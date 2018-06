Ordenaron a Miguel Corral como Sacerdote

El Obispo George Leo Thomas, con 42 años de servicio pastoral, realizó la primera ordenación bajo su gestión en Las Vegas. Jueves 31 de mayo, en la Catedral Ángel Guardián. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La familia Corral Monárrez flanquea al nuevo Sacerdote, desde la izquierda: Consuelo López, Ángel Corral, Miguel Corral Sr., Consuelo Monárrez, Miguel Corral Jr., Bertha Herrera y Maribel Peinado, En la foto faltó una de las hermanas del ordenado, Gloria Quiñones, quien no pudo llegar a la celebración, ella reside en Durango. Jueves 31 de mayo, en la Catedral Ángel Guardián. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La consagración del pan y el vino, en la misa de ordenación de Miguel Corral. Jueves 31 de mayo, en la Catedral Ángel Guardián. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El Padre Manuel Quintero felicitó al nuevo sacerdote. La parroquia San Francisco de Sales fue de las primeras en dar misas en español, lo que será trabajo continuo de Miguel Corral. Jueves 31 de mayo, en la Catedral Ángel Guardián. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Miguel Corral fue ordenado como nuevo sacerdote, el primero de la administración del nuevo Obispo Thomas. Fue asignado a la parroquia San Francisco de Sales. A la ceremonia acudieron familiares y amigos, así como sacerdotes de la Diócesis de Las Vegas. Jueves 31 de mayo, en la Catedral Ángel Guardián. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

En una emotiva ceremonia religiosa, realizada en la Catedral Ángel Guardián, el jueves 31 de mayo, se llevó a cabo la ordenación como nuevo Sacerdote de Miguel Corral.

Ante numerosos representantes del clero de la Diócesis de Las Vegas, encabezadas por el nuevo Obispo George Leo Thomas, Corral se convirtió en el nuevo pastor de la iglesia católica apostólica y romana, el primero en ordenarse bajo la reciente administración del Obispo Thomas, quien fue instalado apenas hace tres semanas.

El Padre Miguel fue asignado a la parroquia San Francisco de Sales donde, con seguridad, seguirá los pasos de Manuel Quintero, uno de los sacerdotes más queridos en la comunidad hispana de Las Vegas. La iglesia se encuentra al oeste de la ciudad, en el 1111 Michael Way, en las inmediaciones de las avenidas Washington y Jones.

“Quiero agradecer, primeramente, a Dios por el llamado al sacerdocio, al Obispo Thomas, a los sacerdotes de la Diócesis, con los que he trabajado -y con los que todavía no lo he hecho aún-, a mis compañeros seminaristas, a todos ellos por el increíble apoyo en este viaje de esperanza, a todos los que hicieron posible esta celebración, a mis paisanos y amigos, les agradezco mucho”, expresó Miguel Corral en su primera alocución en el altar.

“Pero de manera muy especial, quiero agradecer a mis padres; a mi mamá Consuelo Monárrez y mi papá Miguel Corral, por todo el sacrificio que han venido haciendo para que hoy pueda dedicar mi vida al Señor; la salud de mi progenitora no es la mejor, sin embargo, hizo un enorme esfuerzo por acompañarme esta noche. Dios los bendiga”, destacó.

La gente congregada en la iglesia, muchos de ellos oriundos de Presidios, una pequeña población enclavada en la sierra de Durango, México, aplaudió con orgullo la ordenación de un joven que nació con la vocación sacerdotal y, ahora, luego de muchos años de preparación, logra materializar su deseo de consagrar su vida para ayudar a sus semejantes.

“Un ministro de la iglesia no puede sobrevivir sin el apoyo de su feligresía, de su comunidad, adopta un espíritu de generosidad, abre tu corazón y evita las tentaciones, aunque, de repente si puedes ir a un juego de los Golden Knights, ve y disfrútalo, están jugando muy bien”, le recomendó Thomas, lo que rompió un poco la rígida solemnidad que amerita la ceremonia.

Este es un viaje de alegría eterna, dijo el nuevo sacerdote.

La ordenación es un proceso muy solemne, el candidato se postra frente al altar, mientras se realiza un rito ancestral, lo que es observado con atención por todos los miembros de la iglesia. Al finalizar es investido con la indumentaria sacerdotal, que en el caso de Miguel Corral le fue dado por Alberto Alzate, sacerdote de origen colombiano –recién retirado-quien dirigió la iglesia de Santa Ana, otra de las parroquias con mayor afluencia de fieles hispanos.

Ataviado con la indumentaria, Corral subió al altar y se sentó a la izquierda del Obispo, para luego, juntos consagrar el pan y el vino y entregarlo a los fieles que acudieron al histórico acontecimiento.

El Padre Ron Zanoni fue el encargado de presentar ante el Obispo Thomas al candidato Miguel Corral.

Al termino del servicio, la gente felicitó al nuevo Sacerdote y y le deseó larga vida al servicio de Dios.