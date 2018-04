Niña de 2 años gravemente herida tras ser atropellada en Las Vegas

Una niña de dos años sufrió heridas graves cuando fue impactada por una SUV afuera de una oficina pediátrica del suroeste de Las Vegas el lunes por la tarde.

La policía de Las Vegas fue llamada alrededor de las 3:15 p.m. al estacionamiento de St. Rose Pediatrics, ubicada en 6980 S. Cimarron Road, cerca de South Buffalo Drive y la circunvalación 215 Beltway, informó la vocera del Departamento de Policía Metropolitana: Laura Meltzer.

Una familia estaba en el estacionamiento con la niña cuando caminaba entre dos autos estacionados, afirmó el Sargento de la Policía Metropolitana: Robert Stauffer.

La niña salió de entre los autos y fue golpeada por un Mercedes-Benz ML350 que conducía por el estacionamiento, afirmó.

Sufrió una lesión en la cabeza y fue tratada por médicos del centro pediátrico antes de ser trasladada a un hospital cercano y de ahí al Centro Médico Universitario, notificó la policía,

Metro Sgt. Robert Stauffer with some additional details. The 2-year-old girl is still in critical condition at University Medical Center, police said. pic.twitter.com/y2GszCyGmr

— Blake Apgar (@blakeapgar) April 24, 2018