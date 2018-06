Nuevo complejo provoca a que desarrolladores consideren el Centro de Las Vegas

Un letrero de neón se refleja en el edificio de apartamentos Fremont9, programado para abrir más tarde este otoño, en el centro de Las Vegas el viernes 22 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El edificio de apartamentos Fremont9, programado para abrir más tarde este otoño, en el centro de Las Vegas el viernes 22 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Foto aérea de la vivienda del centro en East Fremont Street el lunes 25 de junio de 2018. Michael Quine Las Vegas Review-Journal @ Vegas88s

Una vista de Fremont Street East vista desde la parte superior de la tirolesa de Slotzilla en la Fremont Street Experience el jueves 21 de junio de 2018. Michael Quine Las Vegas Review-Journal @ Vegas88s

Con el Centro de Las Vegas programado para obtener su primer gran complejo de renta nuevo en años, otros desarrolladores también están buscando proyectos en el área la cual alguna vez fue desestimada.

Pero no espere una oleada de grandes edificios pronto, afirman los profesionales de la industria, porque pese a la reactivación del centro de la ciudad y del candente mercado de apartamentos del valle, el centro de la ciudad sigue siendo un lugar difícil para construir.

“No hay duda de que el desarrollo residencial primario se encuentra en los suburbios”, indicó Tom Schoeman, socio de The Benjamin, un proyecto de uso mixto que se está construyendo en el centro de la ciudad. “Pero hay bastante interés”.

Fremont9, un complejo de apartamentos de 232 pisos que se construirá en las calles Fremont y Novena, abrirá a mediados o fines de agosto, con un retraso de más de un año. Algunos proyectos más pequeños también se están construyendo en el centro de la ciudad y otros están en proceso de elaboración, pero si Fremont9 se arrienda rápidamente, es probable que se produzca más desarrollo, aseguran los profesionales de bienes raíces.

“Es un caso de prueba”, puntualizó Uri Vaknin, socio de KRE Capital.

El auge de la construcción de apartamentos en Las Vegas se ha concentrado en los suburbios en medio de una serie de obstáculos en el centro de la ciudad. Los precios de la tierra allí son caros, las parcelas son más pequeñas, y es más difícil armar los sitios del proyecto debido a la propiedad fracturada de las manzanas de la ciudad.

Los proyectos suburbanos también son más fáciles de financiar y más baratos de construir, y los desarrolladores no se han convencido de que puedan obtener rentas lo suficientemente altas en el centro para hacer que los proyectos sean factibles, anunciaron.

‘Todo lo malo’

Vaknin, cuyo grupo en 2013 compró casi mil 300 unidades en cinco propiedades de Las Vegas, incluyendo The Ogden y Juhl del centro, reportó que es “casi imposible” conseguir suficiente terreno en el centro para grandes proyectos. Además, los bancos no están ansiosos de financiar tales proyectos porque el centro de la ciudad no ha tenido uno “en mucho tiempo”.

Hasta ahora, el centro de Las Vegas tenía “todas las desventajas del desarrollo en una ubicación urbana … y nada del lado positivo”, señaló Adam Ducker, director de bienes raíces urbanos en la consultora RCLCO.

No era obvio que los desarrolladores pudieran obtener mejores rentas que en lugares como Summerlin, destacó, y “ni siquiera está claro” para los inquilinos que el centro sea un lugar mejor para vivir.

Pero, Ducker agregó que los alquileres de departamentos están escalando a través de Las Vegas, haciendo que los proyectos sean más factibles.

Eric Cohen, cofundador de The Calida Group, que se encuentra entre los desarrolladores de apartamentos más grandes de Las Vegas, dijo que su compañía está “husmeando” en el centro de la ciudad por posibles sitios de proyectos. Le gustan las ubicaciones, pero si un proyecto tiene sentido financiero “es otra historia”.

Está buscando un sitio más grande para construir a menor densidad y mantener bajos sus costos de construcción. Pero destacó que todos los terratenientes piensan que tienen sitios de gran altura y están buscando “números locos” de posibles compradores.

No ayuda que partes del centro de la ciudad tengan edificios tapiados, lotes baldíos y un historial de drogas y prostitución.

“El centro de la ciudad es bastante irregular”, determinó Cohen, y solo hay “ciertas áreas en las que la gente querrá vivir”.

‘Mercado a prueba’

Bill Arent, director de desarrollo económico y urbano de la ciudad, reportó que los suburbios han sido “el camino de menor resistencia” para los desarrolladores, ya que es “más barato y más fácil” construir allí.

En general, el mercado de apartamentos de Las Vegas se ha calentado con mayores compras de inversionistas, rentas más altas y más desarrollo. Como resultado, los precios de la tierra “se han vuelto tan agresivos en los suburbios que los desarrolladores están buscando el centro”, comentó Arent.

Otros proyectos que se están construyendo en el centro son relativamente pequeños. Benjamin, en Bonneville Avenue y Sixth Street, tendrá 12 casas y 4 mil 800 pies cuadrados de espacio comercial, señaló Schoeman.

“Estamos construyendo este proyecto para poner a prueba el mercado y ver cuánta profundidad hay”, dijo.

Liderando el camino está Fremont9. El proyecto, junto a Atomic Liquors, está siendo desarrollado por el jefe de Zappos, Tony Hsieh’s Downtown Project, y The Wolff Co., con sede en Arizona.

En su ceremonia de inauguración en 2016, un ejecutivo de Wolff mencionó que los desarrolladores tenían como objetivo finalizar el proyecto en el segundo trimestre de 2017.

La portavoz de Downtown Project, Megan Fazio, citó las limitaciones de la mano de obra de la construcción para las demoras, pero de lo contrario remitió los comentarios de Wolff a esta historia.

Una portavoz de Wolff no respondió a las solicitudes de comentarios esta semana.

Jonathan Fore, desarrollador del nuevo complejo de apartamentos Lotus de 295 unidades en el área de Chinatown de Las Vegas, agregó que “preferiría hacer otro trato al otro lado de la calle … que ir al centro”.

Pero puntualizó que cree que los inversores buscarán construir en el centro de la ciudad después de que se abra Fremont9, citando la “mentalidad de rebaño” de los desarrolladores.

“Si alguien tiene éxito”, determinó Fore, “alguien más intentará hacer lo mismo y tendrá éxito también”.