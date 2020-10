Organizaciones realizaron conferencia virtual para mujeres hispanas

El 9 y 10 de octubre de 2020 se llevó a cabo la tercera edición del evento Metamorfosis de la Mujer, conferencia en español que en esta ocasión se realizó en formato virtual. [Captura de pantalla]

En formato virtual, el 9 y 10 de octubre se llevó a cabo la tercera edición de la Conferencia Metamorfosis de la Mujer, evento que fue posible gracias a las organizaciones Planned Parenthood Votes Nevada y Make The Road Nevada.

Durante este evento virtual, decenas de mujeres hispanas pudieron informarse sobre distintos temas de interés, tales como el impacto de COVID-19 en la salud, cómo votar por correo, salud mental, trauma generacional, anatomía, recursos locales, violencia doméstica, entre otros.

“Todos nuestros talleres son transmitidos en vivo en sus respectivos horarios en la página de Facebook de Metamorfosis de la Mujer, los temas son para la comunidad”, comentó la integrante de Planned Parenthood Votes Nevada, Jazmín Margarita Tobón, quien también agregó que hubo voluntarias brindando asistencia técnica para las personas que lo requerían.

Durante el inicio del evento, la integrante de Make The Road Nevada, Audrey Peral, expresó que “es un espacio que fue creado especialmente para nuestras mujeres latinas, dedicado para nosotras, para aprender y seguir creciendo. Estaba muy preocupada de no poder hacer la conferencia por la pandemia, pero aquí estamos, resistentes como siempre, encontrando la manera de unirnos. Es un día dedicado al crecimiento, aprendizaje y empoderamiento de la mujer”.

De acuerdo con las oradoras, cada mujer participante recibió un paquete con una lista de recursos, tarjeta de regalo y un cupón para los centros de salud de Planned Parenthood. El paquete fue enviado por correo postal a cada una de las personas inscritas, tanto en el sur como en el norte de Nevada.

“Hablamos sobre algunos recursos que existen en nuestra comunidad donde se puede buscar ayuda. Hablamos sobre el impacto que tiene el COVID-19 en los estudiantes, cómo se conecta con la violencia doméstica. Platicamos cómo esto afecta a las personas indocumentadas que no calificaron para ayuda gubernamental. Si quieren saber más sobre recursos, pueden seguir viendo los videos”, dijo Itzayana Montoya.

Respecto al importante tema de la salud mental, la terapeuta Margarita Romano explicó que “muchas veces tenemos que trabajar con nuestras emociones y hay dos maneras de hacerlo, una es tomando nuestra responsabilidad y no haciéndome víctima de mi situación. Si yo me hago víctima de mi situación, todo me va a pasar. Eso hace que no tenga poder sobre mi misma y sobre mi situación, entonces siempre estoy con tristeza o depresión. Pero cuando volteo la percepción, las cosas no cambian, la que cambia soy yo, asumo responsabilidad y tomo poder sobre mí misma y mi vida, entonces me siento empoderada, no puedo controlar las cosas que están afuera, pero sí a mí misma”.

En términos generales, Romano informó ¿Qué es la salud mental?, ¿Cómo mantener una mente sana?, recomendaciones para identificar si algún familiar necesita apoyo emocional, y sugerencias para mantener la calma en situaciones estresantes de la vida diaria.

Los videos de cada una de las conferencias realizadas en este evento de dos días están disponibles por medio de la red social: www.facebook.com/MetamorfosisLV

