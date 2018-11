Organizaciones se unieron para ayudar a desamparados

“Cuando pensamos en una persona que desafortunadamente está viviendo en la calle, es que ellos no tienen los recursos para ir al doctor, obtener una identificación, ayuda con sus lentes o bañarse. Aquí pueden hacerlo todo en un día, este evento es importante porque pueden tener acceso a servicios”, fueron las palabras que el coordinador de Nevada Partnership for Homeless Youth (NPHY), Rico Ocampo, compartió con El Tiempo durante un evento a beneficio de personas sin hogar.

Más de 200 organizaciones se unieron para brindar servicios gratuitos a personas sin hogar. Martes 20 de noviembre de 2018 en The Champion Center. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El evento ‘Project Homeless Connect’ contó con servicios médicos, educativos, búsqueda de empleo, alimentos, entre otros. Martes 20 de noviembre de 2018 en The Champion Center. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El martes 20 de noviembre se llevó a cabo el evento anual ‘Project Homeless Connect’ en las instalaciones de The Champion Center, situado al este de Las Vegas. Este es un esfuerzo coordinado por Nevada Homeless Alliance en asociación con Clark County Department of Social Service (Departamento de Servicios Sociales del Condado Clark) y Southern Contineless of Care de Southern Nevada, cuyo objetivo es brindar servicios gratuitos a personas de bajos recursos –muchos de ellos en situación de calle-.

El evento reúne a más de 200 organizaciones que ayudan a personas que no tienen hogar o que corren el riesgo de terminar viviendo en la calle debido a su situación económica. Una de las necesidades más grandes es el apoyo a niños y jóvenes desamparados, tarea que NPHY ha asumido desde hace varios años.

“Trabajamos con menores que viven sin hogar, estamos informando al público sobre qué hacer al encontrar a un menor viviendo en la calle. Queremos que los adultos sean nuestra voz, que nos ayuden a encontrar a esos menores y también a ellos dirigirlos a las organizaciones que les pueden ayudar”, comentó Ocampo.

De acuerdo con el coordinador de NPHY, una de las dudas más recurrentes de los asistentes a este evento fue sobre lugares que brinden alojamiento para pasar la noche, sitios para poder bañarse o dónde cortarse el cabello

“Desafortunadamente muchas de estas personas viven en la calle y tratan de salir de esa situación… Siempre hemos participado, ayudamos en obtener o contactar más organizaciones que trabajan con menores para que puedan apoyarlos”, acotó Ocampo.

Los recursos disponibles para adultos y menores incluyeron servicios médicos, mastografías, alimentación, ropa, asesoría para conseguir empleo, servicios legales, cuidado para las mascotas, ayuda para veteranos. Algunas de las organizaciones y agencias participantes fueron Sreet Dogz, Biblioteca del Condado Clark, oficina de la congresista Dina Titus, Nevada Job Connect, United Health Care, First Aid, entre otros.

Una de las personas beneficiadas fue la señora Miriam Nohemí Rosa, quien recibió información y artículos para su familia constituida por cuatro personas.

“Obtuve de todo un poco, colchas para el frío. Creo que está bien que haya esta ayuda, es importante porque están ayudando bastante”, dijo Rosa y agregó que le gustaría que hubiera más eventos como este.

Esta labor altruista también contó con el apoyo de diversas insituciones, cuyos nombres en inglés son: Las Vegas Sands Corporation, The Champion Center, City of Las Vegas, Wells Fargo Charitable Foundation, MGM Resorts International, The Vegas Golden Knights Foundation, Catholic Charities of Southern Nevada, Help of Southern Nevada, y Mountain View Christian School.