Organización ayuda a adolescentes a convertirse en estudiantes universitarios de primera generación

Erica Mosca, a la izquierda, fundadora y directora de Leader in Training, un programa de preparación universitaria de primera generación, y Miriam Gómez, directora del programa, posan para una foto en su oficina, el martes 21 de diciembre de 2021 en Las Vegas. [Foto Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal]

Miriam Gómez sabía que quería ir a la universidad, pero no sabía cómo llegar.

Así fue como llegó a “Leaders in Training” (LIT), una organización sin fines de lucro de Las Vegas que ayuda a los estudiantes a convertirse en los primeros en sus familias en ir a la universidad, como estudiante de segundo año de preparatoria en 2016.

Durante los siguientes tres años, ella y su grupo no solo aprendieron cómo solicitar ingreso a la universidad, tomar exámenes de ingreso y completar la solicitud de ayuda federal para estudiantes, sino también cómo tener éxito en la comunidad. Se le pidió que hiciera trabajo voluntario y pasantías en posibles trayectorias profesionales. Otra parte clave de su educación extraescolar fue sobre los sistemas en torno a la educación y la equidad.

“Realmente creemos que nuestros jóvenes tienen todo el talento del mundo, pero no siempre tienen una oportunidad equitativa de perseguir sus talentos”, dijo Erica Mosca, fundadora y directora ejecutiva del programa.

Fue esa filosofía la que despertó a Gómez a los desafíos para llegar a la universidad para muchos estudiantes.

“En mi cabeza, solo estaba tratando de hacer algo mejor para mi familia”, mencionó Gómez, ahora estudiante de Nevada State College. “Una vez que me enteré de eso, pensé, ‘Oh, esto es una locura’. Porque eran todas las cosas las que me afectaban a mí y al lugar donde vivo. Eso es lo que me mantuvo yendo a LIT, porque aprendía algo nuevo cada semana”.

“Leaders in Training” también apoya a los estudiantes después de la graduación de la escuela preparatoria. Alrededor del 80 por ciento continuará en universidades de dos o cuatro años, dijo Mosca. En la universidad, LIT apoya a sus estudiantes a través de asesoramiento académico, desarrollo profesional y más.

“Los estudiantes pueden tener A o F porque creemos que cada estudiante puede ser un líder y, dadas las oportunidades y el apoyo, creemos que todos los niños serán aceptados en la universidad y pueden persistir si eligen ir”, comentó Mosca.

El programa fue tan impactante para Gómez que volvió a ser gerente del mismo (en turno de medio tiempo) mientras estudiaba para convertirse en psicóloga infantil. Gómez se asegura de que los estudiantes de segundo año estén trabajando en sus pasantías y actúa como mentora de los adolescentes.

“Ver cómo ayudé a los estudiantes de la forma en que la Sra. Mosca me ayudó es lo que realmente me mantiene en LIT”, dijo Gómez. “Si se frustran, puedo hablar con ellos. (Les digo) lo entiendo. Es frustrante y, a veces, no quieres hacer nada. Pero al final, todo tiene sentido y vale la pena, ¿Por qué estás haciendo esto?”.

*Este reportaje fue producido en conjunto con United Way del Sur de Nevada como parte del esfuerzo “Todos merecen la esperanza” para ayudar a las familias locales en esta temporada de fiestas. Para contribuir, visite uwsn.org/hope.