Otorga jurado a hombre $225 mil tras demanda a la policía de Las Vegas

enero 31, 2019 - 11:32 am

Ángel Landeros desde el palacio de justicia Lloyd George de los EE.UU. en Las Vegas el martes 29 de enero de 2019. (K.M. Cannon / Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Un jurado federal otorgó a un hombre $225 mil el miércoles en un caso civil contra tres oficiales del Departamento de Policía Metropolitana involucrados en un tiroteo en 2013.

El jurado dictaminó que el oficial Joseph Parra, de 40 años, fue negligente cuando disparó accidentalmente a Ángel Landeros, de 28 años, mientras disparaba a un hombre acusado de asesinato.

Landeros y Amelia Villalba, también demandantes en el caso, estaban negociando la venta de un vehículo con Roberto Torres, quien fue buscado por una orden de delito grave, cuando tres agentes de la Policía Metropolitana se acercaron a ellos en un complejo de apartamentos en la cuadra 4100 de Pennwood Avenue, cerca de Valley View Blvd.

Torres le preguntó a Landeros y Villalba si podía probar el vehículo, entonces, los oficiales Joseph Parra y Clyde Villanueva y el detective Scott Thomas se movieron para realizar el arresto cuando vieron a Torres dirigirse hacia el vehículo.

Landeros y Villalba fueron abatidos cuando la policía abrió fuego contra Torres, quien declaró que le disparó en la cabeza a su novia embarazada el día anterior.

Una bala disparada por Parra pasó a través del brazo de Landeros y en el lado izquierdo de su cuerpo, alojándose en su columna vertebral, de acuerdo con la demanda. Una bala disparada por Thomas rozó el pie de Villalba.

“Sus vidas cambiaron para siempre debido a decisiones que no tomaron”, comentó a los jurados la abogada de los demandantes, Paola Armeni.

Torres recibió cuatro disparos y murió en la escena.

Las facturas médicas de Landeros ascendieron a alrededor de $78 mil y no pudo trabajar durante meses después de que le dispararon. Su cirujano ortopédico, Daniel Lee, advirtió que es probable que Landeros desarrolle artritis severa en el futuro debido a la lesión.

El jurado no encontró que los derechos de la Enmienda 14 de los demandantes fueron violados, y Armeni retiró las reclamaciones de violaciones de la Cuarta Enmienda el último día del juicio. El jurado, que no otorgó daños a Villalba, no encontró que Thomas y Villanueva fueran negligentes.

Parra testificó el martes que Torres sacó un arma y disparó primero, y que Parra respondió en respuesta.

El abogado Craig Anderson, quien representó a los tres oficiales, argumentó que los hombres siguieron su entrenamiento y actuaron apropiadamente bajo las circunstancias.

“Como oficial de policía, no hay nada peor que ser acusado de fuerza excesiva”, indicó Anderson. “Todos en esta sala se sienten horribles por los demandantes”.

Landeros y Villalba no pidieron una suma específica de dinero, pero Armeni le notificó al jurado el costo de sus facturas médicas y una cirugía de $300 mil que Landeros podría necesitar en el futuro.

Villanueva y Thomas ya no trabajan para la policía.

4100 Pennwood Avenue, Las Vegas, NV