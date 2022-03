“No me quedaré callada”, dice esposa del congresista Horsford

La esposa Steven Horsford, congresista por el Distrito 4 de Nevada, abordó en Twitter su disgusto porque el legislador se postula para una reelección, después de que admitió haber tenido una larga aventura extramarital con una ex-becaria del ex-senador Harry Reid.

En una serie de tuits publicados el domingo 20 de marzo de 2022, Sonya Douglass Horsford, profesora asociada de liderazgo educativo en Teachers College de Columbia, y esposa del congresista, dijo que ha permanecido en silencio durante casi dos años desde que su esposo le contó sobre el asunto: “Después de hablar con su personal y abogados”.

Y que “optaría por solicitar la reelección y obligarnos a soportar otra temporada de vivir los sórdidos detalles del #HorsfordAffair con #MistressForCongress en lugar de otorgarnos el tiempo y el espacio para sanar como familia”, escribió. “Este ciclo electoral, no me quedaré callada”.

Agregó que “no pedimos que nos pusieran en la vida pública y simplemente apoyábamos a Steven Horsford porque eso es lo que entendemos que es y hace la familia. Solo queremos sanar y vivir las vidas increíbles que estamos destinados a vivir, libres de mentiras, manipulación y ambición desenfrenada”.

I have remained silent for nearly two years and want it to be clear that I am not enjoying the pain that my children and I continue to suffer since @StevenHorsford told me the day after Mother’s Day about his 10-year affair AFTER already speaking to his staff and attorneys.

— Dr. Sonya Douglass (@drsonyadouglass) March 20, 2022