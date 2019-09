Nuevo programa de Las Vegas rinde homenaje a la memoria de una estudiante de la UNLV asesinada

Paula Davis, en el centro, habla junto a su hermana durante la boda de sus tíos en la parroquia católica St. Madeleine Sophie en Bellevue, Washington. (Sean Davis)

Paula Davis en el espacio de adoración en Semana Santa en St. John Neumann en Las Vegas. (Sean Davis)

Paula Davis y el obispo Joseph A. Pepe después de su confirmación en la iglesia católica romana St. John Neumann en Las Vegas. (Sean Davis)

Paula Davis, derecha, y familia en la Iglesia Católica Romana St. John Neumann en Las Vegas. (Sean Davis)

Paula Davis y Anthony Alcain, también conocidos como los "Compañeros de flauta", durante un ensayo para el programa de música pastoral de la Iglesia Católica Romana de San Juan Neumann en Las Vegas. (Sean Davis)

En un patio de Las Vegas, Paula Davis, en ese entonces estudiante de último año de preparatoria, subió a un escenario en el verano de 2017, a punto de cantar.

Las imágenes muestran que se acerca al micrófono y sonríe. Su madre está al piano, y su padre, hermanos y amigos de la iglesia observan desde la multitud.

“He’s a very smart prince,”, comienza, la línea de apertura de “On the Steps of the Palace”, una canción del musical “Into the Woods”. En ella, Cenicienta debate si quedarse y convertirse en princesa o regresar a su propia vida, donde puede conservar su propia identidad.

“He’s a prince who prepares,”, continúa recitando, apoyando las manos en las caderas.

El evento destacó cantantes de tres iglesias católicas de la zona, incluida St. John Neumann de North Las Vegas, donde Davis fue bautizada. También fue donde hizo su primera comunión, fue confirmada en la preparatoria y el sábado, donde tendrá lugar su funeral.

“It’s your first big decision,”, canta Davis unos versos después. “La elección no es fácil de hacer”.

“To arrive at a ball is exciting and all — once you’re there, though, it’s scary,”, continúa. “And it’s fun to deceive when you know you can leave, but you have to be wary”.

La joven de 19 años fue asesinada el 6 de septiembre, horas después de que le envió un mensaje a su ex novio, Giovanni Ruiz, de ruptura final. Su padre rastreó su teléfono hasta un parque de North Las Vegas dos horas después de que ella fuera reportada como desaparecida. Dentro de la camioneta familiar, la encontró muerta.

Ruiz fue arrestado días después, acusado de dispararle en la cabeza.

“No puedes prepararte para una tragedia como esta”, dijo Sean Davis al Las Vegas Review-Journal esta semana.

“Personalidad alegre y amigable”

Al crecer, Paula Davis estaba arraigada en su fe. Tan joven como a los ocho años, se convirtió en monaguilla, e incluso en la preparatoria y al comienzo de la universidad se la podía encontrar en St. John Neumann todos los domingos cantando, tocando la flauta o tocando la batería a las 8 a.m., 10 a.m. y 12 a.m. pm como parte del programa de música pastoral.

“Tenía la personalidad más alegre y amigable”, dijo la directora del programa, Lissy de Jesús.

Como parte de su confirmación, a menudo fue voluntaria en Catholic Charities of Southern Nevada. Mientras estudiaba economía en la UNLV, continuó siendo voluntaria, sirviendo comida a las personas sin hogar, trabajando en el comedor público y enseñando inglés.

“Ella fue un buen ejemplo para todos los jóvenes de nuestra comunidad”, describió de Jesús.

En los días posteriores a su muerte, su familia quedó aislada en su dolor. Hubo una investigación policial, por lo que las únicas personas que ingresaban y salían de su casa eran detectives, a pesar de una gran cantidad de apoyo de la comunidad.

“No fue normal”, dijo su padre, director de una secundaria. “Es un nivel completamente diferente de estrés, preocupación y enfoque”.

La mañana después de que Ruiz fue arrestado, Sean Davis se despertó con la necesidad de hacer algo bueno.

Tuvo una lluvia de ideas con su esposa e hijos. Juntos, consideraron comenzar una beca para estudiantes que algún día quisieran trabajar para el FBI, como Paula había soñado con hacerlo. Entonces, Catholic Charities llegó a su mente.

En una conversación con el Diácono Tom Roberts, quien se desempeña como presidente de la organización, se enteraron de un nuevo programa que tiene como objetivo romper el ciclo de personas sin hogar para quienes padecen enfermedades mentales.

Conmovió a Sean Davis, cuyo hermano murió en 2018 después de luchar durante años con el trastorno esquizoafectivo y la falta de vivienda. Así que Roberts acordó cambiar el nombre del programa al Programa de Tratamiento con Asistencia Médica de Paula Marie Davis.

Desde el 12 de septiembre, más de 30 personas han donado tres mil dólares colectivos al programa, que actualmente puede acomodar a 10 hombres que luchan contra las adicciones a los opioides. A medida que se expande, el programa ayudará a tratar, luego alojar y emplear a hombres y mujeres que luchan con enfermedades mentales, adicciones y alcoholismo.

“Parecía encajar bien y sonaba fiel a los objetivos de servicio que tenía Paula”, agregó Sean Davis.

Señaló una carta de solicitud de beca que su hija escribió en la preparatoria.

“En última instancia, me esfuerzo por ser una buena persona, amable y solidaria que marque la diferencia en la vida de otras personas”, escribió. “Cuando muera, espero que así sea como me recuerden”.

Más adelante en la carta, agregó: “Cada día, siempre hay otra buena acción esperando a hacerse”.

“Hay que amar a Paula”

El domingo después de la muerte de Paula, su familia volvió a asistir a la iglesia. Es donde extraen su fuerza.

Juntos, se presentaron con el programa de música pastoral en cada misa. Para su sorpresa, todos los miembros del programa se unieron a ellos en apoyo.

“El hecho de que ella siempre estuvo presente lo hace aún más difícil, porque esperas que ella esté allí”, señaló la directora del programa, De Jesús, sobre Paula Davis. “Se siente este vacío”.

El nuevo programa de Catholic Charities le da esperanza a la familia Davis. En la vida, Paula tocó a tanta gente, y ahora, incluso en la muerte, todavía está ayudando a otros.

“Así que estoy agradecido”, mencionó Sean Davis. “Y estoy orgulloso de ella”.

En el video de 2017, Paula Davis, entonces estudiante de la Academia de las Artes de Las Vegas, extiende los brazos en el patio, recitando una nota alta para terminar la canción. La multitud aplaude, y en el fondo, su madre sonríe.

“Hay que amar a Paula”, dice el maestro de ceremonias.

Su funeral tendrá lugar a las 12 p.m. el sábado en la iglesia que amaba, ubicada en 2575 W. El Campo Grande Ave. Está abierto al público.