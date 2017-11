Notas Comunitarias 11/01/2017

La organización no lucrativa, Alliance Against Diabetes, invita a toda la comunidad a unirse a la feria de salud y caminata contra la diabetes ‘Celebrando tú salud’.

Gran caminata anual ‘Celebrando tú salud’

“Venga, disfrute y caminemos para eliminar la diabetes”

La organización no lucrativa, Alliance Against Diabetes, invita a toda la comunidad a unirse a la feria de salud y caminata contra la diabetes ‘Celebrando tú salud’. La cual tendrá una distancia de 3.6 millas, iniciando a las 8:00 am (registros 7:30 am) en las instalaciones de la organización, posteriormente habrá distintas actividades familiares.

El evento contará con una feria de salud donde se ofrecerán servicios gratuitos de prueba de glucosa, presión arterial, visión y vacunas. Además de programas y recursos para prevenir y controlar la diabetes tipo 2.

Habrá regalos, alimentos, rifas, entretenimiento y música. La cita es este sábado 4 de noviembre, de 8:00 am a 3:00 pm, en 3930 E. Patrick Lane, Las Vegas, NV 89120.

Para más información llame al (702) 207-0400.

*Día de Muertos en el Centro Cultural Winchester

El festival por el Día de los Muertos del Sur de Nevada celebra su 17mo año de honrar a los muertos y burlarse de la muerte con la patrona del festival, Elizadeath, en la apariencia de una corista de Las Vegas.

Las hermosas ofrendas (altares), que resplandecen a la luz de las velas, están cubiertas con la comida, la bebida y los artefactos que los muertos amaron en la vida para atraerlos de regreso a una visita. Mientras tanto, la danza, la música y la poesía cómica recuerdan que la muerte ayuda a definir la vida, y no se le debe temer.

Este evento es gratuito y se llevará a cabo el 1 y 2 de noviembre de 5:00 pm a 9:00 pm en el Centro Cultural Winchester, el cual se ubica en 3130 McLeod Dr.

Para más información llame al (702) 455-7340.

*Ayuntamiento de Las Vegas celebra el Día de Muertos

¡Invite a su familia para celebrar el Día de los Muertos! Este vibrante homenaje a la vida es un verdadero evento comunitario y una de las fiestas más encantadoras y coloridas celebradas por las culturas mexicana y latinoamericana. Este alegre homenaje honra la memoria de familiares y amigos que fallecieron en un ambiente divertido e inmersivo que ofrece entretenimiento especial, actividades interactivas para niños, vendedores de artesanías, comida, pintura facial, decoración especial y una exhibición de altares creados por organizaciones comunitarias y grupos.

El evento es totalmente gratis y se llevará a cabo el jueves 2 de noviembre, de 5:00 pm a 9:00 pm, en Sammy Davis Jr. Festival Plaza, dentro de Lorenzi Park. Está situado en 3101 W Washington Ave, Las Vegas, NV 89107.

*Gala cultural en Las Vegas

El grupo Amigos Salvadoreños invita a la comunidad a su evento cultural ‘Gala Las Vegas 2017’, el cual contará con gastronomía centroamericana, pasarela y un concierto ofrecido por el reconocido artista salvadoreño, Tony Acosta.

La cita es este domingo 5 de noviembre a las 4:30 de la tarde en 2106 Stewart Avenue, Las Vegas, NV 89101. Para más información llame al (702) 472-4433.

*Clases para compradores de casa

CSNV informa sobre su próximo curso de educación para compradores de vivienda. En la sesión usted va a revisar el proceso de compra de una vivienda con una categoría de cubrir el presupuesto, crédito, productos de crédito, contratos de bienes raíces, la inspección de la casa, fideicomiso, título, programas de asistencia para el pago, el homesteading, su poder de compra, préstamo preditory, impuestos a la propiedad, las revelaciones de liquidación, justo la vivienda, los derechos debidos, EMD, la debida diligencia, la discusión sobre el mercado de bienes raíces y mucho más.

Se responderán todas las preguntas relacionadas a este tema.

La clase en español se llevará a cabo este sábado 4 de noviembre, de 8:30 am a 4:30 pm en las instalaciones de la organización Servicios Comunitarios de Nevada, la cual se ubica en 570 West Cheyenne Avenue, North Las Vegas, NV 89030.

Para más información llame al (702) 307-1710.

*Atención médica de calidad a bajo costo

Los Centros de Salud de Nevada cuentan con cinco clínicas de cuidado de salud de alta calidad a bajo costo para todos los residentes del Sur de Nevada.

Ofrecen los servicios de medicina familiar, pediatría, geriatría, ginecología/obstetricia, cuidado prenatal y dental.

Se acepta Medicare, Medicaid, Nevada Check-Up, Clark County Social Services y la mayoría de los seguros médicos. Los pacientes sin seguro médico pueden ser elegibles para el programa de bajos recursos.

Cargos adicionales por análisis de laboratorio podrían ser añadidos.

A continuación las clínicas donde se ofrecen los servicios médicos:

1. – Bridger Health Center, 310 S. 9th St. Suite 110; 702-220-9932.

2. – NLV Family Health Center, 2320 Mc Daniel Suite A; 702-214-5948.

3. – Cambridge Family Health Center, 3900 Cambridge Ave. Suite 102; 702-307-5415.

4. – Eastern Family Medical & Dental Care, 2221 S. Eastern Ave.; 702-7359334.

5. – MLK Family Health Center, 1700 Wheeler Peak; 702-383-1961