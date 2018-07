Para los turistas, entre más calor, mejor en Death Valley

Una pareja posa en el termómetro Furnace Creek Visitor Center en el Parque Nacional Death Valley, California, el jueves 26 de julio de 2018. La temperatura oficial en el parque aumentó a 127 el jueves, aunque el termómetro en el centro de visitantes mostró números más altos. (Richard Brian / Las Vegas Review-Journal vía AP)

Luuk Broekhaus de los Países Bajos posa en el termómetro del Furnace Creek Visitor Center en el Parque Nacional Death Valley, California, el jueves 26 de julio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Valeriy Trushevskyy de Alemania visita Badwater Basin, a 282 pies bajo el nivel del mar, en el Parque Nacional Death Valley, California, el jueves 26 de julio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Diana Senci de los Países Bajos visita Badwater Basin, a 282 pies bajo el nivel del mar, en el Parque Nacional Death Valley, California, el jueves 26 de julio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Los residentes de Las Vegas Cory Pérez, izquierda, y Jon Bach se toman fotos en el termómetro del Furnace Creek Visitor Center en el Parque Nacional Death Valley, California, el jueves 26 de julio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Cecile y Sebastien Abin de Francia comparten un beso en Dante's View, un mirador popular en el Parque Nacional Death Valley, California, el jueves 26 de julio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Rich Salvatore de Las Vegas posa en el termómetro Furnace Creek Visitor Center en el Parque Nacional Death Valley, California, el jueves 26 de julio de 2018. La temperatura oficial en el parque aumentó a 127 el jueves, aunque el termómetro en el centro de visitantes mostró mayores números. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Un letrero que marca el nivel del mar se encuentra en el acantilado de Badwater Basin, a 282 pies bajo el nivel del mar, en el Parque Nacional Death Valley, California, el jueves 26 de julio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Sherry Chen de China se protege del sol con un fino velo rosado mientras visita Badwater Basin, 282 pies bajo el nivel del mar, en el Parque Nacional Death Valley, California, el jueves 26 de julio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Stephanie Zampin de los Alpes franceses se toma una selfie en Dante's View, un mirador popular en el Parque Nacional Death Valley, California, el jueves 26 de julio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Los visitantes contemplan el paisaje en Dante's View, un mirador popular en el Parque Nacional Death Valley, California, el jueves 26 de julio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Una vista de las agujas de sal cristalinas como se ve desde el campo de golf Devil's en el Parque Nacional Death Valley, California, el jueves 26 de julio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Badwater Basin, 282 pies bajo el nivel del mar, se ve desde el mirador Dante's View en el Parque Nacional Death Valley, California, el jueves 26 de julio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Un letrero que marca el nivel del mar se ve en el lado cerca del Inn en Furnace Creek en el Parque Nacional Death Valley, California, el jueves 26 de julio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Un letrero marca la entrada al Parque Nacional Death Valley, California, el jueves 26 de julio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

PARQUE NACIONAL DEATH VALLEY – El calor picó como alfileres y agujas. Los vientos áridos azotaban las caras de los turistas que bebían agua y sudaban a través de sus ropas en el lugar más cálido de América del Norte.

No les importó demasiado. Después de todo, es por eso que vinieron aquí. La mayoría son turistas, algunos viajan por todo el mundo para llegar al parque. Algunos corren maratones bajo el calor brutal. Otros simplemente lo asimilan y lo llaman “un sueño” para ser testigos y contar experiencias.

Obtuvieron a lo que vinieron el jueves cuando la temperatura oficial aumentó a 127 grados a las 4:42 p.m., empatando un récord para la fecha establecida en 1933, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los máximos también llegaron a 127 el martes y el miércoles.

El récord histórico de Death Valley es de 134 grados, establecido el 10 de julio de 1913, en Furnace Creek. Eso marca la temperatura atmosférica más caliente jamás registrada en la Tierra.

El jueves, los visitantes del parque encontraron formas de lidiar con el calor. Los turistas franceses se acurrucaron bajo un paraguas rosa. Los turistas austriacos se escondieron debajo de sus sombreros de paja. Los hombres se quitaban las camisas, usándolas como escudos para las cabezas calvas, y se ponían las gafas de sol sobre las orejas cubiertas por una camiseta.

Ir a lo extremo

Los meses de verano en el Valle de la Muerte pueden estar entre los más concurridos del parque, atrayendo a muchos turistas internacionales, particularmente europeos, indicó la portavoz del parque, Abigail Wines.

Julio, agosto y septiembre fueron los meses más ocupados del parque el año pasado, dijo.

“Quieren ver la parte más extrema del oeste americano”, señaló Wines. “Viajan para experimentar algo diferente a lo que tienen en casa”.

Algunas personas subestiman el castigo del desierto, dijo. Un verano, dos personas vestidas con los trajes de Chewbacca y Darth Vader peleaban en el estacionamiento.

“La gente no se da cuenta de que puede ser mortal”, afirmó. “Piensan que si no están sudando, no están calientes. Pero ellos no saben que están sudando, porque es muy seco”.

Una persona muere en el parque por enfermedades relacionadas con el calor, generalmente cada dos años, agregó.

La semana pasada, un excursionista de 57 años de Huntington Beach, California, cayó a su muerte.

El forense adjunto del Condado de Inyo determinó que la causa de la muerte era una fractura de cráneo causada por una caída, agravada por la exposición a los elementos.

El mes más caluroso para el parque es julio, cuando el promedio diario es de 116 grados.

Otro hombre pensó que podía correr durante la parte más calurosa del día y murió de agotamiento por calor, informó Wines.

“Creo que el ‘factor de calor del viento’ debería ser un término”, aseguró. “Todo tu cuerpo está en un secador de pelo. Es solo aire caliente forzado contra tu piel”.

‘Entre más caliente, mejor’

A la entrada del Parque Nacional Death Valley, Oliver Anne y su familia de Francia estaban listos para ir a Badwater Basin. Habían estado planeando su visita durante un año.

“Queríamos llegar al lugar más cálido”, comentó Anne. “Entre más caliente, mejor.”

Un panfleto titulado “Una guía de visitantes para el verano de 2018” aconseja a los turistas recordar que están en el “lugar más cálido de la Tierra” y ofrece consejos de seguridad en inglés, francés, holandés e italiano.

En Dante’s View, a 5 mil pies sobre el Valle de la Muerte, una brisa ofrecía una ligera comodidad para quienes miraban hacia las salinas de abajo.

Para Adrian Turrin, que visitaba desde Suiza con su esposa y sus dos hijos, incluso el clima ligeramente más fresco fue un alivio.

“Hasta aquí, es mejor”, dijo el turista con el torso desnudo, con una camiseta blanca alrededor de la cabeza.

La noche anterior, agregó Turrin, la familia dejó su RV funcionando mientras acampaban en el parque.

Hacía demasiado calor para asar afuera, así que se conformaron con risotto y ensalada dentro del vehículo.

“No tuvimos una buena noche”, comentó, “el calor pegó duro”.

También en Dante’s View, los turistas franceses Cecile Abin y su esposo, Sebastien, posaron para una foto en la cima del pico. Se dieron un beso en los labios.

“No nos imaginábamos el calor”, afirmó Cecile Abin. Cada uno bebió tres litros de agua antes de caminar a través de Badwater Basin.

“Parece que estamos jugando un deporte muy intenso”, describió Sebastien Abin.

Es su primera vez en los Estados Unidos.

“He visto películas del oeste, ahora es como un sueño”, señaló Cecile Abin. “Los moteles, el restaurante, el desierto, parece una película”.

¿Su próximo destino el jueves?

“Estamos manejando al lado del hotel, y vamos a la piscina”, mencionó, riendo.

No muy lejos, un grupo de corredores que participaron en el maratón Badwater 135 cargaron refrigeradores y volvieron a llenar sus aguas. Llevaban una botella de spray.

Los tres corredores, todos de Italia, destacaron que se mantenían hidratados bebiendo electrolitos, Coca-Cola, agua y cerveza. Ellos necesitaron la cerveza para hidratos de carbono, explicaron.

En Badwater Basin, el punto más bajo de América del Norte a 282 pies bajo el nivel del mar, el calor húmedo del desierto irradiaba un espejismo cuando los turistas caminaban a lo largo del piso de agua salada. Un pequeño charco de agua en un extremo quemaba los dedos de un turista de Londres.

Diana Senci, quien visitaba desde Holanda con su esposo, Matthew, se escondió debajo de una toalla blanca y húmeda mientras volvía al automóvil.

“No quería ir cuando vi las noticias, pero insistió”, dijo sobre su viaje al desierto. “Vale la pena.”

Consejos de seguridad Consejos del Parque Nacional Death Valley para mantenerse fresco durante el verano: – Agua: beba al menos un galón de agua por día. Lleve abundante agua potable en su automóvil. – Calor y deshidratación: si se siente mareado, con náuseas o con dolor de cabeza, salga del sol de inmediato y tome mucha agua. Humedezca tu ropa para bajar la temperatura corporal. El calor y la deshidratación pueden matar. – Manejar en verano: aléjese de las carreteras pavimentadas en el verano. Si su auto se descompone, quédese dentro de él hasta que llegue ayuda. Estar preparado; llevar mucha agua extra. – Manténgase alerta y disminuya la velocidad: la causa más común de muerte en el parque son los accidentes en un solo vehículo. Un momento de falta de atención puede enviarlo a usted, a su automóvil y a sus seres queridos a lanzarse al desierto rocoso. – No confíe en la tecnología: su teléfono celular no funcionará en la mayoría del parque. – Senderismo: NO camine en las elevaciones bajas cuando las temperaturas son altas. Las montañas son más frescas en el verano.

