo cuando suceda.

Y finalmente: Gana el muerto

Se escuchó a Dennis Hof desde más allá de la tumba. El propietario de burdeles de Nevada que se deleitó con el apodo de “El Trump de Pahrump” tomó el 63 por ciento de los votos en un concurso de la Asamblea Estatal donde permaneció en la boleta a pesar de morir el 16 de octubre. Su victoria en el territorio profundamente republicano significa que los comisionados del condado en tres condados elijan un compañero republicano para asumir el asiento. Fue favorecido en la carrera y algunos expertos afirmaron que morir solo aumentaba sus posibilidades.