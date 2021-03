Oficiales no enfrentarán cargos por el tiroteo mortal de mujer que apuñaló a su hijo

El niño de seis años llamó al 911 para pedir ayuda, y durante la llamada se le pudo escuchar suplicar a su madre: “¡Por favor, no me hagas daño!”

El detective Michael Condratovich testifica durante una revisión de los hechos en el Clark County Government Center el lunes, 8 de marzo de 2021, en el caso de Claudia Rodríguez, que fue abatida por la policía de Henderson en octubre después de que apuñalara a su hijo de seis años 25 veces. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Oficiales trabajan en la escena de un tiroteo en The Equestrian en Eastern Apartments el lunes, 21 de octubre de 2019, en Henderson. (L.E. Baskow / Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Fiscales del Condado Clark no presentarán cargos penales contra dos oficiales de policía de Henderson involucrados en el tiroteo fatal de octubre de 2019 de una mujer que apuñaló a su hijo pequeño docenas de veces.

A los agentes Patrick McCarrick y Edward Little se les atribuye haber ayudado a salvar a Winston Brandon, de seis años, que sufrió 25 puñaladas en la parte superior del cuerpo, incluida una herida profunda en el lado izquierdo del cuello que le cortó la arteria carótida.

A la luz de la decisión de la fiscalía del distrito del Condado Clark, el lunes se llevó a cabo una revisión pública de los hechos del caso, durante la cual se hicieron públicos detalles y videos inéditos relacionados con el tiroteo.

El detective de la policía de Henderson, Michael Condratovich, que investigó la participación de los agentes, dijo el lunes en su testimonio que la madre del niño, Claudia Nadia Rodríguez, tenía tendencias suicidas y probablemente estaba experimentando una “crisis mental” en ese momento.

Durante la investigación, comentó Condratovich, la policía descubrió un mensaje de texto de la madre de Rodríguez, enviado a ella la noche anterior al apuñalamiento y al tiroteo.

En parte, el texto decía: “¿por qué ESTÁS diciendo cosas falsas que no tienen sentido? Contrólate, piensa positivo, no dejes que nada ni ningún pensamiento negativo te cree pensamientos horribles. Te está volviendo loca, vas a terminar loca en un hospital psiquiátrico. Piensa antes de hacerte daño o tu mente te está jugando una mala pasada. No escuches a los demonios de tu cabeza”.

Rodríguez no tenía ninguna droga en su sistema al momento de su muerte, señaló Condratovich.

“911, por favor, ayúdenme”

En la tarde del 21 de octubre de 2019, según la policía de Henderson, McCarrick y Little fueron enviados a la unidad 2222 en los apartamentos Equestrian on Eastern después de una llamada alarmante al 911, hecha desde el interior del apartamento de dos dormitorios en el segundo piso.

Durante la breve llamada, se escuchó a Winston gritar: “¡Mamá está intentando matarme!”.

“911, por favor, ayúdenme”, continuó el niño. “Ella está tratando de matarme. No me hagas daño. Por favor, no me hagas daño”.

Cuando los agentes llegaron al apartamento, McCarrick subió unas escaleras y tocó en la unidad 2222 mientras Little esperaba al pie de la escalera. Segundos después, según las imágenes de las cámaras corporales publicadas el lunes, Winston abrió la puerta.

Estaba cubierto de sangre.

Mientras Winston salía a trompicones del apartamento, su madre se acercó a McCarrick mientras se apuñalaba en el pecho con unas tijeras.

Durante un breve forcejeo con McCarrick, Rodríguez consiguió agarrar la pistola Glock 17 del agente.

“¡Tiene mi pistola!” se escucha gritar a McCarrick en los videos, lo que hizo que Little subiera las escaleras y entrara en la puerta del apartamento.

Mientras McCarrick luchaba con Rodríguez en el suelo de la sala, la mujer disparó un tiro del arma del agente, impactando en el sofá. Desde la puerta, Little devolvió el fuego, disparando su arma dos veces.

El primer disparo falló, pero el segundo alcanzó a Rodríguez en la cabeza, según Condratovich.

En los videos, se puede ver a McCarrick arrastrándose fuera del apartamento, gritando: “Estoy bien, estoy bien”.

“Quédate conmigo”

Justo fuera de la unidad, Winston estaba tumbado en el suelo de la escalera, llorando.

Mientras Little despejaba el resto del apartamento, McCarrick se quedó con el niño, que estaba perdiendo el conocimiento.

“Quédate conmigo”, le dijo McCarrick. “Quédate conmigo”.

Cuando llegaron los paramédicos, McCarrick bajó al niño por las escaleras y lo llevó a la ambulancia.

Condratovich mencionó el lunes en su testimonio que el niño sobrevivió. Cumplirá nueve años en noviembre.

La madre del niño había sido arrestada cuatro veces por sospecha de agresión doméstica entre 2015 y marzo de 2019, según los registros del Tribunal Municipal de Henderson. Se declaró culpable en enero de 2017 de un delito menor de agresión doméstica.

Los detalles de sus arrestos anteriores no se conocieron de inmediato, pero los registros muestran que un mes después de la condena de Rodríguez, el padre del niño, Willie Brandon Jr, solicitó ayuda a la corte para obtener la custodia física primaria de Winston.

Los documentos presentados en la batalla por la custodia acusaban a Rodríguez de abusar física y mentalmente de sus dos hijos mayores de una relación anterior.

A pesar de los antecedentes penales de la mujer, según expedientes judiciales, un juez permitió la custodia compartida de Winston.