Orgullo ecuatoriano en LV

“Me siento muy orgulloso, de que a la edad que tengo, me mantengo vigente en redes sociales. Esta ciudad me ha dado todo; he sonreído, he llorado, me enamoré, me casé, tuve familia, me divorcié, conozco otros lugares en el país y Latinoamérica, pero nada como Las Vegas”, comentó a El Tiempo Luis Enrique Bonilla, un verdadero pionero en medios de comunicación en esta ciudad, quien fue reconocido por el Club de Ecuatorianos en Las Vegas de manera reciente.

Luis Bonilla, pionero y parte integral de la historia de Las Vegas, recibió el 21 de agosto de 2004 el trofeo que lo acredita como miembro del “Hall of Fame”, de la “Nevada Broadcasters Association”. [Foto Cortesía]

Luis Enrique Bonilla fue reconocido por su vasta trayectoria en medios de comunicación en Las Vegas, aquí con Miriam Hickerson-Lira, Ombudsman Estatal en Asuntos al Consumidor para Minorías. [Foto Cortesía]

Luis Bonilla es pionero de “bailes masivos” en la ciudad, aquí con Vicente Fernández. [Foto Cortesía]

Luis Bonilla, pionero y parte integral de la historia de Las Vegas, recibió el trofeo que lo acredita como miembro del Salón de la Fama, de la Asociación de Locutores de Nevada. En la foto con el jugador Alex Aguinaga. [Foto Cortesía]

Luis Bonilla, pionero y parte integral de la historia de Las Vegas. En la foto con Rodrigo González Yáñez –derecha- y Salvador Zamora. [Foto Cortesía]

Luis Bonilla, pionero y parte integral de la historia de Las Vegas. En la foto con Enrique Reyes, orgullo de Madera, Chihuahua. [Foto Cortesía]

Luis Bonilla, pionero y parte integral de la historia de Las Vegas. En la foto con Mimí P. Quintero –extrema izquierda-, en la develación de la placa que da nombre al tramo de Pecos Road, en honor de Cesar Chávez. [Foto Cortesía]

Luis Bonilla arribó a esta ciudad en 1973 y forma parte de esa generación de personalidades que dieron forma al puente que permitió establecer una comunicación solida entre los hispanoparlantes de la ciudad. “Soy parte de la época dorada de la radio, televisión y prensa escrita en Las Vegas”, afirmó categórico.

Mucha gente todavía recuerda la primera participación de México y Estados Unidos, en la Copa América, en junio de 1993, en la que la escuadra Azteca disputara la final contra Argentina. La justa deportiva tuvo lugar en Ecuador del 15 al 4 de julio, pero en Las Vegas el aficionado pudo seguir los detalles de los partidos gracias al trabajo de Luis Bonilla. “Tengo que dar crédito a Eddie Escobedo, Francisco Corro, José Luis Gutiérrez y Alfredo Martínez porque sin su apoyo no hubiera sido posible transmitir los juegos en esta ciudad. En aquella oportunidad tuvimos muchas dificultades para la transmisión, no existían los recursos técnicos de la actualidad, la fase de eliminatorias las transmitimos en un centro nocturno que se llamó La Bamba, donde Joaquín amablemente nos facilitó sus instalaciones. Pero para la gran final, entre México y Argentina, cientos de aficionados acudieron al teatro Huntridge, ahora edificio protegido, pero nos quedamos sin señal. Total, que tuvimos que improvisar con la señal de la 1280 AM, la primera estación radial en español de Las Vegas. Eso nos salvó la transmisión, tuvimos como 1000 personas que, para la época, resultó histórico”, comentó como una de las mejores anécdotas de su vida.

Otra de las facetas de Luis Bonilla es la del entretenimiento local, los primeros “bailes masivos” en la ciudad fueron co-promovidos por el ecuatoriano y gente de origen mexicano como Enrique Reyes, Camilo Corral y Eddie Escobedo, “también recuerdo con mucha nostalgia lugares como El Guadalajara, El Dusty’s Place, El Hacienda, El Stardust, El Rey, La Calle 8, El Sinaloense, El Matador, El Potrero, el Cashman Field y otros”, dijo.

Pero la joya de la corona para Bonilla en el entretenimiento fue la transmisión del mundialmente conocido festival Viña del Mar, que todavía se transmite desde la Quinta Vergara en Chile. “Las Vegas estaba en crecimiento, una bonanza económica permitía el surgimiento de alternativas de medios, con el apoyo gerencial entablamos conversaciones con Radio Nacional de Chile, se logró la transmisión del cierre del festival, lo que hicimos por algunos años, fue la primera vez que se mencionó una estación de radio a nivel mundial desde el festival que –en esa oportunidad- cerró el cantante brasileño Roberto Carlos”, recordó.

Las Vegas es una ciudad histórica, luego de que las grandes corporaciones tomaron el control de la transmisión tanto en México como en los Estados Unidos, Bonilla se hizo a un lado y siguió produciendo contenidos de manera independiente. “Tortillas Los Arcos y el restaurante Tamales Doña María fueron de los negocios hispanos que siempre apoyaron mis ideas y proyectos, a ellos agradezco su solidaridad y paciencia, ya que con el soporte pudimos también transmitir otros eventos de carácter internacional en Las Vegas”, aseveró.

Una anécdota más del galardonado, fue la llegada a esta ciudad del futbolista de origen ecuatoriano Alex Aguinaga, que por aquellos años era figura del club Necaxa. “Sobre la visita de Aguinaga a Las Vegas, puedo decirte que seguía sus pasos desde que militaba en el Ecuador, de hecho, a muchos jugadores que hicieron carrera en México les he apoyado como hincha, he cambiado de equipo, en función de los jugadores de mi país. Necaxa fue considerado el equipo de la década, hablé con la directiva y pudimos hacerle un homenaje aquí. El propietario de North Beach Café, localizado en Sahara y Decatur, nos apoyó para el evento, conservo el banderín de intercambio al inicio de juegos firmado por todos los jugadores del Necaxa”, recordó.

Luis Bonilla es toda una institución en Las Vegas, un orgullo ecuatoriano que se ha desempeñado desde 2004 como corresponsal de UPI Radio Noticias, primer director de noticias de KDOL 1280 A.M., productor y conductor de noticias para Telemundo Canal 39, director ejecutivo del bloque en español del canal 35, actual director de Asuntos Comunitarios de Lotus Broadcasting en sus tres estaciones La Buena, La Caliente y 1460 A.M.

En redes sociales produce y dirige el programa A Todo Galope, donde proyecta las carreras de caballos en las que participan jinetes locales.

Luis Bonilla, pionero, forma parte integral de la historia de Las Vegas.