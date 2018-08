Nombran a Phil Satre como vicepresidente para la junta de Wynn Resorts

Phil Satre, a la derecha, entonces presidente de International Gaming Technology, y Marco Sala, CEO de GTECH Holdings, durante una audiencia especial de la Junta de control de juego el jueves 26 de febrero de 2015. (Jeff Scheid / Las Vegas Review-Journal)

El veterano ejecutivo de juegos Phil Satre fue nombrado vicepresidente de la junta directiva de Wynn Resorts y se convertirá en presidente el próximo año, un movimiento elogiado por la accionista y cofundadora principal, Elaine Wynn.

La compañía anunció el nombramiento de Satre, ex presidente y CEO de Harrah’s Entertainment Inc., predecesor de Caesars Entertainment, como vicepresidente el lunes por la mañana.

“La incorporación de alguien del calibre y experiencia de Phil es un avance significativo para Wynn Resorts a medida que pasamos la página en los últimos seis meses”, señaló el presidente de la junta, D. Boone Wayson, en un comunicado emitido por la compañía. “Nuestro objetivo es brindarle al equipo gerencial, dirigido por el gerente general, Matt Maddox, la oportunidad de desarrollar y hacer crecer esta empresa hasta alcanzar su mayor potencial. La visión y guía de Phil serán invaluables a medida que avancemos”.

Wayson dijo que renunciaría como presidente, pero mantendrá su posición en la junta el año próximo, lo que permitirá que Satre sea elevado a presidente.

La jugada fue bien recibida por Elaine Wynn.

“Durante mucho tiempo he respetado a Phil como un líder en la industria del juego y estoy segura de que su incorporación al equipo de liderazgo de la compañía, junto con los planes establecidos por la administración, traerá a la empresa un gran éxito en los próximos años. El papel de Phil como vicepresidente, y como presidente en el futuro, será clave para impulsar la marca Wynn Resorts como uno de los principales operadores de resorts de destino en el mundo”.

Satre es presidente del Centro Nacional de Juego Responsable y se desempeñó en varios puestos de liderazgo en la industria del juego durante más de 25 años.

También se ha desempeñado como presidente de la junta de International Game Technology PLC, Nordstrom, Inc., y NV Energy, Inc., y como director de Tabcorp Holdings Ltd. y Rite Aid Corp. Ha recibido numerosos elogios, incluida la elección de el Salón de la fama de la American Gaming Association.

“Admiro la innovación y la excelencia que se han convertido en los sellos distintivos de la marca Wynn”, declaró Satre en un comunicado emitido por la compañía.

“Me siento honrado de tener ahora la oportunidad de unirme a Wynn Resorts en este momento importante y desempeñar un papel en el continuo éxito de la compañía. Aplaudo los esfuerzos de la gerencia y la junta para responder a los desafíos actuales que enfrenta esta empresa de primera clase. La fortaleza de la junta directiva actual, combinada con el liderazgo de Matt Maddox y su equipo, me da la confianza de que el futuro es brillante para Wynn Resorts”.

