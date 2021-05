Pareja californiana obtiene una escalera de color la misma noche en Red Rock

Christy y David Jones, de Temecula, California, consiguieron escaleras de color en la misma mesa de Ultimate Texas Hold'em el domingo, 16 de mayo de 2021, en Red Rock Casino Las Vegas. (Station Casinos)

Una pareja que tire escaleras de color juntas probablemente se mantendrá unida.

Christy y David Jones, de Temecula, California, lograron esa hazaña el domingo en Red Rock Casino, según un portavoz de Station Casinos.

Christy consiguió una escalera de color alrededor de las 4:45 p.m. mientras jugaba Ultimate Texas Hold’em, ganando 9,009 dólares. Esa misma noche, David obtuvo una escalera de color y ganó 8,186 dólares.

Ganadores por todo el Valle de Las Vegas

Fremont

Conseguir una escalera real en un juego de doses sin el beneficio de un dos es dulce. Jugar 25 dólares por mano es más dulce por una suma de 20 mil dólares.

This win is one for the books! This lucky bar patron was playing Bonus Deuces when they hit this Royal Flush with NO deuces! How about that $20,000 payout! How about a round of drinks for everyone at the bar after that win?! 🥃 🍺🍹 🍸 pic.twitter.com/nLNjXfrn8Q — Fremont Casino (@fremont) May 17, 2021

Suncoast

Un afortunado invitado ganó 12 mil dólares en Split Card Draw Poker.

Split Card Draw Poker for the win! Congrats to the lucky winner of this $12,000 jackpot at Suncoast!#SuncoastCasino #BConnectedWinners pic.twitter.com/1BCgWp3Zjy — Suncoast Casino (@suncoastcasino) May 10, 2021

La jugadora local Jacqueline conectó un punto 10 en una máquina de keno de cinco centavos, ganándole un premio mayor de 51,932 dólares.

What a lucky day it was for Jacqueline, a Las Vegas local, who hit a $51,932 Keno jackpot at Suncoast! She was playing a $0.05 denomination machine when she hit the 10-spot. 😳 #SuncoastCasino #BConnectedWinners #KenoJackpot pic.twitter.com/sgLN2IWVAj — Suncoast Casino (@suncoastcasino) May 14, 2021

Treasure Island

Kevin R. ganó 15,620 dólares en keno jackpot.