Nuevo jefe de policía en North Las Vegas

Justin R. Roberts, nuevo jefe de policía de North Las Vegas. Miércoles 13 de junio, en la iglesia San Cristóbal. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El Departamento de Policía de North Las Vegas (NLVPD, por sus siglas en inglés), cuenta con un nuevo jefe.

Justin R. Roberts asumió el mando de la corporación de manera interina y hasta que las autoridades del gobierno municipal ratifiquen el nombramiento.

“Tuvimos en este importante cargo a Alexander Pérez, un oficial de origen hispano, quien se retiró, luego de una administración que dejó saldo positivo. Roberts habla español y fue vocero del departamento”, señaló Soledad García, compartiendo con algunas personas congregadas en la iglesia de San Cristóbal que “hace 12 años Justin R. Roberts me instruyó en la destacada e importante labor de comunicar a la gente las actividades que realiza la policía en el servicio a la ciudadanía, hoy se incorpora como jefe del departamento y estoy segura que hará una gran labor”.

“Quiero practicar mi español, hace como 30 años hablaba con mayor fluidez, pero necesito utilizarlo más”, comentó a El Tiempo, Justin R. Roberts, nuevo jefe del departamento de manera interina.

“El idioma se me facilitó por la cercanía que tengo con la gente hispana, me encanta su cultura, su comida y es un placer estar rodeado de oficiales altamente capacitados. Este es su departamento, nosotros estamos a su servicio”, destacó sobre el mensaje que desea compartir con la vasta comunidad latina que reside en ese sector de la ciudad.

“En todas las reuniones que asisto, me aseguro de aclarar a la gente que nosotros no trabajamos con la migra, nosotros trabajamos para la ciudadanía; pero si hay algún delincuente que viola las leyes, gente mala, entonces allí cambia la cosa. Nosotros no estamos buscando a gente que no tiene documentación en orden, estamos para garantizar la seguridad de nuestras familias, queremos asegurar que los niños crezcan en un ambiente optimo, para que desarrollen todo su potencial”, dijo.

“En la actualidad el departamento cuenta con 249 oficiales, hemos rebasado la marca de 300 y el 23 de julio se inscribirán otros 16. La idea es crecer al ritmo de la ciudad”, dijo invitando a quienes deseen incorporarse a la policía que lo hagan, la información está en la página web del departamento. Deben ser mayores de 21 años.

El oficial mencionó que Alex Pérez, antes de ser su jefe inmediato, compartió con él los años de academia, tienen una amistad de mucho tiempo.

“Nos hará falta, pero con seguridad, se sentirá satisfecho de nuestro trabajo”, acotó.

Quiero expresar mi agradecimiento con la gente por permitirme servirles, los invito a que se acerquen a nuestras oficinas, si tiene alguna duda sobre las actividades de la policía, acudan a nuestro cuartel general, o a las reuniones que coordina Soledad García, les reitero nuestro mensaje: estamos aquí para servirlos, término diciendo el nuevo jefe de policía en NLV.