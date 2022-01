Organizaciones y la policía de Las Vegas llaman la atención sobre el tráfico de personas

La directora ejecutiva de Signs of Hope, Daniele Staple, el lunes 30 de agosto de 2021, en la oficina de la organización sin ánimo de lucro, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Activistas de Las Vegas están pidiendo al público que se vista de azul el martes para llamar la atención sobre el tráfico de personas, dijeron en un comunicado de prensa el lunes.

La campaña, #WearBlueDay, pretende destacar el Mes Nacional de Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas en Estados Unidos y el día de concienciación sobre el tráfico, que se celebra anualmente el 11 de enero.

Las organizaciones locales sin ánimo de lucro –entre ellas Signs of HOPE, The Shade Tree, The Cupcake Girls, Safe House, The Embracing Project, Dress for Success Southern Nevada, Olive Crest y Juvenile Justice Impact– trabajan con las fuerzas del orden, los centros turísticos y otras organizaciones de hostelería para captar, prevenir o identificar a alguien que pueda ser explotado o coaccionado para intercambiar sexo por dinero u otras cosas de valor.

Los activistas subrayan que, al igual que muchos otros aspectos de la violencia interpersonal, la trata de personas se basa en una dinámica de control y en la explotación de las vulnerabilidades. Los factores de riesgo más comunes para que los niños sean explotados incluyen la experiencia previa de abuso sexual; el tiempo en el que han estado en hogares de acogida y otras situaciones con viviendas inestables, según un comunicado de prensa de las organizaciones locales sin fines de lucro. Las personas suelen ser preparadas y reclutadas primero a través de sus propias redes sociales, vecindarios, clubes o bares, internet y en la escuela.

Daniele Staple, directora ejecutiva de Signs of HOPE, dijo que, a pesar de estos aspectos comunes, la gente tiene ideas equivocadas sobre el tema.

“Una de las mayores ideas es que cualquiera de nosotros, como organizaciones, se dedique a rescatar a alguien”, dijo Staple. “Eso no es lo que ocurre. Se trata de personas que han estado comprometidas e involucradas en situaciones durante largos periodos de tiempo y que están muy enredadas con el traficante. Incluso la idea de que las personas son retenidas físicamente la mayoría de las veces no es correcta. Se trata más bien de una esclavitud psicológica y emocional, por así decirlo”.

Varios complejos turísticos del Strip de Las Vegas lucirán el martes el color azul en apoyo de la causa, según explicó Dawn Christensen, portavoz de la Nevada Resort Association. Por ejemplo, The Venetian iluminará sus torres de azul durante todo el día y proporcionará listones azules a su personal.

Los miembros del sector reciben capacitación y seminarios, colaboran con las fuerzas de seguridad y desarrollan las mejores prácticas para hacer frente a la trata de personas. Cada establecimiento puede hacer algo diferente para abordar el problema en el día a día: algunos pueden tener el número de la línea telefónica nacional contra la trata de personas en los baños, mientras que otros pueden dar capacitación adicional a los porteros y guardias de seguridad sobre las banderas rojas que deben buscar.

La campaña activista es especialmente útil para mostrar cómo todo el mundo puede ayudar a identificar situaciones potencialmente inseguras, dijo Christensen.

“Al fin y al cabo, es responsabilidad de todos, en la línea de ‘si ves algo, dilo’”, dijo Christensen. “Cuantas más personas sean conscientes de la trata de personas y de su aspecto, mayor será el impacto”.

Una de las mejores maneras de que la comunidad apoye el tema es apoyando a los profesionales que ofrecen los recursos necesarios a las víctimas de la trata, dijeron los activistas. Los servicios que prestan –como vivienda, educación, asistencia legal, eliminación de tatuajes y capacitación profesional– pueden ayudar a la víctima a superar la situación que la llevó a ser víctima de la trata.

“Por mucho que estos traficantes sean individuos que pueden formar parte de la comunidad, eso no significa que no sean o no puedan ser individuos muy peligrosos”, dijo Staple.

Si te preocupa que alguien que conoces esté siendo víctima de la trata de personas, ponte en contacto con la Línea Nacional de Trata de Personas al 888-373-7888.

