Paquete sospechoso provoca miedo en área comercial de Las Vegas

octubre 16, 2018 - 10:49 am

El martes, 15 de octubre de 2018, en Las Vegas, se ve a un oficial con equipo explosivo investigando buzones y una caja frente a las carreteras de Smith's en Flamingo y Sandhill. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

La policía de Las Vegas investiga un paquete sospechoso en el centro comercial Paradise Marketplace en Flamingo Road y Sandhill Road el martes por la mañana, 16 de octubre de 2018. (Max Michor / Las Vegas Review-Journal)

Los empleados de la tienda de comestibles de Smith observan mientras la policía de Las Vegas investiga un paquete sospechoso en el centro Paradise Marketplace en las calles Flamingo y Sandhill el martes 15 de octubre de 2018, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

La policía de Las Vegas evacuó brevemente un centro comercial del valle sureste el martes por la mañana mientras investigaban un paquete sospechoso.

El paquete se reportó a las 6:30 a.m. en Paradise Marketplace en Flamingo y Sandhill roads, informó el teniente David Sims del Departamento de Policía Metropolitana. Se determinó que no representaba ninguna amenaza alrededor de las 8:20 a.m.

El equipo de explosivos y materiales peligrosos de la Policía Metropolitana y los miembros del Departamento de Bomberos de Las Vegas respondieron a los informes. Evitaron a los empleados y bloquearon a Flamingo y Sandhill durante la investigación. Las calles se han reabierto.

