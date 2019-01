“No significa No, Rubén”: Crean campaña en rechazo a la candidatura de Rubén Kihuen

Captura de pantalla del sitio web www.nomeansnoruben.com/espanol que rechaza la candidatura de Rubén Kihuen para el Concejo de Las Vegas. [ Cortesía ]

Rubén Kihuen, quien parecía que tendría una carrera exitosa dentro de la política estadounidense, ahora se enfrenta a la reprobación absoluta de muchos sus electores y compañeros del mismo Partido Demócrata debido a sus propias acciones, las cuales distintas personas han calificado como “indignantes”.

Es importante recordar que el 1 de diciembre de 2017, el medio de comunicación BuzzFeed News publicó un artículo en el que una mujer, posteriormente identificada como Samantha Register, denunciaba que fue acosada sexualmente por Kihuen durante su campaña de elección para el Congreso.

Otros casos salieron a la luz rápidamente, la organización de noticias The Nevada Independent publicó dos acusaciones más contra Kihuen, el 13 y 16 de diciembre de 2017. Esto provocó que altos funcionarios demócratas solicitaran la renuncia de Kihuen, lo cual no sucedió; sin embargo, poco tiempo después el entonces congresista por el Distrito 4 de Nevada anunció que no buscaría su reelección en 2018.

Tras una investigación de casi un año, el Comité de Ética del Congreso de Estados Unidos determinó que Rubén Kihuen había violado el código de conducta del Congreso y que las acusaciones eran creíbles. El informe de 170 páginas es público y puede leerse en el sitio web de la Casa de Representantes: ethics.house.gov. El archivo incluye evidencia como capturas de pantalla de mensajes de texto que Kihuen enviaba a sus víctimas.

No obstante, Kihuen mantendría su intención por seguir en la política y el pasado 15 de enero de 2019 hizo oficial –a través de redes sociales- que se postularía para el Concejo de Las Vegas por el Distrito 3. Esta noticia no fue bien recibida por distintos activistas progresistas y políticos locales, incluso se creó el comité político ‘No means No, Ruben’ (No significa no, Rubén) con el objetivo de informar a la comunidad sobre el historial del ex-congresista.

Para abordar el tema, El Tiempo entrevistó a una de las representantes de ‘No means No, Ruben’, la reconocida activista María Teresa Liebermann, quien informó que mediante el sitio www.nomeansnoruben.com ya han recopilado más de 300 firmas para manifestar su postura contra la candidatura de Kihuen.

“El motivo para mí de estar involucrada en este comité es que por muchos años vi a Rubén como alguien que representaba a nuestra comunidad y después de saber lo que hizo contra las mujeres que trabajaban para él o alrededor de él y cómo abusó de su poder acosando a las mujeres, para mí fue decepcionante y fue un insulto a todo lo que él representaba para muchos en nuestra comunidad. No siento que deba merecer el voto y la confianza que él mismo ha destruido con sus acciones”, aseveró Liebermann.

María Teresa dijo sentirse insultada y ofendida por la candidatura de Kihuen, especialmente en un momento en que las mujeres han tomado fuerza en puestos políticos a nivel estatal, una prueba de ello es que la Sesión Legislativa de este 2019 hará historia al tener mayoría femenina.

“Francamente es un capricho (que Kihuen quiera seguir en la política), es no tomar ‘no’ como una respuesta, como se lo han dicho muchas mujeres y personas de nuestra comunidad. Él sigue con ese capricho y quiere seguirse imponiendo por tener un puesto político y seguir teniendo una forma de poder, eso hace la situación más ofensiva porque no necesitamos a personas como él, tenemos que cambiar ese sistema”, sentenció la activista.

Al preguntarle sobre los temas políticos que pudiera tener en común con Kihuen, Liebermann respondió que, “aunque sea una persona con la que yo veo varios temas de la misma forma, como inmigración, aunque él apoya cosas que yo apoyo, pienso que no merece estar ahí (puesto político). El Concejo de Las Vegas no debe tener a alguien que ha abusado de su poder. Nuestro enfoque es educar a la gente sobre Rubén Kihuen, y decirle a Rubén que no es no”.

Es importante mencionar que el comité político ‘No means No, Ruben’ no ha mostrado apoyo hacia ningún otro candidato en dicha contienda electoral.

Recientemente, Kihuen dio una declaración a Las Vegas Review-Journal en la que se disculpaba: “El año pasado emití una disculpa sincera e inequívoca y recibí una reprobación. Me entristece enormemente pensar que hice que cualquier mujer se sintiera así debido a mi propia inmadurez y exceso de confianza”, dijo el ex-congresista de 38 años de edad.

Pero el acoso sexual no ha sido el único escándalo que ha rodeado a Rubén Kihuen. El 28 de septiembre de 2016 Las Vegas Review-Journal hizo pública una investigación del FBI contra el entonces concejal de Las Vegas, Ricki Barlow, por presunta corrupción con fondos de campaña que involucraba a una agencia de relaciones públicas en la que Kihuen era directivo. En enero de 2018 Barlow se declaró culpable y renunció a su cargo. La agencia de relaciones públicas cerró.

Además, el historial de trabajo legislativo de Kihuen no ha sido del todo satisfactorio, así lo reveló a El Tiempo la ex-asambleísta por el Distrito 28 de Nevada, Lucy Flores, quien trabajó con él en el Caucus Hispano de la Legislatura Estatal de 2011. Ambos representando al Partido Demócrata.

“Para mí fue algo muy desagradable, estaba muy desilusionada porque al señor Kihuen lo conocía personalmente. Ver con mis propios ojos -al trabajar con él- y darme cuenta –por ejemplo- que en lugar de atender conferencias que el Caucus Hispano estaba teniendo, él mejor estaba en el gimnasio. Hay tantos ejemplos donde vi personalmente que él no estaba trabajando de parte de su comunidad como lo prometió”, dijo Flores y manifestó que una de sus inconformidades con Kihuen fue no verlo presentar ninguna iniciativa de ley.

“El no introducir ni una propuesta de ley, ni una, es algo tan desagradable. Creo que la comunidad se merece a alguien mejor, a alguien que realmente vaya a trabajar de su parte y que se comporte de una forma honorable. Para mí, él (Kihuen) está totalmente deshonrado y la comunidad no debe tener fe en alguien que no quiere trabajar, que trata las a mujeres de mala forma y no respeta a mujeres que trabajan con él”, sentenció Flores.

En un artículo publicado por este periódico en enero de 2016, el entonces senador estatal Kihuen aseguraba haber trabajado a favor de la comunidad latina. “Tengo un record de diez años en la Legislatura que incluye haber luchado por licencias de manejo para gente indocumentada, que se haya hecho una inversión de más de $150 millones de dólares para programa de inglés como segundo idioma e inversión para que los jóvenes puedan ir al colegio”, expresó Kihuen.

Sin embargo, la ex-asambleísta negó en entrevista reciente que dichas iniciativas hayan sido impulsadas por Kihuen: “Esos temas no fueron introducidos por él, obviamente votó en favor de estas propuestas, pero de ninguna manera puede tomar el crédito. Cuando dice que él hizo esas cosas, es una mentira. Kihuen no movió esos temas ni los patrocinó, sí los apoyó, pero todo el mundo sabe que él no fue la persona que estuvo trabajando en el proceso para asegurar que esos temas se convirtieran en leyes”, mencionó Flores.

Otro tópico abordado durante la entrevista es que por ley un candidato debe vivir en el Distrito que se está postulando. Anteriormente Kihuen intentó ser congresista por el Distrito 1 y años después ganó la elección por el Distrito 4. Una persona que por privacidad no será mencionada dijo a El Tiempo que ha constatado que el complejo de departamentos donde Kihuen habita no pertenece al Distrito 3 del Ayuntamiento de Las Vegas.

Al respecto, Flores declaró que “a él no le importan las reglas. Para entender mejor las necesidades de la comunidad es mejor que la persona viva en ese distrito. Para él solo es ver cuál es la oportunidad que le parezca más fácil, en mi opinión, él solo ve estos puestos políticos como oportunidades personales y es obvio cuando uno ve su historial”.

Los cargos del Concejo de Las Vegas son no partidistas, sin embargo Kihuen está utilizando el nombre del Partido Demócrata en su publicidad de campaña, cosa que el resto de los demás precandidatos registrados no han hecho.

“Me parece una estrategia muy estúpida, ¿por qué vas a excluir a las personas que no tienen partido o que son republicanos? No tiene mucho sentido… Es bastante claro. En todos los años que estuvo en la Asamblea, Senado y luego en el Congreso, quiero que la comunidad se pregunte: ¿Qué cosa pueden decir que Rubén Kihuen hizo por ellos? ¿Qué ley pasó o qué fondos agregó por ellos (comunidad)?, esas preguntas no tienen respuesta porque no existe, él no tiene nada para demostrar su trabajo por la comunidad”, enfatizó Flores.

Este medio de comunicación consultó al Partido Demócrata de Nevada sobre este mismo tema; no obstante, su portavoz, Molly Forgey, fue clara en informar que el partido no está apoyando a ningún candidato en esta elección primaria municipal, y agregó que no tienen control sobre las personas que se registran o describen así mismas como demócratas.

“El Partido Demócrata del Estado de Nevada se toma en serio todas las acusaciones de conducta sexual inapropiada y sigue responsabilizando a todos nuestros líderes”, acotó Forgey.

Para información sobre el comité político ‘No means No, Ruben’ visite: www.nomeansnoruben.com/espanol

