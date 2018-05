Nuevo sistema digital de votación

mayo 23, 2018 - 11:00 am

Con esta tableta se verifica la información del elector, en el nuevo sistema digitalizado de votación, del Condado Clark, mostrado el 17 de mayo de 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Lorena Portillo, asistente del Registrador de Electores, del gobierno del Condado Clark, muestra el 17 de mayo de 2018 las nuevas máquinas de votar, en North Las Vegas. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Un cuadro con fotos de una antigua casilla electoral aparece en una pared del Centro Electoral del Condado Clark, el 17 de mayo del 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Una funcionaria del centro electoral del Condado muestra el 17 de mayo de 2018 cómo se empieza a votar en las nuevas máquinas del sistema “VOTEC”. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Está en marcha el proceso de la elección intermedia y el Departamento de Elecciones del Condado Clark tiene buenas noticias. Los electores ya pueden votar en cualquier casilla y lo harán en un nuevo sistema digital “sencillo de usar y muy seguro”.

“Con el inicio de la temporada electoral en su fase de elección primaria, específicamente con la votación anticipada a partir del 26 de mayo, entra en operación un nuevo sistema digital, más sencillo, rápido y seguro. Además, ahora la gente podrá votar en cualquier casilla del valle, sin la restricción de sólo hacerlo en la registrada cerca de su domicilio, como era antes”, informó a El Tiempo Lorena Portillo, asistente del Registro de Electores, del Gobierno del Condado Clark.

Durante una visita de este semanario al Centro Electoral, del Departamento de Elecciones ubicado en North Las Vegas, el pasado 17 de mayo, Portillo expresó “Tenemos la satisfacción de informar que en estas elecciones, los votantes tienen más facilidades para ejercer su derecho y obligación ciudadana”.

Con el nuevo sistema digital “se eliminaron los registros en papel; ahora el elector puede obtener un listado y un mapa con los más de 170 puestos de votación en todo el valle, para ayudarse a elegir el mejor sitio para emitir su voto, en el horario que le acomode cerca de su casa o de su trabajo”, apuntó Portillo

Información disponible en folleto y en la página

www.ClarkCountyNV.gov/Vote

Proceso digitalizado

“Vamos a poner en operación un nuevo sistema digitalizado que es más seguro, fácil de usar y rápido. Es un sistema avanzado del que ya venía funcionando. Se elimina el registro electoral en forma de listado en papel, y todo es digital”, dijo.

Con ayuda de Debra Lewis, una de las operadoras del sistema que ahora capacitan a quienes estarán detrás de las computadoras para atención al público, Portillo mostró cómo trabaja el sistema denominado VOTEC Electronic Pollbook Kiosk. Resaltó que es muy fácil de usar, es seguro porque no está conectado al internet (no hay riesgo de hackeo) y los dispositivos tienen medidas de seguridad que no pueden ser alterados por los operadores.

Cuando el votante llega al recinto da su nombre, luego en una tableta puede ver sus datos. Debe confirmar que su información personal es correcta y hacer una firma digital. Si todo está bien el funcionario de casilla le entrega una tarjeta que deberá introducir en la máquina de la casilla, ubicada en un lugar del recinto electoral.

La casilla consiste principalmente de una pantalla grande totalmente digitalizada, que se opera al tocarla con un dedo. Las instrucciones se pueden escoger en inglés, español o filipino. La letra se puede hacer grande, se pueden hacer correcciones varias veces y siempre habrá una persona en español para ayudar.

“Al principio, si la firma no corresponde o hay algún detalle, entonces el votante deberá mostrar una identificación válida, y un supervisor revisa el caso. Es importante que el votante haga su firma como la hizo al registrarse, de otro modo tendrá que identificarse y actualizar su registro electoral”, explicó la funcionaria, quien lleva varios años en el departamento.

Se llama elección intermedia porque ocurre en un periodo a la mitad del término presidencial. Es un proceso electoral de carácter estatal y federal. Las elecciones primarias son para seleccionar los candidatos por partido, y en su etapa anticipada son del 26 de mayo al 8 de junio. El día de elección primaria será el próximo 12 de junio.

Portillo recordó que para votar se debe estar registrado. La fecha para hacerlo -en persona- concluyó el 22 de mayo. El límite para hacerlo en la página web se extendió a miércoles 23 y jueves 24.

En el caso de que la persona no se registró ya no podrá votar en las elecciones primarias, pero sí en la elección general de noviembre, siempre y cuando se registre en los plazos establecidos. www.registertovotenv.gov

Para más información:

702-455-3666.

www.clarkcountynv.gov/election/spanish