Ofrecen orientación y recursos a estudiantes de UNLV

Necesito de tu ayuda, esa frase no deben olvidarla, dijo Randy García a los alumnos que atendieron las actividades de la primera conferencia dirigida a futuros líderes latinos en la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV, por sus siglas en inglés), el miércoles 9 de mayo en el Ballroom del Moyer Student Union.

La primera conferencia de futuros líderes, organizada por el Instituto de Liderazgo Hispano Congresional, en UNLV, tuvo un panel diverso y compuesto de profesionales. Miércoles 9 de mayo en el Ballroom del Moyer Student Union. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Michael Ramírez, egresado de UNLV preguntó a los panelistas la mejor manera de acercarse a las fuentes laborales y de información, para insertarse de la mejor manera en el mercado de trabajo. Miércoles 9 de mayo en el Ballroom del Moyer Student Union. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

José Meléndrez es director ejecutivo de la oficina encargada de fortalecer los lazos de la sociedad con la comunidad estudiantil de UNLV. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

En la foto, desde la izquierda: José Meléndrez, Dan Tafoya, Randy García, María Dent, Alberto Senior y Mary Ann Gómez Orta. Miércoles 9 de mayo en el Ballroom del Moyer Student Union. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El plantel universitario fue sede de una conferencia inaugural, que pretende conectar a los estudiantes con el mundo real, para asistirles a reconocer que la vida escolar es muy distinta a la del trabajo cotidiano.

El evento fue organizado por el Instituto de Liderazgo Hispano Congresional (CHLI, por sus siglas en inglés), cuya presidenta Mary Ann Gómez Orta, se encargó de presentar a los ponentes de las diferentes actividades que se desarrollaron durante la jornada.

El evento congregó a oradores del Congreso y distinguidos ejecutivos corporativos, quienes acudieron solidarios para inspirar y promover el servicio público, el liderazgo y el espíritu empresarial, entre los estudiantes de UNLV. La conferencia se centró en las trayectorias profesionales y la riqueza de la diversidad en el lugar de trabajo.

Más de 250 estudiantes pasantes, jóvenes profesionales, miembros del Congreso y líderes comunitarios, asistieron a la conferencia.

El Tiempo tuvo la oportunidad de conversar con José Meléndrez, director ejecutivo de la oficina encargada de fortalecer los lazos de la sociedad con la comunidad estudiantil de UNLV.

“El panel de liderazgo compuesto de Maria Dent, director estatal de AARP, Randy García, fundador de una empresa de asesoría e inversiones, Alberto Senior, gerente de Miller Coors, y Dan Tafoya, de la Camara Latina de Comercio, enfocó su interés en la necesidad de orientar a los estudiantes sobre mentores y los pasos a seguir en cuanto terminen sus estudios”, explicó, destacando “estamos trabajando para que la conferencia se realice cada año, es muy importante la colaboración en la orientación a los jóvenes”.

Meléndrez forma parte de una generación de líderes estudiantiles que han ido abriendo brechas y senderos a los estudiantes latinos en UNLV desde hace años. “La oportunidad de tener mentores, gente que te asesore, como en mi caso haber sido asesorado por Larry Mason y Tom Rodriguez –que por cierto estuvieron esta mañana- es algo sumamente valioso. Es la mejor manera de apoyar a la comunidad”, destacó.

Los panelistas hicieron hincapié en que, durante su estancia en UNLV tienen la oportunidad de establecer conexiones para la creación de una carrera profesional y obtener consejos de líderes en sus potenciales campos profesionales.

La conferencia concluyó con una mesa de trabajo denominada “Connecting you to the real world”, que les dio la oportunidad a los estudiantes de escuchar a Alejandro Chacón, Jenna Heath, Janet Quintero, David Trujillo y Mary Ann Gómez Orta.

Para más información sobre las oportunidades de ayuda a estudiantes, se puede contactar a José Meléndrez al (702) 895-5604.