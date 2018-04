Notas Comunitarias [04/04/2018]

abril 4, 2018 - 8:00 am

[Cortesía]

Caminando contra el suicidio

Uniéndose a Out of the Darkness Walks la comunidad sumará al esfuerzo de cientos de miles de personas para crear conciencia y recaudar fondos que permitan a la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio (AFSP, por sus siglas en inglés) invertir en nuevas investigaciones, crear programas educativos, abogar por política, y apoyar a los sobrevivientes que en algún momento intentaron suicidarse.

Gracias a los participantes y donantes, AFSP ha sido capaz de establecer un objetivo futuro para intentar reducir la tasa de suicidio anual del 20% en 2025.

La caminata se realizará el sábado 7 de abril en el parque regional Craig Ranch, situado en 628 W. Craig Road, North Las Vegas, NV 89032.

Las personas interesadas en participar deberán registrarse en www.afsp.org/vegas

n Mujeres en las leyes

La Asociación de Abogados Latinos de Las Vegas invita a la comunidad a unirse a su próximo evento informativo, el cual incluirá una discusión sobre los problemas especiales que enfrentan las mujeres en el ejercicio de la abogacía. Los panelistas incluirán a la senadora Catherine Cortéz Masto y miembros de la judicatura.

El evento se llevará a cabo este miércoles 4 de abril en el primer piso de la Corte Federal Lloyd Geroge, ubicada en 333 S. Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89101.

Las personas interesadas en asistir deberán registrarse a través de www.eventbrite.com/e/women-in-the-law-tickets-44312630270

n Feria de trabajo para la comunidad LGBTQ

Obtenga información sobre oportunidades laborales en empresas y organizaciones locales que han creado lugares de trabajo receptivos e inclusivos para personas identificadas LGBTQ.

Algunos de los empleadores que asistirán son The Cosmopolitan, Caesars Entertainment, CSAA Insurance Group, Ayuntamiento de Henderson, Nevada State Bank, entre otros.

La Feria de Profesiones LGBTQ es completamente gratuita para que asista el público. Si actualmente está buscando un nuevo trabajo o está considerando un cambio de carrera, o si simplemente desea saber más acerca de algunas de las compañías más acogedoras para las personas LGBTQ en la ciudad, este evento puede brindar nuevas oportunidades.

El evento se llevará a cabo este miércoles 4 de abril de 1:00 pm a 4:00 pm, en The Center, ubicado en 401 S. Matyland Pkwy., Las Vegas, NV 89101.

n Festival de la Cerveza Great Vegas

Este Festival de la Cerveza presenta más de 100 de las mejores cervecerías artesanales del mundo en cuatro cuadras del centro de Las Vegas. Pruebe más de 500 cervezas artesanales diferentes, también disfrute de creaciones culinarias y experimente la cerveza artesanal de una forma completamente nueva en sesiones educativas y muchas otras cervezas únicas.

El festival se realizará el 6 y 7 de abril, de 7:00 pm a 10:00 pm en el centro de Las Vegas, 800 Fremont Street, Las Vegas NV, 89101.

n Conferencia Médica ‘Día Azul’

La organización Azul Blue invita a padres de familia a unirse a su quinta conferencia anual ‘Día Azul’, en la cual podrán aprender más sobre el autismo. El evento contará con la participación de profesionales que abordarán temas relacionados con neurología, terapias y mucho más.

La cita es el lunes 23 de abril, de 9:00 am a 1:30 pm, en el casino Texas, el cual se ubica en 2101 Texas Star Lane, North Las Vegas, NV 89032.

Para más información llame al 702-955-4415.

n Atención médica de calidad a bajo costo

Los Centros de Salud de Nevada cuentan con cinco clínicas de cuidado de salud de alta calidad a bajo costo para todos los residentes del Sur de Nevada.

Ofrecen los servicios de medicina familiar, pediatría, geriatría, ginecología/obstetricia, cuidado prenatal y dental.

Se acepta Medicare, Medicaid, Nevada Check-Up, Clark County Social Services y la mayoría de los seguros médicos. Los pacientes sin seguro médico pueden ser elegibles para el programa de bajos recursos.

Cargos adicionales por análisis de laboratorio podrían ser añadidos.

A continuación las clínicas donde se ofrecen los servicios médicos:

1. – Bridger Health Center, 310 S. 9th St. Suite 110; 702-220-9932.

2. – NLV Family Health Center, 2320 Mc Daniel Suite A; 702-214-5948.

3. – Cambridge Family Health Center, 3900 Cambridge Ave. Suite 102; 702-307-5415.

4. – Eastern Family Medical &Dental Care, 2221 S. Eastern Ave.; 702-7359334.

5. – MLK Family Health Center, 1700 Wheeler Peak; 702-383-1961.