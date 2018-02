No hay indemnización por Steve Wynn, debe salir de la propiedad antes del 1 de junio

El acuerdo de separación de Steve Wynn con Wynn Resorts no incluye un “paracaídas dorado” para el ex presidente y CEO de 76 años, incluye una cláusula de no competencia de dos años y efectivamente lo expulsa de la propiedad antes del 1 de junio.

El magnate del casino, Steve Wynn, en una conferencia de prensa en Medford, Massachusetts, el martes 15 de marzo de 2016. (Charles Krupa / AP)

El acuerdo de separación de Steve Wynn con Wynn Resorts Ltd. no incluye un “paracaídas dorado” para el ex presidente y CEO de 76 años de edad, y comenzó un periodo de dos años durante el cual no puede competir contra la compañía.

El documento también contempla la reasignación de la marca y marca registrada Wynn a Steve Wynn si es que la compañía decide dejar de usar el nombre.

Wynn y la compañía firmaron un “acuerdo de derechos de apellido” en agosto de 2004, pero el acuerdo de rescisión dice que, “en caso de que la compañía deje de usar el nombre y la marca Wynn, se le notificará por escrito”, se devolverán los derechos a él y rescindirá el acuerdo de 2004.

En una presentación ante la Securities and Exchange Commission el jueves pasado, la compañía confirmó que “Wynn no tiene derecho a indemnización por despido u otra compensación de la compañía en virtud del acuerdo de empleo”.

Algunos analistas habían especulado que Wynn recibiría un paquete de despido de $330 millones si la junta directiva lo hubiese despedido.

Alquiler de villa residencial

El acuerdo también el 1 de junio termina un contrato de arrendamiento que Wynn ha tenido en una villa residencial en el Wynn Las Vegas, pero le da la posibilidad de permanecer allí al mismo precio que ha pagado hasta esa fecha. Por el tiempo que permanezca allí hasta el 31 de mayo, continuará pagando el alquiler de la compañía al valor justo de mercado determinado por un tercero.

Wynn renunció como presidente y CEO el 6 de febrero, publicando una declaración en ese momento que decía: “He llegado a la conclusión de que no puedo seguir siendo efectivo en mis funciones actuales”.

Él renunció a raíz de numerosos informes de los medios que alegaba una conducta sexual inapropiada durante más de tres décadas. Wynn calificó las acusaciones de “absurdas” y dijo que dichas fueron orquestadas por su ex esposa, Elaine Wynn. Ella ha negado la acusación.

De acuerdo con las declaraciones de poder presentadas en el pasado ante la SEC, Wynn recibió $28.2 millones en 2016. La revista Fortune informó que Wynn ganó $111.6 millones en los últimos cinco años.

Fortune calculó el valor neto de Wynn en $3.4 mil millones, y sigue siendo el principal accionista de la compañía con el 12 por ciento de sus tenencias.

El acuerdo de separación incluye planes para redactar un acuerdo de derechos de registro consuetudinario que impondría algunos límites a la capacidad de Wynn de comprar o vender acciones de la compañía.

El respaldo administrativo de la compañía a Wynn también terminará el 31 de mayo, y su cobertura de atención médica finalizará el 31 de diciembre, de acuerdo con el informe.

Cooperación con la compañía

El acuerdo de separación también dice que Wynn acordó no competir en ninguna capacidad, ni siquiera como asesor, contra la compañía durante dos años. El acuerdo establece que Wynn proporcionará “cooperación y asistencia razonables a la compañía en relación con cualquier litigio o arbitraje privado” contra la compañía. También estipula que Wynn debe cooperar en la investigación de la junta directiva que involucre actividades en su tiempo con la compañía.

Se han presentado al menos tres demandas contra la compañía y su junta directiva alegando que incumplieron sus responsabilidades fiduciarias ante los accionistas al no actuar cuando aparecieron las denuncias.

Los reguladores en Nevada, Massachusetts y Macau están investigando las denuncias informadas por numerosas publicaciones.

Además de los resorts Wynn y Encore en Las Vegas Strip, Wynn Resorts controla Wynn Macau, Encore Macau y Wynn Palace cerca de Cotai Strip de Macao. Su compañía está construyendo un resort de $2.4 mil millones cerca del puerto de Boston en Massachusetts.

Varios líderes comunitarios del área de Boston han pedido la eliminación del nombre de Wynn de la propiedad.

Las acciones de Wynn Resorts subieron 27 centavos, o 0.16 por ciento, para cerrar en $164.28 el viernes en volumen promedio. Pero casi todas esas ganancias se rindieron después de las horas de negociación, con la acción cayendo 25 centavos, o un 0,15 por ciento, a $ 164.03.

