Nuevo destino familiar en North Las Vegas

Los teatros Maya ofrecen películas de Hollywood por primera vez en cines de alta gama centrados en la calidad del diseño, la tecnología de presentación de películas de vanguardia y el entretenimiento de primera clase con un servicio al cliente extraordinario. El Mariachi Jalisco amenizó la apertura con presentaciones durante todo el fin de semana pasado. Viernes 18 de enero de 2019, en Maya Cinemas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Los teatros Maya ofrecen películas de Hollywood por primera vez en cines de alta gama centrados en la calidad del diseño, la tecnología de presentación de películas de vanguardia y el entretenimiento de primera clase con un servicio al cliente extraordinario. El Mariachi Jalisco amenizó la apertura con presentaciones durante todo el fin de semana pasado. Viernes 18 de enero de 2019, en Maya Cinemas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Larry Porricelli, vicepresidente de operaciones de Maya Cinemas, se mostró entusiasmado con la respuesta del público hispano. Viernes 18 de enero de 2019, en Maya Cinemas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La cadena Megaplex Maya Cinemas, líder en brindar servicios orientados a la familia, abrió sus puertas en North Las Vegas.

La apertura al público tuvo lugar el viernes 18 de enero y contó con la proyección de las películas Dragon Ball Super: Broly; A Dog’s Way Home; Spider-Man: Into the Spider-Verse; The Upside, Escape Room y Green Book.

En cartelera tienen anunciadas para proyectarse en los próximos días: Qué León; Roma, Glass; Serenity, The Least of These: The Graham Stainess Story y Captain Marvel.

El Mariachi Jalisco realizó una presentación especial, durante la jornada inaugural.

Como parte del fin de semana de apertura al público, Maya Cinemas otorgó a los primeros 200 clientes una cubeta para llenarla con palomitas durante todo el año, además de regalos especiales proporcionados por ATOM Tickets, Sinemia, D-Box, Dolby Atmos y Fandango.

North Las Vegas se sumó a Pittsburg, Salinas, Bakersfield, Fresno y Delano en contar con Maya Cinemas, considerados como una experiencia de cine de vanguardia.

Con antelación y ante la presencia de líderes empresariales, funcionarios, activistas y una gran cantidad de medios de comunicación de alcance nacional, se llevó a cabo una pre apertura de gala, donde los dirigentes de Maya Cinemas, Jeremy Welman y Moctesuma Esparza, explicaron la ciencia, el diseño y la tecnología detrás de la nueva experiencia de ir al cine. También cortaron el listón inaugural, acompañados del alcalde de North Las Vegas John Lee, el concejal Isaac Barrón y los ejecutivos Tess Manchesterm presidente de Vista Los Angeles, Mitra Esfandiari, director de diseño colaborativo de Long Beach, Claude McMaster, gerente de D-Box de Montreal, Canadá y John Portilla, gerente de Screen Media de Nueva York.

Previo al corte simbólico, miembros de la tribu Paiute efectuaron una ceremonia para bendecir las flamantes instalaciones.

La familia latina podrá disfrutar de un moderno edificio, que cuenta una sala de cine equipada con 14 pantallas diseñada con tecnología de punta.

Maya Cinemas fue fundado en el año 2003 por Moctesuma Esparza, un productor, emprendedor y activista que tiene como misión, desarrollar, construir y operar modernos cines- megaplex de primera- en áreas marginales, al alcance de la familia latina.

Esparza ha recibido importantes premios en la industria cinematográfica por su contribución al proporcionar entretenimiento de calidad a las comunidades hispanas que son consideradas marginales y desatendidas.

Moctesuma Esparza es también uno de los 13 estudiantes acusados por un Gran Jurado que organizaron en 1968, una manifestación, documentada por HBO, Walkout, en el Este de Los Ángeles, la cual tuvo como objetivo primordial mejorar la educación pública estándar para estudiantes chicanos.

Otro aspecto relevante de Maya Cinemas es que se preocupan por la comunidad, por ejemplo, tienen (exhiben) películas familiares para personas con necesidades especiales. Esas presentaciones son sensoriales, con un volumen más bajo, una iluminación más brillante y subtítulos abiertos.

La participación en el programa varía según la ubicación; comuníquese con su taquilla local para obtener más información sobre fechas y precios.

Los martes son día de la familia y los miércoles son dedicados a las personas mayores de 63 años, ambos con grandes descuentos en la taquilla y los estantes de comida.

“La afluencia este día ha sido vigorosa, la respuesta de la gente nos complace, hemos atendido a familias enteras durante las funciones que empezaron por la mañana”, comentó a El Tiempo Larry Porricelli, vicepresidente de operaciones de Maya Cinemas, extendiendo una cordial invitación a toda la comunidad latina avecindada en el valle a que vayan al cine y disfruten de las amenidades que prepararon para ellos.

Contacte a Frank Alejandre en: falejandre@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.