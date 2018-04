Notas Comunitarias [04/11/2018]

[Cortesía]

Country en el Parque

‘Country in the Park’ regresa a la comunidad Master Planned de Mountain’s Edge con otro gran cartel liderado por la estrella del country Jerrod Niemann, con el ganador de American Idol Trent Harmon, el prometedor Ben Rue y el favorito local Thrillbilly Deluxe. El concierto y festival de música country al aire libre será el sábado 12 de mayo a partir de las 2:00 p.m. a 8:00 p.m. en el anfiteatro Exploration Park, ubicado en 9700 S. Buffalo Drive. El evento es gratuito.

Se aceptan cestas de picnic, sillas, mantas y mascotas con correa de buen comportamiento. No se permiten bebidas alcohólicas, refrigeradores, vidrio, mochilas y tiendas de campaña emergentes en el parque. Esta política se aplicará estrictamente.

n Noche de Película

West Wind Drive-In and Public Market invita a la comunidad a su evento ‘Noche de Película Gratis’, evento en el cual se exhibirán exitosos filmes como Coco, Jumanji, Pitch Perfect, Insidious, Thor y Peter Rabbit!

También habrá música, juegos y diversión para toda la familia. Las puertas se abren a las 5:00 p.m. y las películas comienzan a las 8:00 p.m. La cita es el jueves 19 de abril en 4150 W Carey Ave, North Las Vegas, NV 89030.

n Día de la Tierra Verde

Únase a la Comunidad Planificada de Providence durante su Celebración del Día de la Tierra Verde. Es un evento familiar y gratuito, el cual combina la importancia de mantener el planeta limpio con actividades divertidas e interactivas relacionadas con el medio ambiente. Será el sábado 21 de abril en Huckleberry Park, ubicado en 10325 Farm Rd.

El día comienza con una limpieza del Bureau of Land Management (BLM) en la zona desértica al oeste de Providence de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., seguida de festividades en Huckleberry Park de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Habrá música, juegos, espectáculos especiales de animales y un patio de juegos para niños pequeños, además de una sección para niños con una carrera inflable de bungee, carrera de obstáculos y juegos interactivos.

Para obtener información del evento, visite www.providencelv.com

n Conferencia Médica ‘Día Azul’

La organización Azul Blue invita a padres de familia a unirse a su quinta conferencia anual ‘Día Azul’, en la cual podrán aprender más sobre el autismo. El evento contará con la participación de profesionales que abordarán temas relacionados con neurología, terapias y mucho más.

La cita es el lunes 23 de abril, de 9:00 am a 1:30 pm, en el casino Texas, el cual se ubica en 2101 Texas Star Lane, North Las Vegas, NV 89032.

Para más información llame al

702-955-4415.

n Baby Bash

Splish Splash invita a la comunidad a su evento Baby Bash, el cual consta de una feria de salud donde los padres de familia y/o tutores podrán encontrar recursos médicos, exámenes de dentales y de visión para sus hijos. Además, el evento contará con vacunas para niños y adultos.

Esta feria de salud es gratuita y se llevará a cabo el viernes 27 de abril, de 11:00 am a 4:00 pm, en el Distrito de Salud del Sur de Nevada, ubicado en 280 S. Decatur Blvd, Las Vegas, NV 89107.

Para más información llame al

702-759-0850.

*Atención médica de calidad a bajo costo

Los Centros de Salud de Nevada cuentan con cinco clínicas de cuidado de salud de alta calidad a bajo costo para todos los residentes del Sur de Nevada.

Ofrecen los servicios de medicina familiar, pediatría, geriatría, ginecología/obstetricia, cuidado prenatal y dental.

Se acepta Medicare, Medicaid, Nevada Check-Up, Clark County Social Services y la mayoría de los seguros médicos. Los pacientes sin seguro médico pueden ser elegibles para el programa de bajos recursos.

Cargos adicionales por análisis de laboratorio podrían ser añadidos.

A continuación las clínicas donde se ofrecen los servicios médicos:

1. – Bridger Health Center, 310 S. 9th St. Suite 110; 702-220-9932.

2. – NLV Family Health Center, 2320 Mc Daniel Suite A; 702-214-5948.

3. – Cambridge Family Health Center, 3900 Cambridge Ave. Suite 102; 702-307-5415.

4. – Eastern Family Medical &Dental Care, 2221 S. Eastern Ave.; 702-7359334.

5. – MLK Family Health Center, 1700 Wheeler Peak; 702-383-1961.