Opiniones divididas sobre la reforma de impuestos

diciembre 7, 2017 - 10:10 am

“El presidente Donald J. Trump aplaude al Senado por aprobar la Ley de reducción de impuestos. Los senadores que votaron a favor de estos recortes históricos de impuestos hicieron un gran servicio a sus electores cuando apoyaron poner a Estados Unidos primero, hacer crecer la economía y reconstruir nuestro gran país. Las políticas en este proyecto de ley reducirán los impuestos a las familias trabajadoras y pondrán a nuestra economía en un camino de prosperidad económica sostenible y creación de empleo”, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, a través de un comunicado.

En los últimos días se han llevado a cabo distintas actividades en el Sur de Nevada a favor y en contra de la reforma de impuestos aprobada recientemente por el Senado de Estados Unidos. Uno de estos eventos aconteció el sábado 2 de diciembre en el hotel y casino Palace Station, la organización Iniciativa Libre llevó a cabo su llamado Foro Libre, el cual contó con la participación del senador republicano Dean Heller.

“La Casa Blanca comprende algo de lo que hemos hablado durante varios años, no se puede deducir impuestos para salir de este problema de déficit, no se puede reducir el gasto lo suficiente para resolver este problema de déficit, lo que se tiene que hacer es hacer un incremento en esta economía”, expresó el senador Heller durante el foro moderado por el presidente de Iniciativa Libre, Daniel Garza.

El senador republicano añadió que aumentar el crédito tributario por hijos será una manera en que las familias locales podrán ayudarse de esta reforma de impuestos, no obstante, destacó que los resultados podrían verse gradualmente.

“Nada es perfecto y sabemos que probablemente tendremos que hacer algunos ajustes en el futuro… Se trata del ingreso de la clase media, es para aquellos que trabajan día a día, para garantizar que podamos aumentar sus salarios y que su trabajo sea seguro”, acotó el senador Heller.

Es importante mencionar que aunque esta reforma de impuestos propuesta por el Gobierno Federal ya ha sido aprobada por el Senado, aún falta que el Congreso analice y avale la situación.

Este tema tiene opiniones divididas. Previo a este foro, el miércoles 29 de noviembre, la organización Battle Born Progress y aliados realizaron una conferencia de prensa en las inmediaciones de la Corte Federal de Las Vegas, para manifestar su inconformidad con dicha reforma.

“En verdad no es bueno para la gente trabajadora, para la gente de bajos recursos, queremos decirles a nuestros senadores, específicamente al senador Dean Heller que esta propuesta no va ayudar a la gente.

La mayoría de las deducciones van a ser para las corporaciones, en verdad es parte de un plan más grande que incluye las propuestas que ya han pasado antes que cortan los programas como Chip, Medicare y Medicaid en los estados. Nevada es un estado donde miles de personas dependen de esos programas, con esos cortes que han sido aprobados y esta reforma va a resultar en no ayudar a la gente de bajos recursos”, opinó la subdirectora de Battle Born Progress, María Teresa Liebermann.

Durante en la conferencia los distintos oradores coincidieron que sí se necesita una reforma de impuestos, pero calificaron como “muy rápida” la forma en que se está aprobando esta reforma, ya que dicen “no es lo que la gente quiere”.

“El problema es que no ha sido un proceso de los dos partidos, solo ha sido de liderazgo republicano y no hemos visto que abran la conversación a ideas diferentes. Ese es el problema, que los dos partidos no se están hablando, los republicanos y el presidente Trump pasaron esta reforma ahora en lugar de pensarlo bien”, sentenció Liebermann.