Olivia Díaz busca llegar al Concejo Municipal de Las Vegas

Archivo.- Olivia Díaz recibió a El Tiempo en su oficina en Carson City durante la Sesión Legislativa del 2017. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Archivo.- La entonces asambleísta Olivia Díaz en el escenario durante el evento “Women’s March: Power to the Polls”. Domingo 21 de enero del 2018 en estadio Sam Boyd. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El lunes 3 de noviembre la asambleísta demócrata por el Distrito 11, Olivia Díaz, anunció que dejaría su cargo para iniciar su campaña electoral en busca de convertirse en la próxima concejal por el Distrito 3 del Ayuntamiento de Las Vegas. Es importante mencionar que la manera en que se dividen los distritos a nivel estatal y municipal es distinta, por lo que el Distrito 3 de la ciudad abarca una gran parte del distrito que recientemente Díaz representaba en la Asamblea.

“Recién anunció el concejal Bob Coffin que ya no contendrá por su cargo en las próximas elecciones municipales del 2019. He vivido casi toda mi vida en el Distrito 3, que él actualmente representa, y me he dado cuenta que hay muchas necesidades por satisfacer a la comunidad de este distrito en la ciudad de Las Vegas. Pienso que puedo ser buen elemento en el gobierno local para hacer llegar más programas, mejoras a la infraestructura y más accesibilidad a un representante en el gobierno”, comentó Díaz en entrevista exclusiva para El Tiempo.

El Distrito 3 del Ayuntamiento de Las Vegas abarca de sur a norte desde Sahara Avenue y Las Vegas Boulevard hasta Owens Avenue, y de oeste a este desde Main Street hasta Nellis Boulevard. Zona que la ex-asambleísta Díaz conoce muy bien, ya que además de su cargo político también se ha desempeñado como profesora de primaria.

“Este tercer distrito necesita tener más acceso a servicios y amenidades de la talla de los que existen en Summerlin y Henderson. Por ejemplo, por fin vamos a tener una biblioteca de este lado que se va a llamar Biblioteca del Este de Las Vegas, se inaugurará en la primavera del año entrante gracias al concejal Bob Coffin que trabajó por obtenerlo”, mencionó.

Díaz aseveró conocer de primera mano los proyectos que deberían comenzar en la ciudad para satisfacer las necesidades de la población en cuanto a generación de servicios e infraestructura.

“No podemos conformarnos con lo poco que tenemos y hay que seguir viendo de qué manera hacer que los proyectos se materialicen, no solo en el centro, también que lleguen más recursos al este”, agregó.

Un aspecto importante para Díaz será incrementar el acceso a la tecnología, ya que debido a la calidad de la fibra óptica la señal de internet puede ser irregular en algunos vecindarios. La ex-asambleísta reconoció que actualmente el acceso a internet es fundamental para los pequeños negocios y hogares donde habitan estudiantes.

“Hay muchos vecindarios que carecen de infraestructura básica, como lo son las banquetas o postes de luz. Sé de primera mano que muchas personas de nuestra comunidad caminan para ir a sus trabajos, dejar a sus hijos en la escuela o ir al supermercado. Todos esos detalles son de suma importancia mejorarlos para nuestra comunidad”, acotó.

Díaz reiteró que el haber crecido en dicho distrito cerca de su familia, es un factor a favor de ella ya que sabe de las necesidades cotidianas que enfrentan las familias trabajadoras. “Quiero ser esa mano amiga de muchas personas en la comunidad que necesitan mejores servicios, prestaciones y amenidades a nivel municipal. Mi puerta siempre estará abierta, como lo ha estado antes, mis líneas de comunicación han estado abiertas para trabajar hombro a hombro enfrentando los problemas juntos”, enfatizó.

El Tiempo preguntó: ¿Cuál sería la importancia de que el Concejo de Las Vegas tenga representación latina?

“Sería algo muy necesario, especialmente en un distrito donde el 65 por ciento o más de la población son de origen latino. Tener a alguien bilingüe que entienda a nuestra gente, las necesidades y que las ha vivido, esa perspectiva nadie más la puede ofrecer actualmente cuando están pasando diferentes ordenanzas y analizando diferentes proyectos”, respondió Díaz.

Las elecciones primarias para el Concejo de Las Vegas se llevarán a cabo el próximo 2 de abril de 2019, posteriormente las elecciones generales acontecerán el 11 de junio. Tras haber ganado su reelección para la Asamblea de Nevada con el 81.28 por ciento de las preferencias del electorado (en las recientes elecciones de Medio Término), Olivia Díaz se perfila como una latina que puede representar a su comunidad a nivel municipal.

“La presencia de una mujer latina se debe de dar ya. No hemos tenido esa representación a nivel municipal y pienso que ya es hora porque hemos visto en cada elección que estamos participando más como comunidad para hacer que nuestra voz se reconozca”, concluyó.