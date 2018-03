Padres de Las Vegas tomaron por sorpresa a escuela que cerró abruptamente

La Academia Cristiana de Aprendizaje Calvary cerró abruptamente el lunes 26 de marzo de 2018. El martes temprano, había poco tráfico cuando los padres solían dejar a los niños. (Max Michor / Las Vegas Review-Journal)

La Academia Cristiana de Aprendizaje Calvary cerró abruptamente el lunes 26 de marzo de 2018. El martes temprano, había poco tráfico cuando los padres solían dejar a los niños. (Max Michor / Las Vegas Review-Journal)

La Academia Cristiana de Aprendizaje Calvary cerró abruptamente el lunes 26 de marzo de 2018. El martes temprano, había poco tráfico cuando los padres solían dejar a los niños. (Max Michor / Las Vegas Review-Journal)

La Academia Cristiana de Aprendizaje Calvary cerró abruptamente el lunes 26 de marzo de 2018. El martes temprano, había poco tráfico cuando los padres solían dejar a los niños. (Max Michor / Las Vegas Review-Journal)

Un cierre abrupto de la escuela durante las vacaciones de primavera provocó que los padres se pelearan por encontrar una nueva guardería y arreglos escolares mientras esperaban respuestas sobre lo que sucedió con La Academia Cristiana de Aprendizaje Calvary (Calvary Christian Learning Academy).

El lunes por la noche, los padres de niños que asisten a la guardería o a la escuela en Calvary Christian Learning Academy se enteraron de que la escuela cerraría las operaciones de inmediato, como parte de una declaración de bancarrota. Los padres recibieron el correo electrónico de Kavita Gupta, fiduciaria del Capítulo 11, anunciando el cierre inmediato alrededor de las 6:30 p.m. del lunes.

En una página de Facebook que desde entonces se eliminó, los funcionarios de la escuela afirmaron que el problema estaba fuera de su control y que Gupta lo creó exclusivamente.

“La administración y directores no recibieron notificación previa”, se leyó en la publicación que se borró. “Nuestros corazones se rompen junto con los suyos y estamos rezando por todos los afectados por esto”.

La causa de la quiebra no quedó clara de inmediato, aunque los procedimientos judiciales muestran que los procedimientos datan de junio de 2017. Tampoco está claro si los procedimientos de bancarrota afectarán a Calvary Community Church, la iglesia afiliada de la escuela. En los archivos de la corte, la iglesia se conoce como la Asamblea de la Comunidad de Calvary de Dios.

Gupta no devolvió llamadas o correos electrónicos del Review-Journal el martes. Las llamadas hechas a la escuela y a la iglesia no fueron devueltas.

En el correo electrónico, se les notificó a los padres que podían hacer arreglos para recoger cualquier propiedad personal que se hubiera dejado en la escuela ubicada en 2900 N. Torrey Pines Dr. Los registros educativos de los estudiantes se entregarán al Departamento de Educación del estado.

La escuela estaba en vacaciones de primavera esta semana, pero la guardería había permanecido abierta y había un campamento de vacaciones de primavera.

Preguntas de los Padres

Samantha O’Brien, cuya hija de tres años asistió a la guardería, se enteró el lunes por la noche cuando el maestro de su hija, también un padre de la escuela, la llamó. O’Brien dijo que estaba ayudando a su hija a prepararse para la cama y que no había estado checando su correo electrónico.

O’Brien mencionó que llamó a su madre, quien manejó a Las Vegas desde California, para quedarse con la familia y cuidar de su hija durante la semana, mientras que O’Brien encuentra otra opción asequible.

A media mañana del martes, O’Brien declaró que había encontrado otro lugar, pero que tendría que pagar una tarifa de registro además de los pagos de cuidado mensuales. O’Brien trabaja como representante de ventas para una compañía de bebidas. Su esposo también trabaja, pero sufre de insuficiencia renal en nivel 5 y está en diálisis por la noche, por lo que el dinero es escaso.

“Ella va a quedarse con ella durante una semana para que pueda ahorrar algo de dinero”, agregó. “Estoy tratando de buscar todo, esto es tremendo”.

Danielle Black, cuyos niños de 4 y 9 meses de edad asisten a la escuela y a la guardería, se enojó porque no le dieron más detalles sobre el cierre de la escuela. Ella destacó que tenía que tomarse el martes libre del trabajo y luchar para encontrar una guardería inmediata y una nueva escuela para su hijo de 4 años.

Black dijo que hay 198 niños inscritos en la guardería, la cifra más alta desde que sus hijos asistieron a las instalaciones. Su hija mayor había estado en la escuela desde que tenía 15 meses.

También cuestionó por qué la escuela envió formularios de reinscripción para el año escolar 2018-19 y por qué siguió teniendo recaudaciones de fondos cuando parecía que la administración sabía que la escuela iba a cerrar.

Cuando Una Puerta Se Cierra

Los padres y las familias pueden encontrar refugio en Crossroads Christian Academy, en North Tenaya Way en Las Vegas. También una guardería y una escuela primaria, Tammy Cross decidió abrir un aula nueva o dos para las familias afectadas después de enterarse del cierre de las noticias.

“Entré en el trabajo y recibí una llamada telefónica de inmediato y he tenido algunos padres de familia llorando, simplemente estaban en estado de shock, no sabían dónde poner a sus hijos”, reportó al Review-Journal el martes por la mañana. “Estoy en estado de shock junto con ellos, ni siquiera me puedo imaginar”.

Cross espera contratar a un par de maestros de la escuela y, a partir de las 11 a.m., había tenido noticias de 15 familias diferentes que estaban interesadas en visitar su escuela.

“Como dice la Biblia, ‘cuando una puerta se cierra, otra se abre’ y estoy agradecido de que nuestra puerta sea la otra”, concluyó.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelva más tarde a consultar las actualizaciones.

Notice to K-8 Calvary Christian Learning Academy Parents by Las Vegas Review-Journal on Scribd

Notice to Daycare Parents at Calvary Christian Learning Academy by Las Vegas Review-Journal on Scribd

2900 N Torrey Pines Dr., las vegas, nv