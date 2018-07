Notas Comunitarias [07/11/2018]

julio 11, 2018 - 9:00 am

*Feria de la salud en North Las Vegas

¿Tiene preguntas sobre el seguro de salud? El Distrito de Bibliotecas de North Las Vegas se está asociando con Health Plan of Nevada para proporcionar información de atención médica para la comunidad.

Especialistas en este tema estarán presentes para ayudar a los asistentes a navegar en el sistema de atención médica. Los profesionales incluirán: opciones de seguro médico (C.A.R.E y HPN), exámenes de la vista (Pearl Vision) y cobertura dental de Medicaid (Liberty Dental).

Este evento es gratuito y abierto al público en general. La cita es el miércoles 18 de julio, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., en Alexander Library, ubicado en 1755 W. Alexander Road, North Las Vegas.

*Haz una vasija de mosaico

Haga su propio recipiente de mosaico bajo la dirección de la artista Lisa Clarke. ¡Este taller puede ser complicado! Use ropa vieja o traiga un delantal. El registro es obligatorio y puede hacerlo en el escritorio de referencia de la Biblioteca Aliante o envíe un correo electrónico a alexanders@cityofnorthlasvegas.com. Este taller es posible gracias a una subvención del Nevada Arts Council y National Endowment for the Arts.

El evento es gratuito y abierto al público, niños mayores de 13 años deberán acudir acompañados de un adulto.

La cita es el sábado 14 de julio, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Biblioteca Aliante ubicada en 2400 W. Deer Springs Way, North Las Vegas.

*Ofrecen yoga silenciosa en sus albercas

Green Valley Ranch resort y Red Rock resort, siguen adelante con su “Silent Savasana 2018”, eventos mensuales de yoga al aire libre que se prolongarán hasta el otoño.

Practicantes de yoga de todos los niveles, mayores de 21 años, son bienvenidos en los eventos gratuitos, que tienen lugar en las áreas de piscina de ambos complejos.

A través de los auriculares distintivos de Silent Savasana, los participantes escucharán instrucciones y música motivacional. Las áreas de piscina se abren a las 6:00 p.m., y los ejercicios de yoga empiezan a las 7:00 p.m. La próxima fecha en Green Valley Ranch es el jueves el 12 de julio, mientras que en el Red Rock resort es el 19 de julio.

*Proyección de la película “Coco”

Mire al niño ‘Miguel’ persiguiendo sus sueños de convertirse en músico y navegar en el deslumbrante y colorido ‘Mundo de los muertos’ durante esta proyección gratuita de ‘Coco’. Antes de la película, disfrute de una variedad de presentaciones y actividades que celebran el folclor mexicano y las tradiciones de Día de los Muertos.

El evento se realizará el viernes 27 de julio a partir de las 6:00 p.m. (la película comienza aproximadamente a las 8:10 p.m.) en Hebert Memorial Park, situado en 2701 Basswood Ave., North Las Vegas.

Para obtener más información, visite www.cityofnorthlasvegas.com.

*Academia Civil Hispana de NLV

Esta academia ha sido diseñada para aumentar el entendimiento entre los participantes y el Departamento de Policía de North Las Vegas por medio de instrucción. Durante el curso que se realizará del 12 de septiembre al 14 de noviembre, los asistentes podrán aprender de temas como K9, pandillas, drogas, agresión sexual, violencia doméstica, simulador de armas de fuego, SWAT, entre otros.

Este curso es completamente gratis, las inscripciones ya están abiertas y únicamente es necesario llamar al 702-633-1818.

*Restricciones de riego de temporada

Todos los clientes de proveedores de agua municipales están obligados a seguir el grupo de riego que se les ha asignado. Usar su sistema de riego en días que no le fueron asignados se considera como desperdicio de agua y puede resultar en una multa. Encuentre su grupo de riego en el sitio web www.snwa.com o fíjese en su factura mensual para encontrar su grupo de riego.

Entre el 1º de mayo y el 31 de agosto, las restricciones prohíben el riego entre las 11:00 a.m. y las 7:00 p.m. Está prohibido regar los domingos.

*Obtenga cupones para lavar su auto

Lavar su auto no tiene que agotar nuestros recursos de agua. Si usted usa uno de los establecimientos comerciales, el agua es reciclada o enviada a una planta de tratamiento en donde se limpia y después se envía al Lago Mead.

Escoja uno de los establecimientos que se han asociado con SNWA e imprima el cupón para que lo lleve con usted la próxima vez que lave su auto. Para encontrar uno cerca de usted, visite www.snwa.com/espanol y use la sección de la derecha donde dice ‘Localice un Autolavado’.

Oportunidades para recaudar fondos

Agua que corre afuera de una propiedad se considera desperdiciada. Si usted está planeando un evento para recaudar fondos lavando autos y no tiene acceso a equipo de alta presión y bajo volumen, usted puede ponerse en contacto con uno de los establecimientos que ofrecen cupones en los programas de SNWA para informarse sobre cómo organizar su evento en uno de estos establecimientos.

*Atención médica de calidad a bajo costo

Los Centros de Salud de Nevada cuentan con cinco clínicas de cuidado de salud de alta calidad a bajo costo para todos los residentes del Sur de Nevada.

Ofrecen los servicios de medicina familiar, pediatría, geriatría, ginecología/obstetricia, cuidado prenatal y dental.

Se acepta Medicare, Medicaid, Nevada Check-Up, Clark County Social Services y la mayoría de los seguros médicos. Los pacientes sin seguro médico pueden ser elegibles para el programa de bajos recursos.

Cargos adicionales por análisis de laboratorio podrían ser añadidos.

A continuación las clínicas donde se ofrecen los servicios médicos:

1. – Bridger Health Center, 310 S. 9th St. Suite 110; 702-220-9932.

2. – NLV Family Health Center, 2320 Mc Daniel Suite A; 702-214-5948.

3. – Cambridge Family Health Center, 3900 Cambridge Ave. Suite 102; 702-307-5415.

4. – Eastern Family Medical & Dental Care, 2221 S. Eastern Ave.; 702-7359334.

5. – MLK Family Health Center, 1700 Wheeler Peak; 702-383-1961.