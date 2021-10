Nomine a un maestro del CCSD para la séptima edición de los premios “Heart of Education”

The Smith Center y The Rogers Foundation abren nominaciones para la séptima edición anual de los premios “Heart of Education”.

octubre 28, 2021 - 9:00 am

[Imagen proporcionada por el CCSD]

Se anima a los miembros de la comunidad a nominar maestros hasta el 14 de enero de 2022 antes de la medianoche. Cualquiera puede nominar a un profesor del CCSD que vaya más allá, en TheHeartofEducation.org.

Una vez que se ha enviado una nominación, cada maestro nombrado recibirá una notificación por correo electrónico para completar una solicitud en línea por separado. Se les pedirá a los profesores que escriban un ensayo de 500 palabras o menos que describa cómo han ido más allá para apoyar a sus estudiantes.

“Solo se necesitan cinco minutos para nominar a un maestro, y esos cinco minutos podrían cambiar la vida del maestro”, dijo Myron Martin, presidente y director ejecutivo de The Smith Center.

“Queremos celebrar a nuestros educadores a medida que se ponen a la altura de cada ocasión, asumiendo desafíos sin precedentes con creatividad y entusiasmo”, agregó Martin.

Los 20 mejores maestros recibirán cada uno un premio en efectivo de $5,000, más una donación de $1,000 al programa escolar de su elección.

Todas las presentaciones serán revisadas por un grupo de líderes comunitarios y expertos en educación. Cientos de finalistas del premio serán reconocidos en la primavera de 2022.

The Smith Center creó “The Heart of Education Awards” en 2015, y los premios son posibles gracias a un compromiso a largo plazo de The Rogers Foundation.