El abogado Romeo Pérez se sumó al vasto grupo de voluntarios que ofrecieron su tiempo -de manera gratuita- para ayudar a la gente que tenía órdenes de arresto. Sábado 25 de agosto de 2018, en el Centro Comunitario Doolittle. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Cientos pudieron eliminar las órdenes de arresto que estaban giradas en su contra. Sábado 25 de agosto de 2018, en el Centro Comunitario Doolittle. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

“Se llevó a cabo una jornada legal muy interesante, vinieron los jueces de las Cortes municipales de North Las Vegas, Henderson y de Las Vegas para ayudarles a las personas que tienen órdenes de arresto”, comentó en exclusiva a El Tiempo el abogado Romeo Pérez.

El evento, denominado Noveno Día Anual de Derecho Comunitario, fue organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV), y participaron jueces, abogados, policías, dirigentes comunitarios y muchos estudiantes que dieron asesoría gratuita, bajo la supervisión de expertos, a la gente que enfrentaba problemas con alguna orden de arresto.

“Hemos atendido a cientos, y todavía la fila para entrar al centro comunitario es bastante larga, hacemos este trabajo ‘pro bono’, es decir, sin cobrar un solo centavo, sólo para ayudar a la gente que tiene una orden de arresto”, externó Pérez agregando que, “la UNLV ha realizado eventos como este, pero particularmente para eliminar las órdenes de arresto, es la primera vez”.

El proyecto de reajuste; una clínica para eliminar órdenes judiciales, tuvo verificativo de 9 de la mañana a las 2 de la tarde, del sábado 25 de agosto de 2018, en el Centro Comunitario Doolittle y recibió el irrestricto apoyo del comisionado Lawrence Weekly y del Centro de Ayuda Legal, así como de la Fiscalía de Distrito del Condado Clark.

La fila de acceso, como mencionó Romeo Pérez era larga, los interesados que llegaron sin cita y registro previo, tuvieron que aguardar a que fueran atendidos en el gimnasio del centro comunitario que sirvió para la asesoría gratuita. El ingreso al centro fue estrictamente meticuloso para que la gente fuera canalizada de inmediato con el abogado o estudiante que resolvería su caso en particular.

“A la comunidad latina les recomiendo que traten de llevar una vida ordenada, respetando la ley para evitar llegar a instancias legales que pongan en riesgo su estatus e incluso su permanencia en este país. Pero si cometen un error, deben corregirlo de inmediato, aprovechando juntas como ésta. En esta ocasión no se ven muchos latinos, quizá porque no sabían, porque no lo hayan dado a conocer en medios en español como El Tiempo, pero es muy importante –hoy en día- que hay mucho miedo, si no haces nada por resolver tu caso, se puede complicar”, puntualizó con amabilidad Pérez.

El evento del sábado sólo se enfocó en órdenes judiciales de los siguientes tribunales: Corte Municipal de Las Vegas, Tribunal de Justicia de Henderson, Tribunal de Justicia de North Las Vegas, Tribunal de Justicia de Las Vegas y la Corte Municipal de Henderson.

Las personas que tengan dudas sobre la manera correcta de eliminar su orden judicial de arresto, puede llamar al abogado Romeo Pérez, llamando al (702) 214-7244.