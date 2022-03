‘Nuestro propio Carnegie Hall’: The Smith Center cumple 10 años. ¿Cómo se convirtió en un éxito?

Las cantantes Pat Monahan, a la izquierda, y Martina McBride se presentan durante la noche de inauguración del Smith Center for the Performing Arts el sábado 10 de marzo de 2012. (David Becker/Las Vegas Review-Journal)

El anfitrión Neil Patrick Harris habla en el escenario durante la noche de inauguración del Smith Center for the Performing Arts el sábado 10 de marzo de 2012. (David Becker/Las Vegas Review-Journal)

El cantante John Fogerty se presenta durante la noche de apertura del Smith Center for the Performing Arts el sábado 10 de marzo de 2012. (David Becker/Las Vegas Review-Journal)

DAVID BECKER/LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL El cantante John Fogerty se presenta durante la noche de inauguración del Smith Center for the Performing Arts el sábado 10 de marzo de 2012. El Smith Center, de 470 millones de dólares, es el corazón del nuevo desarrollo urbanístico del centro de la ciudad, Symphony Park, y tendrá su primera actuación pública el 12 de marzo.

Los bailarines del American Ballet Theater Luciana Paris y Marcello Gomes se presentan en la noche de apertura del Smith Center for the Performing Arts el sábado 10 de marzo de 2012. (David Becker/Las Vegas Review-Journal)

La actriz Sherie Rene Scott, en el centro, se presenta durante la noche de apertura del Smith Center for the Performing Arts el sábado 10 de marzo de 2012. (David Becker/Las Vegas Review-Journal)

Los bailarines del American Ballet Theater Luciana Paris y Marcello Gomes se presentan en la noche de apertura del Smith Center for the Performing Arts el sábado 10 de marzo de 2012. (David Becker/Las Vegas Review-Journal)

Willie Nelson se presenta durante la noche de apertura del Smith Center for the Performing Arts el sábado 10 de marzo de 2012. (David Becker/Las Vegas Review-Journal)

DAVID BECKER/LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL Se usó una composición de varias fotos para crear esta vista panorámica dentro del Reynolds Hall en el Smith Center Of The Performing Arts el miércoles 29 de febrero de 2012.

Un letrero direccional en el interior del Reynolds Hall en el Smith Center Of The Performing Arts el miércoles 29 de febrero de 2012. (David Becker/Las Vegas Review-Journal)

Myron Martin tiene dos citas semi-famosas que le gustaría nunca haberlas dicho.

Ahora se ríe de ellas, y lo hace, los paneles acústicos forrados de tela de una sala de conferencias de The Smith Center absorben sus risas en una mañana de viernes de finales de febrero.

La primera la pronunció hace algo más de dos décadas, unos años después de que Martin se mudara a Las Vegas en 1995 para convertirse en director ejecutivo de la Fundación Liberace; el difunto y flamante pianista era uno de los clientes de Martin cuando manejaba la división de conciertos de Baldwin Pianos en la Ciudad de Nueva York.

Martin, que tenía asientos de pasillo en Carnegie Hall y en Lincoln Center cuando vivía en la Costa Este, no veía precisamente una bonanza de las artes escénicas en su nueva ciudad natal; para él, era más bien el desierto a las puertas de la ciudad.

“El periódico me citó diciendo que me sentía como si me hubiera trasladado a un páramo cultural”, recuerda Martin con una sonrisa más socarrona que tímida. “Sí, no fue muy amable, probablemente no es el tipo de cosa por la que uno quisiera ser conocido. Pero es más o menos lo que sentía en ese momento”.

La segunda cita fue en 2006, cuando Martin estaba produciendo “Hairspray” en Luxor.

“Le dije a The New York Times que esperaba plenamente que Las Vegas se convirtiera en Broadway West”, recuerda. “Porque entonces teníamos varios espectáculos de Broadway en el Strip, y luego eso no funcionó tan bien”.

De nuevo, esa sonrisa.

Es raro que un hombre parezca tan feliz de que se le haya demostrado que está equivocado; y es probable que eso se deba a que el propio Martin hizo gran parte de las pruebas.

Hace casi dos décadas, él y un pequeño grupo de activistas afines a las artes iniciaron el proceso de construcción de un edificio que fuera más que un edificio: Imaginaron un centro cultural para una ciudad cuya buena fe cultural se ridiculizaba con frecuencia. (¿Qué tienen en común Las Vegas y el yogur? ¡Ambos carecen de cultura! ¿Recuerdan ese viejo chiste?)

Justo o no, Las Vegas arrastró durante mucho tiempo la reputación de una ciudad cuya miríada de espectáculos se definía por las emociones superficiales, los magos y las coristas y cantantes de salón que debían catalizar un buen rato hasta que se pasaba al siguiente buen rato una hora más tarde.

No, Las Vegas no era del todo un agujero negro de las artes escénicas en aquella época: la ciudad contaba con la UNLV’s Artemus W. Ham Concert Hall, en la que tocaron en su día tanto la Orquesta de Praga como Primus, así como con el Nevada Ballet Theatre y otras escenas locales de calidad para los creativos y los que deseaban sumergirse en sus creaciones.

Pero no tenía el tipo de centro de artes escénicas de categoría mundial que puede tanto abrir la puerta a un calibre diferente de expresión artística como también -en el mejor de los casos- proporcionar algo para que una comunidad se aglutine en torno a él.

En otras palabras, no tenía un Smith Center.

“Las Vegas necesitaba un centro cultural”, explica Nancy Housells, cofundadora del Nevada Ballet Theatre, el cual fundó desde la sala de su casa en 1972 con otros 15 líderes de la comunidad. “La UNLV lo había sido durante muchos años, pero necesitábamos un centro de artes escénicas. Casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos tienen uno, y es por algo”.

Las Vegas se ha posicionado durante mucho tiempo como un mercado de destino para el entretenimiento al ser muy hábil en mirar hacia fuera, en crear el tipo de atracciones que atraen a la gente a la ciudad en masa, desde las residencias de superestrellas de la música hasta la vida nocturna de alto nivel.

En lo que tiene menos práctica es en mirar hacia dentro, desarrollando algo pensando primero en la comunidad local.

El Smith Center nació como una manifestación de 470 millones de dólares de esta última forma de pensar.

Desde su inauguración, el 10 de marzo de 2012, ha dado la bienvenida a millones de asistentes a espectáculos, ha traído Broadway a la ciudad como nunca antes, ha servido de sede a organizaciones artísticas como el ya mencionado Nevada Ballet Theatre y la Filarmónica de Las Vegas y ha sido nombrada una de las 10 mejores salas de conciertos del mundo por Pollstar.

Celebrando su décimo aniversario este mes, el Smith Center se ha convertido posiblemente en el mayor monumento de Las Vegas.

“Las Vegas es una capital mundial del entretenimiento -una de las pocas- a la que se puede ir y entretenerse, y eso es un maravilloso faro de luz para el turismo”, dice el productor de Broadway ganador de un Tony, Kevin McCollum, que ha llevado a Las Vegas espectáculos como “De la Guarda” y “Avenue Q”. “Pero lo que ha hecho el Smith Center es decir a la gente que llama a Las Vegas su hogar: ‘Vamos a traer lo mejor de todo el mundo’. Es un destino para la gente de Las Vegas. Creo que eso es lo más poderoso”.

La difícil venta

“Gran idea; nunca va a pasar”.

Era como el estribillo de una canción popular, Myron Martin lo escuchó muchas veces.

Sí, por supuesto, todo el mundo puede estar de acuerdo en que tener un centro de artes escénicas de primera categoría es algo bueno para una ciudad determinada y su evolución cultural; como el propio William Shakespeare dijo una vez de forma célebre: “Si no tienes un teatro de calidad en tu ciudad, más vale que me vaya a Cleveland, ¿sabes?”

Bien, ahora intenta financiar la cosa.

“Fue increíblemente difícil”, recuerda Martin de los primeros esfuerzos de recaudación de dinero y de construcción de activistas para el Smith Center. “Escuchamos palabras como: ‘No hay manera de que consigan financiación pública para algo así’. ‘A nuestra fundación le encanta lo que están haciendo, pero no es lo que hacemos nosotros, así que no hay forma de que obtengan dinero de nosotros’. Lo escuchamos una y otra vez. Fue muy duro”.

También existía el espectro de la posible competencia para ciertos actos por parte de los casinos del Strip, que estaban muy bien atendidos.

“Abrí con la plena expectativa de que seríamos un hogar -si no el hogar exclusivo- para Tony Bennett cuando viniera a la ciudad, pero nunca conseguí una fecha con Tony Bennett. Eso me rompió el corazón”, reconoce Martin. “Lo digo porque entramos con los ojos bien abiertos sabiendo que algunos artistas que -en cualquier otra ciudad- se presentarían en el centro de artes escénicas iban a tocar en un casino de Las Vegas, porque pueden permitirse pagarles más y pueden darles suites gigantes y créditos para comida y bebida y todas esas cosas que nosotros no tenemos como organización sin ánimo de lucro”.

Aun así, Martin siguió adelante, acompañado por los actuales miembros de la junta directiva del Smith Center, como el entonces jefe de Boyd Gaming, Don Snyder, que fue fundamental en el desarrollo del plan de negocio inicial, Housells, el doctor Keith Boman, Scott MacTaggart y otros.

El emplazamiento era clave: Por aquel entonces, había otra facción de partidarios del centro de artes escénicas que miraba a los suburbios para el proyecto.

“Un grupo quería ponerlo en Summerlin como un templo para los ricos y famosos, un lugar donde ponerse un esmoquin y beber champán”, dice Martin. “Y luego estaba nuestro grupo, que creía que para que el centro de artes escénicas de categoría mundial tuviera éxito debía estar en el corazón de la ciudad, por muchos motivos.

“Creíamos que una de las razones por las que se tiene una instalación como ésta es por motivos educativos”, continúa. “Hablé de autobuses escolares y de autobuses llenos de niños que venían aquí mucho antes de que esto fuera una realidad. Tenerlo en un lugar central significa que los autobuses pueden venir de North Las Vegas y del oeste de Las Vegas y de Henderson y de todo el valle, ponerlo en un suburbio particular lo hacía más como un lugar para un vecindario particular”.

Así que el grupo de Martin se centró en el centro de la ciudad, y poco a poco empezó a avanzar: Solo en 2005, los comisionados del Condado Clark aprobaron un impuesto sobre la renta de autos para ayudar a financiar la construcción; el proyecto consiguió una donación de 50 millones de dólares de la Fundación Donald W. Reynolds y el Ayuntamiento de Las Vegas aprobó un acuerdo por el que se destinaron 4.25 acres a la instalación.

“Cuando todo eso ocurrió, nos pusimos realmente en marcha”, recuerda Martin. “En ese momento todavía era un sueño casi imposible, pero sabíamos que era real”.

Wicked

La fila se extendía alrededor de la cuadra, con una gran expectación por ver a las cabras que hablan y a las brujas que cantan.

Era la primavera de 2012 y los boletos acababan de salir a la venta para “Wicked”, el exitoso musical de Broadway que debutó en el Smith Center ese mismo verano.

Las entradas se agotaron rápidamente; fue un alivio, aunque no necesariamente para el local en ese momento.

Después de que una serie de éxitos de Broadway como “El fantasma de la ópera”, “Jersey Boys”, “Avenue Q” y “Mama Mia!” se estrenaran en el Strip con un éxito desigual -algunos de ellos duraron años; otros, meses-, los productores de Broadway se mostraron cautelosos sobre la viabilidad sostenida de Las Vegas como mercado para sus espectáculos, con o sin centro de artes escénicas de lujo.

“Los productores de Broadway miraban a Las Vegas con timidez porque había un montón de promesas y expectativas de alto nivel sobre que Las Vegas era un gran escenario para Broadway, y no funcionó”, recuerda Martin. “Así que hubo que convencer mucho a los productores de Broadway para que dijeran: ‘Ok, traeremos nuestra primera gira nacional a través de Las Vegas’, no los espectáculos de tercer nivel de Broadway, sino los de primer nivel”.

McCollum recuerda bien aquellos días.

“Había muchos escépticos: ‘Hay muchos espectáculos en Las Vegas’”, señala. “Pero esos espectáculos sirven para que la gente entre en los edificios y haga otras cosas. No te exigen demasiado. Te deslumbran con un montón de elementos visuales, pero no te piden realmente que reflexiones sobre quién eres y tu mundo”.

Por eso, cuando “Wicked” llegó al Smith Center y demostró que pudo llenar los asientos de inmediato, contribuyó a que Las Vegas volviera a estar en el mapa -de forma mucho más intensa- para las giras de las producciones de Broadway, desde “Hamilton” hasta “The Book of Mormon” y “The Lion King”. En poco tiempo, las giras nacionales de espectáculos de Broadway como “Kinky Boots” y “An Officer and a Gentleman” se lanzaron allí.

“Siempre he dicho que uno de los retos de hacer programación en Las Vegas dentro de los recintos que son turísticos, es que eres una de las muchas cosas que tu cliente hará esa noche”, explica McCollum. “Mientras que en el Smith Center, suele ser cena y espectáculo o solo el espectáculo. Y esa es una mentalidad muy diferente; no te distraes, haces del Smith Center tu destino, no el Strip de Las Vegas. Es un ritmo diferente”, continúa. “Y creo que puede reflejar eso en su comunidad, y además, se construyó uno de los mejores teatros de todo Estados Unidos para giras. Es simplemente un espacio glorioso que fue erigido”.

“Nuestro propio Carnegie Hall”

El edificio de apartamentos ubicado al otro lado de la calle oscurece lo que antes era una vista sin obstáculos de… nada en absoluto.

Estar de pie en la parcela que antes era propiedad del ferrocarril Union Pacific cuando se puso la primera piedra del Smith Center en mayo de 2009 era llenarse los ojos de grandes vistas de vacío, por todos lados.

Por aquel entonces, no había ninguna razón para venir a estos lugares, sobre todo de noche, a no ser que se tratara de un vagón o un murciélago.

Anda por la zona una década después: Hay edificios en lugar de césped árido, como la fachada de brillantes colores del Parc Haven, el primer edificio de viviendas residenciales de Symphony Park, con 290 unidades, que se inauguró en mayo de 2021; y el cercano Auric Symphony Park, que se inauguró cuatro meses después con 324 apartamentos. Se están desarrollando otras 500 unidades residenciales, así como un nuevo hotel de lujo de cinco pisos. También está previsto el restaurante/salón Vic’s Symphony Park, fundado en parte por el jefe de Stoney’s Rockin’ Country, Chris Lowden, así como el segundo emplazamiento del restaurante italiano Al Solito Posto, del chef James Trees.

Cuando se estaba conceptualizando el Smith Center, Martin y compañía se fijaron en lugares como el Bass Performance Hall de Fort Worth, Texas, y el New Jersey Performing Arts Center de Newark, Nueva Jersey, que se construyeron en locales urbanos del centro de la ciudad que apenas registraban tráfico peatonal después del atardecer, pero que impulsaron el desarrollo de las zonas circundantes una vez que abrieron las puertas y los asistentes al teatro comenzaron a acudir en masa a dichos distritos.

Poco a poco, estos lugares en los que nadie quería estar se convirtieron en el lugar en el que había que estar, y la construcción siguió el ejemplo.

Algo similar pasa aquí.

“No hay duda de que el Smith Center ha sido un catalizador -y seguirá siéndolo- para el desarrollo comunitario y económico del centro de la ciudad”, afirma Melissa Kaiser, directora general del Discovery Children’s Museum, que se mudó desde su anterior sede en Las Vegas Boulevard North a un edificio adyacente al Smith Center en 2013.

“La evolución del Symphony Park y del Smith Center han cambiado toda la trayectoria del Discovery Children’s Museum”, señala, “la posición en la comunidad, la oportunidad de salir del espacio que nos quedaba pequeño en Las Vegas Boulevard al corazón del centro”.

El Smith Center ha tenido un impacto similar para la comunidad de las artes escénicas de Las Vegas en general.

“Ha permitido a nuestra organización llegar a un público al que quizá no pudimos haber llegado, tanto a nivel local como nacional”, dice Torrey Russell, director general y presidente de la compañía de teatro juvenil sin ánimo de lucro “Broadway in the HOOD”, que realiza algunas de sus producciones en el Smith Center.

Básicamente, se ha convertido en una base, una incubadora para varios artistas locales.

“Es algo difícil de explicar con palabras lo importante que es como punto central de todas las organizaciones artísticas de Las Vegas”, dice De Ann Letourneau, concertina de la Filarmónica de Las Vegas. “Las diversas escuelas y organizaciones que lo usan, como las orquestas juveniles; la Las Vegas Academy acaba de dar un concierto allí hace unas semanas. Todos los años hacen los High School Musical Theater Awards”, continúa. “Ya sabes que hacen el chiste: ‘¿Dónde queda el Carnegie Hall?’ Ahora, es como si tuviéramos nuestro propio Carnegie Hall”.

Hablando de dicho lugar, no hace tanto tiempo que Martin era un recién trasplantado de Las Vegas, que suspiraba por esos asientos de pasillo de la ilustre sala de conciertos.

¿Qué hacer, entonces, sino seguir adelante y construir una aquí?

“Les dijimos a nuestros acústicos, a nuestros planificadores de teatros, a nuestros arquitectos -a todo el equipo- que el Smith Center tenía que empezar con el Carnegie Hall como base, y que debíamos intentar mejorarlo”, recuerda Martin sobre el diseño de las instalaciones en las que se sienta actualmente, con la intención de superar a uno de los teatros más renombrados del mundo. No es gran cosa, ¿verdad?

“Soñamos muy, muy a lo grande”, dice, “pero la realidad del Smith Center, desde el día que abrimos, desde la noche de la inauguración, la realidad fue mejor que el sueño”.