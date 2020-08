Ola de calor en Las Vegas podría extenderse

Una alerta de calor excesivo comienza el viernes por la mañana en todo el Condado Clark, excepto en las zonas elevadas, así como en el sur del Condado Nye, todo el Condado Lincoln y el noroeste de Arizona, anunció el Servicio Meteorológico Nacional. No expirará hasta el lunes por la noche, pero podría extenderse.

Se ha emitido una alerta de calor para Spring Mountains, Sheep Range y las elevaciones más altas del Condado Clark. Se pronostican altas temperaturas cercanas a los 90º en el Cañón Kyle y de hasta 107º en el Cañón Red Rock.

“Se esperan condiciones peligrosas de calor con temperaturas de 110 a 120 grados”, mencionó el Servicio Meteorológico.

The Excessive Heat Watch has been upgraded to an Excessive Heat Warning for much of southern NV, southeast CA, and northwest AZ for Friday thru Monday. 🥵 Expect hottest days to be Saturday & Sunday. #VegasWeather #CAwx #NVwx #AZwx https://t.co/UeKAYwVfRI

El domingo se proyecta como el día más caluroso en Las Vegas con una temperatura máxima de 113º. Las temperaturas en el valle del río Colorado podrían alcanzar los 115 a 120º.

Algunos récords de altas temperaturas podrían ser alcanzados durante el fin de semana. El récord del 14 de agosto es de 111º, establecido en 2002. El récord del 15 de agosto es de 113º, establecido en 1939. El récord del 16 de agosto es de 111º, también establecido en 1939.

No esperen que el calor se calme cuando expiren las alertas.

“Es probable que la advertencia se extienda hasta mediados de la próxima semana”, advirtió el meteorólogo, John Adair.

Pronóstico del jueves

Habrá nubes el jueves, pero las posibilidades de precipitación parecen ser escasas. Las elevaciones más altas en el Condado Clark tienen un 10 a 15 por ciento de posibilidades de un rocío o una ducha ligera, comentó Adair. Se pronostica una temperatura máxima cerca de 107º, la mínima nocturna estará cerca de los 90º.

El jueves será el día consecutivo número 43 con una temperatura alta de 100º o más en el Aeropuerto Internacional de McCarran. El récord es de 66 días, establecido del 27 de junio al 31 de agosto de 1944. La segunda racha más larga fue de 46 días en 1988, según el Servicio Meteorológico.

It's murky this morning…

☁️👀

That's a combo of former #HurricaneElida & smoke from the #LakeFire! ⛈️ + 🔥

Clouds will remain this afternoon, but will clear out tonight & into tomorrow.

See that round puff of white over S. Nevada? That's smoke! 🤓#NvWx #CaWx #AzWx #GOES17 🛰️ pic.twitter.com/MxQBZFo316

