Nuevos oficiales caninos para el CCSD

El Departamento de Policía del CCSD celebró una ceremonia de juramento para cuatro nuevos oficiales K-9, que desempeñarán un papel fundamental en la seguridad de los campus escolares. En la foto, el jefe de la policía del CCSD, Jim Ketsaa –izquierda- y el oficial Woodlan con el perro King. Jueves 24 de enero en la sede de la policía del CCD. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El Departamento de Policía del CCSD celebró una ceremonia de juramento para cuatro nuevos oficiales K-9, que desempeñarán un papel fundamental en la seguridad de los campus escolares. En la foto, el jefe de la policía del CCSD, Jim Ketsaa. Jueves 24 de enero en la sede de la policía del CCD. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Los perros están entrenados para detectar armas y la presencia de elementos asociados con armas. Jueves 24 de enero en la sede de la policía del CCD. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Nuestra herramienta más reciente con el objeto de brindar seguridad a los estudiantes que acuden a planteles del distrito escolar son estos cuatro oficiales, expresó en la antesala de la graduación de cuatro perros, el superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés), Jesús Jara, el jueves 24 de enero de 2019, en la sede de la policía escolar.

La emotiva ceremonia de graduación contó con la participación del jefe de la policía del CCSD, Jim Ketsaa, quien tuvo que tranquilizar a los canes, que empezaron a ladrar de emoción.

“Creo que somos el único departamento de policía -en la nación- con cuatro perros dedicados a la detección de armas de fuego, ellos son capaces debido a su entrenamiento de olfatear pistolas”, expresó Ketsaa, antes de ser interrumpido por el entusiasmo de los canes.

“Esta es una herramienta súper especial para mejorar la seguridad general de nuestras escuelas y mantener seguros a nuestros estudiantes y al personal que labora en el CCSD”, explicó Ketsaa.

Aunque por ratos, los graduados no hacían caso, el superintendente manifestó que la seguridad de los estudiantes del distrito es prioridad, es muy importante y que, más allá de los recortes al presupuesto, los canes van a demostrar que su trabajo es muy valioso.

Desde que tomó el cargo como superintendente, Jara ha hecho de la seguridad de los estudiantes una prioridad.

“El veinte por ciento de nuestros niños -en nuestras escuelas- no se sienten seguros. Porque si nuestros hijos no se sienten seguros, no pueden aprender, por lo que este es un componente clave para que manejemos y mejoremos los logros de los estudiantes”, destacó Jara.

Cada oficial K-9 cuesta alrededor de $10,000 dólares, pero su mantenimiento puede elevar la cifra hasta en $15 mil dólares.

Las autoridades escolares expresaron un agradecimiento especial a las siguientes escuelas por las contribuciones que pagan por la comida de los perros, las perreras y el cuidado veterinario: Desert Pines High School, Eldorado High School, Mojave High School, Mountain View Elementary School, O’Callaghan Middle School, Shadow Ridge High School y Spring Valley High School.

La implementación de los oficiales caninos pretende reducir la portación de armas en los planteles escolares. Es una herramienta extra, un programa novedoso que trata de ser pionero en su tipo.

“La interacción humana es definitivamente más importante, pero la presencia de oficiales caninos es una alternativa encaminada al mismo objetivo: reducir la inseguridad en los campus”, comentó por otro lado el detective Steve Hewitt, acotando que “esto es parte de una relación comunitaria”.

Sobre el adiestramiento, uno de los entrenadores explicó que los perros son expuestos al olor, residuos e incluso balas.

Luego los graduados localizaron una pistola que fue escondida en un armario.

