Nueva app de Nevada detecta encuentros cercanos con COVID

(NV Health Response)

El estado lanzó el lunes una aplicación para mejorar el rastreo de contactos de COVID-19 detectando encuentros cercanos y manteniendo intacta la privacidad.

Una vez que el usuario descarga la aplicación, “COVID Trace” detecta otros teléfonos cercanos con la misma aplicación, y luego proporciona una notificación si otro usuario que se acercó da positivo en la prueba de COVID-19. La aplicación, desarrollada con tecnología de Apple y Google, lo hace manteniendo el anonimato y sin capturar información personal, según sus desarrolladores y los funcionarios de salud del estado.

El propósito del rastreo de contactos es alertar a los contactos cercanos de una persona a la que se le acaba de diagnosticar COVID-19 de que pudo haber estado expuesta al coronavirus y que debe ponerse en cuarentena para evitar la propagación de la enfermedad. Los métodos tradicionales de rastreo de contactos se basan en que las personas recuerden con quién estuvieron en contacto cercano alrededor del momento en que se infectaron. Nevada, al igual que gran parte del país, ha luchado por notificar la posible infección de manera oportuna debido a los altos volúmenes de casos.

“COVID Trace nos ayuda a notificar a la gente, incluso si la persona infectada no los conoce personalmente, no puede recordar la interacción o no sabe cómo ponerse en contacto con ellos”, explicó Julia Peek, sub-administradora del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado.

“Todo esto se hace de forma completamente anónima, y sin que la aplicación capte ninguna información sobre quién eres o con quién has estado saliendo”, mencionó Peek en una reunión informativa con periodistas el viernes por la tarde.

¿Cómo funciona?

La aplicación COVID Trace utiliza la tecnología Bluetooth para intercambiar códigos aleatorios con los teléfonos cercanos, según la página web de Nevada Health Response del Estado. Para ayudar a asegurar que estos códigos no puedan ser usados para identificar a una persona o un lugar, cambian cada 10 o 20 minutos.

Un código “no va unido a su nombre, al lugar donde ha estado o a cualquier otra información”, señaló Dudley Carr, uno de los desarrolladores de COVID Trace. “Son sólo literalmente pequeños números aleatorios que se intercambian”.

Cada día, la aplicación comprueba una lista de los códigos, notificando a un usuario si los códigos coinciden y si un usuario de la aplicación que se acercó a ella dio positivo.

Para los propósitos de rastreo de contactos de COVID-19, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades definen un contacto cercano como cualquier persona que estuvo a menos de seis pies de una infectada durante al menos 15 minutos, desde dos días antes de la aparición de la enfermedad hasta el momento en que el paciente es aislado. En el caso de los pacientes asintomáticos, el lapso es de dos días antes de que el paciente se haga la prueba.

El cálculo de la aplicación para contactos cercanos es más complejo y toma un enfoque acumulativo para cada día, indicó Carr. Tiene en cuenta, por ejemplo, si dos personas estuvieron más cerca de 1.80 metros pero durante menos minutos o más lejos durante más minutos.

Empresas fomentan el uso de aplicaciones

Media docena de otros estados ya han lanzado aplicaciones similares usando la tecnología de notificación de Google y Apple.

Entre las empresas que están animando a sus empleados a utilizar la aplicación COVID Trace se encuentran Las Vegas Convention and Visitors Authority, Las Vegas Raiders, Caesars Entertainment Corp., MGM Resorts International, Wynn Resorts Ltd., The Cosmopolitan of Las Vegas, Boyd Gaming Corp., Vegas Chamber, Allegiant Air, R&R Partners, Top Rank y NV Energy, así como algunos condados y ciudades, según un comunicado de prensa sobre el lanzamiento de la aplicación.

Cuanta más gente use la aplicación, más efectiva será, afirman funcionarios. Animaron a los residentes y visitantes de Nevada a descargarla.

“Es una oportunidad increíble para los habitantes de Nevada y nuestros visitantes de hacer algo más para continuar la lucha contra el COVID, para protegerse a sí mismos y hacer que Nevada vuelva a abrirse completamente”, comentó Peek.

COVID Trace está disponible para iPhone y Android. Para más información, visita nvhealthresponse.nv.gov/covidtrace.