No seleccionan a Amodei para la campaña de Trump en Nevada

WASHINGTON – La campaña de reelección del presidente Donald Trump anunció su equipo “Victoria de Trump en Nevada”.

Pero el representante Mark Amodei, quien recientemente apoyó el proceso de destitución política, no figura como presidente estatal del equipo para 2020.

Cuando Amodei, el único republicano en la delegación del Congreso de Nevada, salió en apoyo del proceso de destitución el mes pasado, los expertos predijeron que la campaña de reelección sacaría su nombre del puesto de liderazgo, que se esperaba que fuera suyo.

Amodei dijo claramente que no apoya la destitución de Trump, sino que simplemente quería saber sobre los tratos del presidente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy. “¿Se rompieron reglas?”, preguntó.

Amodei también fue uno de los primeros ayudantes de Trump en 2016.

El representante Adam Kinzinger, republicano por Illinois, tampoco llegó a la lista de los presidentes de campaña de su estado, aunque los otros cuatro miembros republicanos de la Cámara de Illinois sí lo lograron. Kinzinger declaró que fue “más que repugnante” cuando Trump retuiteó una publicación que predijo una guerra civil si el Congreso lo destituía.

We can all disagree on the process, and argue merits. But never should we use terms like “lynching” here. The painful scourge in our history has no comparison to politics, and @realDonaldTrump should retract this immediately. May God help us to return to a better way. https://t.co/URKNgxUfiv

— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) October 22, 2019