Oficial describe romperse la pierna durante el tiroteo en Las Vegas

“Hice un paso justo a la derecha, y me rompió la pierna”, relató el oficial de la policía de Las Vegas, Samuel Wittwer, en una entrevista reciente sobre la noche del 1 de octubre de 2017.

enero 14, 2019 - 11:03 am

El oficial de la policía de Las Vegas, Samuel Wittwer, se rompió una pierna al responder durante el tiroteo masivo del 1 de octubre de 2017, en el Strip de Las Vegas. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

El oficial de policía de las Vegas, Samuel Wittwer, quien se fracturó una pierna al responder al tiroteo del 1 de octubre de 2017, muestra la cicatriz de su lesión durante una entrevista en la sede del Departamento de Policía Metropolitana el viernes 11 de enero de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

El oficial de policía de las Vegas, Samuel Wittwer, quien se fracturó una pierna al responder al tiroteo del 1 de octubre de 2017, muestra la cicatriz de su lesión durante una entrevista en la sede del Departamento de Policía Metropolitana el viernes 11 de enero de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

El oficial de policía de Las Vegas, Samuel Wittwer, quien se fracturó una pierna mientras respondía al tiroteo del 1 de octubre de 2017, es entrevistado en la sede del Departamento de Policía Metropolitana el viernes 11 de enero de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal ) @Erik_Verduzco

El oficial de policía de Las Vegas, Samuel Wittwer, supo de inmediato que él mismo se había lastimado.

Ocurrió menos de 10 minutos después de que llegó a la parte posterior del festival de música de Route 91 Harvest para ayudar a los espectadores que huían de los balazos el 1 de octubre de 2017.

“Sentí que algo que hizo pop…oh, sí, está roto”, se puede escuchar al oficial de 32 años de edad en un video corporal de la Policía Metropolitana recientemente publicado.

A lo largo de la noche, habla de que se le rompe el pie y el tobillo. Más tarde se enteró de que se había roto dos huesos en la pierna.

Las acciones de Wittwer fueron brevemente mencionadas por el alguacil Joe Lombardo después del tiroteo masivo, pero las imágenes publicadas el 19 de diciembre muestran la noche desde su perspectiva. Wittwer habló con el Las Vegas Review-Journal el viernes en su primera entrevista en los medios sobre los eventos de esa noche.

Disminuido por la lesión, Wittwer y la oficial Ashley Lif permanecen en la escena, a pesar de que se retiran de las puertas del festival para brindar seguridad a una ambulancia en un área de almacenamiento médico cercana.

“Con la situación que tuvimos, fue lo mejor que pudimos haber hecho”, señaló Wittwer el viernes.

A lo largo del video, se escucha a Wittwer decirle a los oficiales, médicos y asistentes al concierto que él está bien y que les pide que continúen tratando a las víctimas de disparos primero.

Después de unos 90 minutos en la escena, Wittwer termina en la parte trasera de una ambulancia, dirigiéndose a un hospital para recibir tratamiento.

“Sentí algo que hizo ‘pop’”

La cámara corporal de Wittwer comienza a grabar a las 10:06 p.m., un minuto después de que comenzó el tiroteo, mientras está sentado en el asiento del pasajero de una patrulla.

Él y Lif acababan de comenzar su turno y se dirigían hacia el área de Mandalay Bay para buscar a algunos sospechosos de robo. Cuando llega la llamada a la radio, Lif gira el auto y comienza a conducir por Tropicana Avenue hacia los terrenos del festival.

“Mantén tus ojos abiertos”, advierte Wittwer a Lif mientras se acercan a la escena. “La gente está corriendo”.

Cuando se estacionan y salen del auto, lo que suena como disparos se pueden escuchar en la parte superior, y dos hombres se acercan a la pareja casi de inmediato, uno de los cuales recibió un disparo.

El hombre explica que es solo una herida de rebote y afirma que es un EMT. Lif le da algo para envolver su herida antes de que salgan para ayudar a otros asistentes a la huida.

Mientras Wittwer corre hacia un grupo de oficiales, tropieza con lo que parece ser un bordillo.

Él deja escapar un improperio.

“Me la troné, por supuesto que sí”, murmura a sí mismo.

El viernes, Wittwer señaló que no estaba acostumbrado a correr con tanta velocidad y con todo el caos en marcha, ni siquiera estaba mirando al suelo.

“Hice el paso justo a la derecha, y me rompió la pierna”, relató.

El video muestra que Lif lo está ayudando a regresar al auto, y discuten brevemente sobre ir al Centro Médico Universitario. En su lugar, se estacionan cerca de una ambulancia, que parece estar estacionada cerca del lado este de Koval Lane.

Con la puerta trasera de la patrulla abierta y apoyándose en ella, Wittwer ayuda a dar instrucciones a los asistentes al concierto.

Lif entonces vuelve a él, tratando de averiguar qué hacer.

“Está bien, nos quedaremos aquí”, le dice ella. “Eres inútil, sin ofender, me encargaré de todo aquí”.

A veces, incluso ahora, Wittwer piensa en eso. El oficial, que tiene entrenamiento básico en EMT, recuerda haber visto a personas lesionadas cerca de él que necesitaban atención médica.

“Eso fue lo más difícil a lo que tuve que llegar: no podía concentrarme en ayudar médicamente a las personas porque había mucha gente que necesitaba ayuda y no suficientes paramédicos”, recalcó. “Creo que eso es lo que más se queda conmigo tratando de lidiar con eso, quería ayudar a todas las personas, y me miraban para ayudarlas”.

Pero Wittwer está contento ahora, sabiendo que ayudó de otras maneras, incluido un incidente potencialmente peligroso con un RV.

Investigación del RV

Mientras Wittwer estaba en el automóvil, un hombre que se identifica como un oficial de policía fuera de servicio de Los Ángeles informa que vio a un hombre sospechoso que llevaba dos bolsas de lona negras en un RV.

Wittwer reporta el informe a la radio y luego camina por un tramo de hierba para unirse a un equipo de oficiales. Se posiciona junto a un camión de bomberos estacionado, con su escopeta entrenada en el RV para cubrir, mientras otros oficiales detienen al hombre.

El informe terminó siendo una falsa alarma.

Wittwer dijo que esa fue la única vez que no recuerda haber sentido ningún dolor durante la noche.

“Tuve una visión de túnel allí”, recordó. “Me olvidé de mi dolor, sabía que solo tenía que concentrarme en esto”.

Poco después de las 11 de la noche. Según la marca de tiempo que aparece en el video, Mike Smith, un oficial de la unidad de pandillas de la Policía Metropolitana, reconoce que Wittwer está en mal estado, se envuelve el pie y se coloca un catéter intravenoso en el brazo.

Inicialmente, Wittwer no quiere abandonar la escena, asegurando que no tomará un lugar en una ambulancia que podría ir a una víctima de un disparo.

Pero Smith se pone severo con Wittwer.

“Bueno, aquí está el problema, hermano”, dice Smith. “Sam, Dios te bendiga, te amo, pero tenemos que lidiar con esto: si tenemos que brindarte seguridad, no podemos lidiar con esto hasta que lo hagamos”.

Wittwer cede y pronto lo introducen en una ambulancia.

Alabanza de Lombardo

El oficial fuera de servicio Charleston Hartfield, de 34 años, un veterano militar, fue asesinado a tiros durante el festival. El detective Casey Clarkson, que trabajaba horas extras en el festival, recibió un disparo en el cuello. El oficial Brady Cook, patrullando los terrenos del festival durante su primer turno desde que se graduó de la academia de policía nueve días antes, recibió una bala debajo del hombro derecho.

En los días posteriores al tiroteo masivo, en el que murieron 58 asistentes al concierto y otros cientos de heridos, Lombardo mencionó brevemente a Wittwer mientras hablaba de los actos heroicos de los oficiales esa noche.

“Samuel Wittwer, discúlpeme por mi emoción, Samuel estaba acostado en su sofá con una herida muy intensa en la pierna”, dijo el alguacil, quien había visitado al oficial herido en su casa. “Durante el combate cuerpo a cuerpo y su intento de evacuar a las víctimas, sufrió una fractura en la pierna, pero permaneció en la escena y brindó seguridad al personal médico”.

Wittwer se sometió a una cirugía a los pocos días de su lesión. Su pierna ahora tiene dos placas y tres tornillos de titanio.

La recuperación fue difícil, recuerda Wittwer, porque el resto de su equipo estaba trabajando en turnos de 12 horas después. Mientras que el dolor físico ocasional lo lleva de regreso a los recuerdos de la tragedia, Wittwer señaló que no ha querido ver las imágenes de su propia cámara fotográfica de esa noche.

Su pierna se curó lo suficiente como para que volviera a trabajar en marzo. En otoño, hizo la transición a la unidad de pandillas. Actualmente está en permiso de paternidad, pero regresará a tiempo para su cuarto aniversario con la Policía Metropolitana en abril.

Él y su esposa recibieron a su tercer hijo, su primer niña, en septiembre. También tienen dos niños, de 7 y 5 años, que lo ayudan a enfocarse en todo.

“Me castigué por tener una pierna rota pero están orgullosos de mis cicatrices”, concluyó.