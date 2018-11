No hay informes creíbles de fraude electoral en Nevada

Los votantes se registran para emitir su voto en una mesa electoral en Coronado High School el martes 6 de noviembre de 2018, en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Los votantes depositan sus boletas en la Iglesia Luterana de Los Lagos en Las Vegas el martes 6 de noviembre de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Un votante devuelve una tarjeta de votación después de depositar sus boletas electorales en un colegio electoral en la escuela histórica de Fifth Street en Las Vegas, el martes 6 de noviembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

CARSON CITY — Funcionarios electorales aseguran que no existen informes creíbles de fraude electoral en las elecciones de mitad de período de Nevada, pese a las afirmaciones del jefe del Partido Republicano del estado.

“Cuando un individuo cuestiona la integridad de la elección, esperamos que proporcionen evidencia para respaldar la acusación, ninguna agencia de aplicación de la ley nos ha contactado con respecto a las preocupaciones a las elecciones”, dijo la portavoz de la oficina de Secretaría de Estado de Nevada, Barbara Cegavske, en una declaración.

Los funcionarios electorales en los Condados de Clark y Washoe indicaron que no recibieron quejas creíbles sobre la elección, aunque el Secretario de Votantes del Condado de Clark, Joe Gloria, informó el miércoles que 24 personas votaron dos veces en la elección general.

Los votos dobles no tuvieron relación con los resultados finales, incluso en el Distrito 20 del Senado, en el que Keith Pickard ganó por 24 votos, le informó Gloria al Las Vegas Review-Journal.

“Medimos todas esas discrepancias en cada concurso”, indicó. “No encontramos que el margen de victoria hubiera cambiado en ninguna de esas circunstancias”.

Pero la doble votación ha ocurrido dos veces en el Condado de Clark este año. Más de 40 casos de doble votación fueron encontrados durante la elección preliminar. Gloria lo atribuyó principalmente a los errores cometidos por los trabajadores electorales. Eso llevó a que los funcionarios electorales estatales investigaran a seis residentes del Condado de Clark por posible fraude electoral, pero no se presentaron cargos.

Wayne Thorley, subsecretario de Estado para las elecciones, señaló el miércoles que su oficina no recibió ninguna recomendación de la oficina de Gloria derivada de los casos recientes de doble votación.

En general, más de 654 mil personas votaron en el Condado de Clark, que fue la mayor participación bruta que el condado ha visto en una elección de medio término.

Pero Gloria indicó que no estaba al tanto de ninguna queja creíble de fraude generalizado de votantes, que los republicanos en otros estados como Florida hayan planteado como una preocupación y que el presidente del Partido Republicano de Nevada (GOP), Michael McDonald, mencionó en una entrevista reciente.

“Si alguien tiene información confiable, les pediría que la compartan conmigo, con el secretario de estado y con una agencia de cumplimiento de la ley”, ordenó Gloria.

En una entrevista de radio el lunes, McDonald puso en duda la integridad de las elecciones de Nevada después de que los demócratas derrotaran a los republicanos en casi todas las carreras competitivas en el estado, incluido el Senado de los Estados Unidos, dos asientos en la Cámara de Representantes, el gobernador y el fiscal general, y casi ganando una mayoría absoluta en ambas Cámaras de la legislatura estatal. El único asiento estatal ganado por un republicano fue Cegavske, quien derrotó al asambleísta demócrata Nelson Araujo.

El presentador de radio Kevin Wall le preguntó al presidente del GOP de Nevada, Michael McDonald, en la entrevista, “¿Confía en la integridad de la votación?”

“No, no confío, realmente no, lo siento. No soy un teórico de conspiración por naturaleza, pero no creo en lo que sucedió”, respondió McDonald. “Quiero ver pruebas, creo que hubo algunos trucos sueltos”.

“Creo que había algunos dedos en la escala, más que nada”, señaló McDonald.

La columnista del Review-Journal, Wayne Allyn Root, hizo afirmaciones similares sobre el fraude electoral.

Pero los funcionarios electorales destacaron que no han habido informes ni pruebas que respalden esas afirmaciones.

“No hemos presentado ninguna queja en nuestra oficina, ningún informe indica fraude”, destacó la Registradora de Votantes del Condado de Washoe, Deanna Spikula, el miércoles. “No han habido indicios de fraude ni alegaciones que hayamos recibido en el Condado de Washoe”.

McDonald anunció el miércoles que sus comentarios en la radio se hicieron “en broma”.

“Me hizo una pregunta y no sabía cómo responder porque no sé qué hicimos mal”, argumentó McDonald. “No pensé que se lo tomarían tan en serio”.

Dijo que no pretendía menospreciar a Cegavske o Gloria, pero añadió que no entiende cómo los republicanos perdieron casi universalmente en Nevada luego de una infusión sin precedentes de recursos del Comité Nacional Republicano y el presidente Donald Trump.

Cuando se le preguntó si creía que las victorias de los demócratas se habían ganado de manera justa, McDonald respondió: “Sí”.