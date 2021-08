Organizaciones sin fin de lucro de Nevada se estabilizan tras un año tumultuoso, según estudio

La voluntaria Alicia Brasuell descarga artículos en los estantes de la sala de almacenamiento en la despensa de alimentos en Catholic Charities of Southern Nevada el jueves 29 de julio de 2021 en Las Vegas. Las organizaciones sin fines de lucro de Nevada reportaron más estabilidad financiera y operativa en 2021 en comparación con los meses iniciales de la pandemia, según un informe de la Universidad de Nevada Las Vegas. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Las organizaciones sin fin de lucro de Nevada afirman haberse estabilizado después de un año difícil en cuanto a finanzas, cambios en las operaciones y prestación de servicios, según un informe de la UNLV publicado este mes.

”Nevada Nonprofits and COVID-19: One Year Later” (Las organizaciones no lucrativas de Nevada y COVID-19: un año después), en el que se encuestó a 120 organizaciones no lucrativas del Estado de la Plata y se compararon los datos de la Small Business Administration y del Internal Revenue Service para obtener información sobre lo que ocurrió con las organizaciones no lucrativas durante la pandemia de COVID-19. Es la continuación de un informe inicial de la primavera de 2020, que encuestó a 149 organizaciones sin fines de lucro y descubrió que la mayoría vio disminuir las donaciones y luchó por mantener los servicios intactos.

La encuesta de este año, realizada entre febrero y marzo, reveló que casi la mitad de los encuestados podría seguir operando hasta el próximo año sin apoyo adicional.

Según el informe, “el panorama financiero de muchas agencias parece haberse estabilizado, pero muchas siguen enfrentándose a importantes reducciones de personal y de horas”.

Sin embargo, el futuro a largo plazo sigue siendo incierto. Jessica Word, autora del estudio y profesora de gestión de organizaciones sin fin de lucro y políticas públicas, dijo que los programas de estímulo como el Paycheck Protection Program (PPP) y las subvenciones estatales para organizaciones sin fin de lucro ayudaron a estabilizar cuando las oportunidades tradicionales de recaudación de fondos se vieron afectadas por la pandemia. El próximo ciclo presupuestario del estado mostrará cuántos fondos llegarán al sector no lucrativo.

“Creo que muchos de ellos están muy nerviosos, después de haber hablado con algunos de ellos sobre el panorama a largo plazo”, dijo Word. “No está claro si van a poder volver a recaudar fondos con normalidad. De cuando hicimos esa encuesta, ahora volvemos a tener un mandato de cubrebocas en interiores. Obviamente, también estamos en una nueva oleada. Así que, aunque definitivamente es más estable de lo que era, yo diría que probablemente no se sienten seguros”.

Según el informe, en todo el país se han perdido 1.64 millones de puestos de trabajo en el sector no lucrativo a causa de la pandemia. Se estima que el empleo tardará 16 meses en alcanzar los niveles anteriores a la pandemia.

Al encuestar a las organizaciones sin fin de lucro de Nevada, el informe descubrió que, si bien tres de cada cuatro organizaciones sin fin de lucro dijeron que no habían despedido personal, tanto en 2020 como en 2021, los despidos parciales aumentaron del 16.2 al 22 por ciento. Pero ninguna organización reveló que tenía la intención de despedir en un futuro próximo, lo que sugiere que las organizaciones vieron mejoras o una situación financiera estable a corto plazo.

Parte de esto podría atribuirse al uso de los préstamos del PPP. Según el informe, las organizaciones sin fin de lucro reportaron las dificultades iniciales para recibir este tipo de préstamos debido a la afluencia de solicitantes el año pasado, así como a los retrasos por no tener relaciones existentes con los prestamistas o la Small Business Administration.

Finalmente, 1,049 organizaciones sin fin de lucro recibieron 234.1 millones de dólares para financiar sus nóminas y operaciones. Casi un tercio de las organizaciones recibieron préstamos de primera y segunda ronda. El préstamo promedio fue de 223,214 dólares, según el informe, aunque los 10 mayores préstamos a organizaciones sin fin de lucro superaron los 2.9 millones de dólares.

“Muchas de ellas pudieron obtener finalmente préstamos del PPP”, dijo Word. “Les proporcionaron un verdadero salvavidas en términos de costos operativos, especialmente porque su recaudación de fondos se había visto gravemente afectada, al menos al principio. Eso les permitió seguir adelante, porque al no tener líneas de crédito, la mayoría de las organizaciones sin fin de lucro, si se quedan sin efectivo, acaban cerrando”.

Los investigadores descubrieron que las organizaciones sin fin de lucro eran menos conscientes de otros programas federales de estímulo, como los préstamos para catástrofes por daños económicos, los créditos para la retención de empleados y el aumento de los incentivos fiscales para las donaciones benéficas.

Las preocupaciones futuras se centraron en la capacidad de operar con seguridad, seguidas por la pérdida de ingresos y la disminución de donaciones, dijeron las organizaciones sin fines de lucro de Nevada en la encuesta. En 2020, los encuestados estaban más preocupados por las pérdidas de ingresos y donaciones.

“Esto demuestra que, aunque muchas organizaciones se han adaptado y acostumbrado a los protocolos de seguridad, siguen preocupadas por la seguridad, sobre todo a medida que se reducen las restricciones”, según el informe.