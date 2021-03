¿Otra crisis humanitaria en la frontera?

Niños pequeños observan desde el interior de una cápsula en el centro de detención del Departamento de Seguridad Nacional Donna, el principal centro de detenciones para niños no acompañados en el valle del Río Grande, el cual es administrado por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, en Donna, Texas, el martes 30 de marzo de 2021. Los niños están alojados en ocho carpas que tienen un tamaño aproximado de 3,200 pies cuadrados. El martes 30, la administración de Biden permitió, por primera vez, a los medios de comunicación ingresar a su principal centro de detención para niños migrantes, revelando una estructura sobrepoblada donde más de 4,000 niños y familias se apiñaban en grupos y el más joven se mantenía en un gran corral de juegos con colchonetas en el piso para dormir. [Foto Darío López-Mills / AP, Pool]

Los niños pequeños se paran o duermen dentro de una cápsula en el centro de detención de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., el principal centro de detención para niños no acompañados en el Valle del Río Grande, en Donna, Texas, el martes 30 de marzo de 2021. Los niños están alojados por cientos. en ocho vainas que tienen un tamaño de aproximadamente 3,200 pies cuadrados. Muchos de los grupos tenían más de 500 niños. El martes 30, la administración de Biden permitió por primera vez a los periodistas ingresar a su principal centro de detención en la frontera para niños migrantes, revelando una estructura de carpa severamente superpoblada donde más de 4,000 niños y familias se apiñaban en grupos y el más joven se mantenía en un gran corral de juegos con colchonetas en el piso para dormir. [Foto Darío López-Mills / AP, Pool]

Un hombre migrante, en el centro, sostiene a un niño mientras mira a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. en un área de entrada después de cruzar la frontera entre EE.UU. y México, la madrugada del miércoles 24 de marzo de 2021 en Roma, Texas. [Foto Julio Cortez / AP]

El presidente y fundador de Bienvenido US, Abraham Enríquez, brindó su opinión sobre la crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México. [Foto Cortesía, vía Bienvenido US]

Fotografía de archivo de la subdirectora de Battle Born Progress, María Teresa Liebermann-Párraga, durante un evento en UNLV el 29 de abril de 2017. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Fotografía de archivo de Leo Murrieta, director de Make the Road Action NV, durante una manifestación el jueves 1 de noviembre de 2018 en el este de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La situación que se vive en la frontera sur de Estados Unidos con la llegada de miles de migrantes, muchos de ellos menores no acompañados, nuevamente acapara la atención de organizaciones y medios de comunicación a nivel internacional, quienes han criticado ciertas acciones tomadas por el presidente Joe Biden para resolver este problema que ha existido desde administraciones anteriores.

Para la subdirectora de Battle Born Progress, María Teresa Liebermann-Párraga, esta situación no es nueva y la conoce bien, ya que sabe lo que es vivir en una ciudad fronteriza. “Tengo familia en los dos lados de la frontera, San Diego y Tijuana… Esto ha estado pasando por décadas y es porque nunca ha habido una reforma migratoria que en verdad arregle todo el sistema de migración. Se necesita una reforma muy grande, que tenga muchos detalles que se tienen que arreglar”, dijo.

La administración del ex-presidente Donald Trump fue duramente criticada por sus políticas para intentar detener la llegada de migrantes, algo que Liebermann-Párraga consideró como un “odio” que no se percibe con la administración actual. Sin embargo, el mismo presidente Biden ha pedido a los migrantes que ya no vengan y ha reabierto centros de detención para menores en la frontera, los cuales fueron criticados por los demócratas durante la administración anterior.

“Esta administración (Biden) no debería duplicar los errores del pasado, y en vez de decir que los migrantes no deberían de venir, hay que proveer soluciones. La frustración es la misma que hemos tenido con la administración pasada y con administraciones anteriores. Es una frustración bipartidista porque nadie lo ha solucionado”, dijo Liebermann-Párraga.

Efectivamente, el tema se ha politizado. Actualmente hay grupos y legisladores conservadores que están criticando fuertemente a la administración Biden por la situación en la frontera, no obstante, muchos de ellos callaron cuando el problema estuvo en manos del ex-presidente Trump.

“Eso me hace enojar, tenemos grupos que de repente están muy preocupados por lo que pasa. En años pasados no les importaba nada, pienso que en nuestra comunidad siempre hemos visto que hay gente que toma oportunidades, lo vemos ahora, que solo lo están usando porque les sirve para atacar”, comentó Liebermann-Párraga.

La subdirectora de Battle Born Progress les recordó a los habitantes del sur de Nevada que este problema está más cerca de lo que pudiera parecer, ya que el valle de Las Vegas se encuentra a una distancia geográfica más cercana a la frontera de Arizona o California que del propio Capitolio Estatal en Carson City.

Por otra parte, para el presidente y fundador de Bienvenido US, Abraham Enríquez, cada gobierno debería tener una política clara para abordar los problemas del país, algo que a su punto de vista no ha tenido el presidente Biden y lo responsabiliza por la crisis humanitaria que se vive con los migrantes.

“Muchas personas, durante los cuatro años del ex-presidente Trump, decían que la retórica importaba mucho. Estoy de acuerdo con eso, muchas personas que se encuentran en la frontera han dicho públicamente que hicieron ese viaje porque la retórica del presidente Biden era que vinieran. Es muy importante que el presidente sepa que debe tener una política clara”, mencionó Enríquez.

De acuerdo con Associated Press, al menos 15,000 menores se encuentran alojados en centros de detención en la frontera y el mismo gobierno de Biden previamente había obstaculizado el trabajo de los medios de comunicación para ingresar a dichos lugares para reportar las condiciones en las que se encuentran los migrantes.

“Es muy importante que cada administración tenga transparencia sobre lo que pasa. Con el ex-presidente Trump hubo mucha transparencia sobre lo que pasaba en la frontera, pero este presidente (Biden) no lo había permitido”, consideró Enríquez.

El fundador de Bienvenido US agregó que al ex-presidente Trump se le juzgó por ser claro al exponer una crisis, por lo que se debería prestar la misma atención a las acciones del presidente Biden, quien recientemente delegó ese trabajo en la frontera a la vicepresidenta Kamala Harris. En redes sociales ha trascendido un video donde un periodista le cuestiona a Harris sobre sus intenciones de visitar la frontera, a lo que ella responde “no por hoy” y ríe.

“Es muy difícil como hispano ver eso de nuestra vicepresidenta. Durante su campaña, ella se enfocó en criticar mucho al ex-presidente Trump y al ex-vicepresidente Pence sobre lo que estaba pasando en la frontera. Ella prometió ponerse del lado de los migrantes y ya que tiene la posición de vicepresidenta, reírse de la crisis, es algo que como hispanos debemos tomar enserio”, acotó Enríquez.

Sobre ese mismo video que involucra a la vicepresidenta Harris, el director de Make The Road Nevada, Leo Murrieta, expresó que “es difícil para los demócratas entender que cuando llegan al nivel donde tienen que manejar el gobierno, no saben qué hacer, saben cómo hablarnos y cómo seducir nuestros votos, saben cómo romantizarnos. Pero cuando llegan (al poder) se les olvida y ya no saben cómo hacer nada. No importa si es demócrata o republicano, la gente de nuestro pueblo necesita demandar mejoras. No importa lo que digan, importa lo que hacen, y ahora no están haciendo nada”.

Al igual que los directivos de organizaciones mencionados anteriormente, Murrieta coincide en que la crisis humanitaria en la frontera es algo que viene de años atrás, donde lamentablemente es común ver imágenes de menores durmiendo en colchonetas bajo mantas de aluminio.

“Niños están ‘enjaulados’ en nuestras cárceles en la frontera, desde la administración del ex-presidente Obama y el entonces vicepresidente Joe Biden. Es una historia que el presidente Biden conoce muy bien, porque es una política que su administración inició cuando fue vicepresidente. Desde 2014 vimos que a estos niños y jóvenes los estaban deteniendo y separando en la frontera”, comentó Murrieta.

El activista aseveró que parte del problema es que las agencias de ICE y de la Patrulla Fronteriza han trabajado para “quitar la dignidad” a las familias migrantes y han laborado sin un orden o sin rendir cuentas claras. Sin embargo, ante la llegada de miles de migrantes, El Tiempo preguntó ¿Qué alternativas puede tener el gobierno?

“Necesitamos cambiar el proceso, de adentro hacia afuera, desde abajo hacia arriba. Eso es lo que está haciendo el presidente Biden con el secretario Mayorkas, es muy importante el trabajo de limpiar completamente estas agencias porque ese es nuestro problema… No es algo nuevo, pero es responsabilidad del presidente eliminar este problema finalmente”, respondió Murrieta.

Algo en lo que también coincidieron las tres personas entrevistadas en este artículo es que se necesita una reforma migratoria, ya que la crisis humanitaria en la frontera sur es un recordatorio de lo roto que está el sistema actualmente y que se necesitan modernizar las leyes a los tiempos actuales.

“Soy optimista y pido que la gente se movilice y se comunique con sus miembros del Congreso. Los demócratas necesitan la presión del pueblo, porque los demócratas no hacen nada si no los impulsamos, los republicanos lo mismo, los políticos son todos los mismos, necesitan presión del público”, enfatizó Murrieta y cerró la entrevista recordándole a la gente que aún no hay ninguna ley que pueda ayudar a regularizar un estatus migratorio.

“Todavía no hay reforma migratoria, no ha pasado ninguna ley, guarden todo su dinero hasta que la gente vea que el presidente Biden firme un pedazo de papel para la reforma migratoria. Va a costar dinero y no va haber suficiente para apoyar a toda la comunidad en todas las necesidades”, concluyó Murrieta.

Para este artículo, El Tiempo también buscó a Mi Familia Vota, una organización que criticó duramente al ex-presidente Trump. Sin embargo, por medio de un correo electrónico su directora estatal, Cecia Alvarado, respondió que “en estos momentos no tengo comentario sobre la situación”.

