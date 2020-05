Organización provee alimento para mascotas a personas afectadas por pandemia

La pandemia del COVID-19 ha causado una crisis económica en muchas personas que han perdido sus empleos, los afectados deben tomar medidas para administrar su presupuesto y posiblemente algunos ya no tengan la capacidad de mantener a sus mascotas. Sin embargo, esto no es motivo para el abandono de animales, ya que existe ayuda disponible.

Julio César Mejía ha trabajado en conseguir alimento para gatos y perros, de esta manera Hearts Alive Village puede ayudar a personas afectadas por crisis económica. [Foto Cortesía]

Con la dotación de alimento para perros y gatos, Hearts Alive Village pide a la comunidad que no abandone a sus mascotas, ya que son parte de la familia. [Foto Cortesía]

“Lo más importante es que en este momento si una persona cree que tiene que dar a su mascota a un albergue o a una organización de rescate, tome en cuenta que está siendo muy difícil para los animales ser adoptados, entonces pueden ser puestos a dormir (eutanasia)”, comentó el representante de la organización Hearts Alive Village, Julio César Mejía, durante una entrevista con El Tiempo.

Mejía sugiere a las personas afectadas comunicarse con The Animal Foundation u otras organizaciones de protección animal, quienes les ayudarán a buscar soluciones para obtener alimento para sus mascotas o cualquier otras necesidades relacionadas.

“Por favor pónganse en contacto con nosotros, hay mucha información y ayuda para la gente, deben saber cuáles son sus opciones”, dijo Mejía.

Hasta el momento, Hearts Alive Village ha recibido cerca de 37,000 libras de alimento para gatos y perros, cantidad que ha sido distribuida para alimentar a más de 600 animales. Esta labor se continuará realizando durante el tiempo que pueda durar la pandemia.

“Obviamente, como hay gente que no puede comprar el alimento porque ya no están trabajando, muchos han venido. Estamos tratando de recibir más alimento, donaciones, es importante obtener más alimento por parte de la comunidad para poder seguir dando esta ayuda”, mencionó Mejía y agregó que si por algún motivo su organización llegara a no tener más alimento, aun así pueden ayudar refiriendo con alguna otra organización local.

“No pedimos ningún tipo de información que los vaya a calificar para poder obtenerlo, sin embargo sí vamos a necesitar que nos provean algunos datos básicos como nombre y dirección. Es importante porque si en el futuro llegara a haber otra crisis, nosotros vamos a saber con tiempo dónde tenemos que empezar a ayudar”, sentenció Mejía.

De momento, Julio César y sus compañeros siguen tratando recibir donaciones por parte de tiendas locales de mascotas y personas que tengan la posibilidad de colaborar. Los interesados en ayudar a esta causa pueden hacer donaciones en especie y efectivo mediante distintas formas:

1) Llevar alimento a las instalaciones de la organización.

2) Donar por medio de la página web de la organización.

3) Comprar el alimento mediante Amazon con entrega en Hearts Alive Village.

“En este principio de mes que la gente tiene que pagar la renta y no tiene dinero para la comida de sus mascotas, nosotros vamos a estar ahí para eso… Me gustaría reiterarle a la gente que si llegan a un punto en que deben dar a sus animales por no poder mantenerlos, traten de comunicarse con organizaciones en la ciudad. Sea un problema u otro, nosotros vamos a tratar de encontrar una solución, vamos a ser muy creativos para ayudarles”, concluyó Mejía.

Hearts Alive Village se ubica en 1750 S. Rainbow Boulevard, Unidad #4, Las Vegas, NV 89146.

Para más información, llame al (702) 870-0065 o visite:

www.HeartsAliveVillage.org

