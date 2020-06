Nevadenses regresan al trabajo, pero aún no hay pago por desempleo

Kim Morgan-Smith frente a Watch Me Grow, la guardería donde trabaja el viernes, 29 de mayo de 2020, en Las Vegas. Morgan-Smith ha vuelto a trabajar después de ser despedida en marzo, pero aún no ha recibido las cinco semanas de desempleo que le debe la oficina de desempleo. (Chris Day/Las Vegas Review-Journal)

La residente de North Las Vegas, Kim Morgan-Smith, está a punto de recibir su primer cheque de pago en dos meses.

Todavía está esperando que el estado termine de pagar sus beneficios de desempleo.

“Me preocupa que nunca pueda recibir esos pagos”, comentó, añadiendo que le han estado pagando parcialmente y se le debe por cinco semanas.

Morgan-Smith volvió a trabajar en la guardería Watch Me Grow la semana pasada y se le aprobó el seguro de desempleo hace casi dos meses.

Nevada entró en la Fase Dos del plan de reapertura del gobernador Steve Sisolak el viernes. Mientras las empresas reciben a sus empleados, muchos se preguntan si recibirán su paga de desempleo estatal por las semanas que estuvieron sin trabajo.

La Directora del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR, por su sigla en inglés), Heather Korbulic, comentó durante una reunión informativa en la mañana del viernes que los reclamantes pueden esperar recibir pagos atrasados.

Laura Antidormi, que trabaja para una empresa de tecnología en Enterprise, necesita beneficios por una semana. Ha estado esperando durante dos meses.

“Odio decirlo, es casi una broma”, expresó.

Antidormi fue despedida en febrero y comenzó a solicitar trabajos. Solicitó beneficios en abril, ya que recibió la indemnización por despido, pero pudo encontrar un nuevo trabajo y sólo necesitó una semana de beneficios. Sin embargo, su solicitud ha sido etiquetada con un asunto de “ingresos deducibles”.

“He enviado correos electrónicos, he enviado por fax mis talones de pago como querían junto con mi carta de despido”, agregó Antidormi. “Es una bendición que haya podido encontrar trabajo durante el cierre, pero padres solteros o en casas donde ambas personas han perdido sus ingresos, no podría ni imaginarlo. Me dan escalofríos”.

En espera

No es ningún secreto que la oficina de desempleo se ha visto agobiada por el número de solicitudes de desempleo tras el cierre de negocios y casinos no esenciales en marzo, y este pico ha provocado importantes retrasos en el trámite de solicitudes de desempleo de los declarantes habituales.

Ha habido un total de 495 mil 840 solicitudes iniciales presentadas este año hasta la semana pasada, superando completamente el número de solicitudes presentadas en cualquier año natural completo en la historia del estado.

El DETR también reportó esta semana que Nevada tiene la tasa de desempleo más alta del país, con una tasa ajustada estacionalmente de 28.2 por ciento en abril.

“El mayor impacto se sintió en Las Vegas con una tasa de desempleo de más del 33 por ciento y una disminución en el empleo de cerca del 21 por ciento”, recalcó el economista jefe del DETR, David Schmidt en un comunicado de prensa.

La barman y nativa de Las Vegas, Alexis Cossman, comentó que solicitó los beneficios el 15 de marzo cuando Sisolak ordenó el cierre de casinos y negocios no esenciales.

No ha logrado recibir ningún beneficio porque su reclamo tiene un asunto pendiente. Cossman indicó que finalmente pudo contactar a un empleado del DETR la semana pasada para tratar de arreglar su reclamo.

“Dijeron que lo arreglaron y que pasaron todo”, dijo. “Ya veremos, pero me lo han dicho desde marzo”.

Aunque no ha vuelto a trabajar, ha empezado a solicitar trabajo y tuvo un par de entrevistas la semana pasada.

“He gastado cada gramo de mis ahorros”, concluyó. “Me quedan ocho dólares. He tomado todas las prórrogas posibles para detener mis cuentas, es hasta un punto en el que tengo que batallar para probar que no he recibido el desempleo y no estoy mintiendo y probando que no he sido convocada para trabajar todavía”.