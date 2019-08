Parece acercarse el acuerdo del nombre del estadio de Las Vegas con Allegiant

¿Podría el nombre de Allegiant Air volar pronto sobre el nuevo estadio de Las Vegas?

Ni los Raiders ni los funcionarios de la aerolínea comentarán sobre la posibilidad, pero Rob Yowell, presidente de Gemini Sports Group en Arizona, quien ha estado involucrado en nombrar acuerdos de derechos en sus más de 20 años de carrera en el negocio, dijo que abundan los rumores de que el equipo tiene encerrado en un acuerdo valorado en alrededor de 20 a 25 millones de dólares por año durante un periodo desconocido.

The #Raiders are nearing a naming rights agreement with @Allegiant for the new Las Vegas Stadium. #allegiantstadium

— Paul Gutierrez (@PGutierrezESPN) July 31, 2019