Padres de familia hispanos completan curso académico

Instructores y estudiantes convivieron amistosamente en la ceremonia de finalización del curso educativo. Miércoles 23 de mayo de 2018 en la Liga Urbana de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

En total 161 padres de familia hispanos de diferentes escuelas completaron el curso. Miércoles 23 de mayo de 2018 en la Liga Urbana de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La ceremonia de culminación del curso incluyó un almuerzo por cortesía de la organización no lucrativa Nevada School Choice. Miércoles 23 de mayo de 2018 en la Liga Urbana de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Proyecto Listos es un programa perteneciente a la Liga Urbana de Las Vegas (Las Vegas Urban League), una entidad sin fines de lucro. El programa tiene como objetivo la alfabetización de los adultos latinos en los idiomas inglés y español. Este curso educativo combina tres diferentes programas académicos como son: INEA (Instituto Nacional de Educación para Adultos), de México; programa académico de Nevada mediante el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés); y preparación de clases de inglés.

“Así mismo los papás pueden estar enterados de lo que sus hijos están aprendiendo en el salón de clases. Se fusionan tres elementos para conseguir el objetivo principal que es la alfabetización tanto en español como en inglés de los padres de familia”, comentó la instructora de Proyecto Listos, Hindelisa Sampson.

La instructora confesó que esta preparación puede ser complicada para los adultos que tienen limitaciones en su mismo idioma (español), sin embargo, las dinámicas de los grupos de clase son enfocadas primeramente a construir una relación amistosa entre alumnos e instructores.

“Basado en esa solidaridad es más fácil que el adulto se siga motivando a seguir con sus clases. Tenemos un grupo que ya está listo para colegio, ya cubrimos el curriculum que se ve a ese nivel, ellos mismos son los nuevos instructores de los que van entrando. Es una comunión fraternal y un compromiso”, mencionó Sampson.

La plantilla de instructores de este programa está conformada por Adriana Charles, Debbie Schreiber, Holly Haywood, Maribel Campos e Hindelisa Sampson; quienes manejan un principio particular de conocer personalmente a cada estudiante para saber sus preocupaciones, además de que todas ellas son bilingües.

“Se construye ese vínculo, no tanto de instructores a estudiantes, sino como amigos”, acotó Sampson.

De acuerdo con Proyecto Listos, este año fiscal se registraron 182 adultos, de los cuales 161 completaron el curso en su totalidad. Una de ellas fue la señora Maribel Pérez, quien lleva 15 años viviendo en Las Vegas.

“He aprendido unas técnicas maravillosas, muy didácticas. A diferencia de otros cursos de inglés que he tomado, este me ha servido más porque tiene pedagogía; las técnicas, herramientas y conocimientos de la instructora, son superiores a los maestros que a mí me han dado clases de inglés”, dijo Pérez.

Maribel considera que los temas que abarcan gramática y fonética le han sido de mucha ayuda, ya que a la gente de habla hispana le puede ser más difícil detectar los sonidos de ciertas palabras en inglés. Otro aspecto importante para ella es que ahora puede entender el lenguaje de los programas de televisión que sus hijos ven, y de esta manera saber si es apto para ellos.

La señora Rosa Hernández también culminó satisfactoriamente este curso, y reconoció a El Tiempo que en 19 años que lleva radicando en Las Vegas nunca antes había tomado un curso de inglés.

“El inglés me ha ayudado mucho en mi área de trabajo y con mis nietos. Tengo un pequeño negocio y llega gente que habla solo inglés, antes tenía que usar a una personas que me ayudara a traducir, ahora ya me ‘defiendo’ más”, acotó Hernández.

Al preguntarle si considera que hay suficientes programas como este para la comunidad hispana del Sur de Nevada, la señora Rosa respondió que, “me gustaría que hubiera más, pero lo que me entristece es la respuesta de nuestra gente, desgraciadamente no responden a estos programas”.

Por último, la madre y estudiante de Proyecto Listos exhortó a los padres de familia hispanos para aprovechar los programas de educación gratuitos que hay disponibles.

“Ojalá que por este medio hagamos un llamado a esas mamás que prefieren quedarse a ver televisión. Hay que darnos un tiempo, son solo dos horas por semana. Realmente me arrepiento de no haber tomado un curso de inglés antes. Ojalá que como comunidad tengamos esa perspectiva de que en este país tenemos que educarnos, mínimo saber hablar inglés”, terminó diciendo Hernández.

Proyecto Listos es un programa gratuito, el próximo curso iniciará en septiembre del 2018 en algunas escuelas del valle y en la oficina de la Liga Urbana de Las Vegas. Para más información llame al 702-524-8501 o visite

www.lvul.org.