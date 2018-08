Ofrece un regalo visual la I-11 para los automovilistas del sur de Nevada

agosto 6, 2018 - 10:54 am

Los ciclistas visitan el Lake Mead mientras pasean por la Interestatal 11, que se inaugurará en Boulder City el sábado 21 de julio de 2018. El evento, patrocinado por Southern Nevada Bicycle Coalition, brindó a las personas la oportunidad de viajar en el autopista antes de que se abra a los automovilistas el 9 de agosto. KM Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Un conductor de camión espera para cruzar la autopista estadounidense 93 cerca de Hoover Dam Lodge el miércoles 1 de agosto de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

El trabajo final se realiza en una sección de la Interestatal 11 cerca del Hoover Dam Lodge el miércoles, 1 de agosto de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

La Interestatal 11 cruza la autopista 95 de los Estados Unidos en Boulder City el miércoles 1 de agosto de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Arte en la Interestatal 11 cerca de la autopista 95 de los Estados Unidos en Boulder City el miércoles 1 de agosto de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Interestatal 11 Viernes, 3 de agosto de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Un puente de vida silvestre sobre la Interestatal 11 el viernes, 3 de agosto de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

La Interestatal 11 y Lake Mead desde el mirador de la Interestatal 11 el viernes, 3 de agosto de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

La Interestatal 11 y Lake Mead desde el mirador de la Interestatal 11 el viernes, 3 de agosto de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Interestatal 11 cerca del puente de derivación de la presa Hoover Viernes, 3 de agosto de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Una señal de mensaje sobre la Interestatal 11 el viernes, 3 de agosto de 2018. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Los automovilistas podrán cruzar la intersección del arte y la arquitectura cuando la Interestatal 11 se abra al público el jueves, ofreciendo vistas panorámicas del lago Mead, puentes de estilo art deco y un mural que ilustra la construcción de la presa Hoover.

El llamado Boulder City Bypass no es solo un tramo funcional de 15 millas de camino que reducirá a 30 minutos el camino entre la frontera sur de Henderson y el puente O’Callaghan-Tillman, aguas abajo de la presa Hoover.

También será un regalo visual para aquellos que viajan a lo largo de la carretera Interestatal más nueva del país.

“Tus ojos verán nuevas escenas, nuevos colores y nuevas texturas de principio a fin”, dijo Cary Baird, un arquitecto de paisaje de proyectos para Stantec que diseñó la estética a lo largo de gran parte de la I-11.

Así como la construcción de la autopista de 318 mdd se dividió entre el Departamento de Transporte de Nevada (NDOT) y la Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada (RTC), el arte fue diseñado por dos compañías.

Pese a eso, el trabajo resultó en una colección cohesiva de arte que cuenta la historia de la Presa Hoover.

Como contratista de la RTC, Stantec colocó una colección de esculturas que representaban un automóvil modelo T y un puñado de trabajadores de la construcción de la presa Hoover a lo largo de un tramo de 12.5 millas de la I-11. El arte del metal se iluminará a lo largo de un puente de concreto que une la I-11 con la carretera estadounidense 95.

Teniendo en cuenta el medio ambiente, Stantec también instaló el puente de cruce más grande del estado para el borrego cimarrón y otros animales salvajes y ajardinó el camino con plantas nativas y vegetación que se replantaron durante la construcción.

Después de que las secciones de las montañas Eldorado fueron bombardeadas con dinamita para dar paso a la nueva autopista, dijo Baird, Stantec fue acusado de tallar en el conjunto restante de rocas imponentes para crear una apariencia natural.

El lugar favorito de Baird es un mirador panorámico ubicado entre esas montañas, donde los conductores pueden detenerse y disfrutar de una vista panorámica del lago Mead, uno de los cuerpos de agua más grandes del mundo hechos por el hombre.

“Creo que es una declaración arquitectónica única que tenemos que hace un buen trabajo al crear esa cohesión que estábamos buscando con la Presa Hoover”, detalló Baird.

Por separado, Design Workshop diseñó la obra de arte para el tramo de 2.5 millas de la I-11 construido por NDOT, justo al sur de Henderson.

Junto con las características de estilo art decó, la sección de la autopista NDOT cuenta con un muro de contención de mil 200 pies de largo que se ilustra con figuras de acero y objetos que representan la construcción de la presa Hoover. El arte texturizado y multicolor está cubierto con una lámina anti-graffiti para disuadir a los pintores, afirmó el portavoz del departamento, Tony Illia.

Como regla general, destacó Illia, hasta un 3 por ciento de los fondos para proyectos de nueva construcción se destinan a paisajismo y estética en virtud de un plan maestro de 2002 adoptado por NDOT.

“Es la sensación del departamento de que las obras de arte público, como las esculturas de acero extruido de animales autóctonos, así como la vida vegetal autóctona, ayudan a formar y reforzar un sentido de lugar e identidad que fortalece los lazos comunitarios”, describió Illia. “Estas estructuras pueden ayudar a forjar un sentido de inclusión, haciendo una conexión emocional para visitantes y locales por igual”.

Señal de Cashman

Norm y Lois de Las Vegas notaron que la señal de tráfico en Washington Avenue en la entrada del Cashman Center se mantiene roja por un tiempo inusualmente largo.

“Llegamos al semáforo todos los días alrededor de las 11 a.m. y nos maravillamos de que no haya tráfico cruzado porque no hay eventos en Cashman”, comentaron Norm y Lois en un correo electrónico a Road Warrior. “Esto es tan frustrante e innecesario”.

Tienes razón, Norm y Lois. Su carta resultó en el envío de un equipo de mantenimiento a esta intersección, donde se descubrió un problema de detección de señales, dijo Margaret Kurtz, vocera de la ciudad de Las Vegas. El semáforo está siendo trabajado y debería repararse pronto.

Los anchos de carril varían

Poco después de que los trabajadores repavimentaron Pavilion Center Drive y Greenmoor Lane, Mary, de Summerlin, afirma que notó un extraño patrón en las vías de tránsito.

“Está muy lejos de que un carril para el Pavilion Center hacia el norte sea demasiado ancho, pero el carril hacia el sur y el carril de bicis que lo acompaña son angostos”, destacó Mary, queriendo saber si la ciudad tenía una razón para anchos de carriles diferentes.

Kurtz, la portavoz de la ciudad, comentó que las marcas del pavimento fueron modificadas como una forma de proporcionar espacio para el estacionamiento en la calle en un intento de aliviar parte de la congestión en la cercana Escuela Secundaria Palo Verde.