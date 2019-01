Parques cerca de Las Vegas que permanecen abiertos pese al cierre del gobierno

Un automóvil conduce a lo largo de la carretera en el Parque Nacional Joshua Tree en el desierto de Mojave al sur de California, el jueves 10 de enero de 2019. Después de todo, el parque nacional no se cerrará debido al cierre parcial del gobierno. El Servicio de Parques Nacionales dijo que liberó suficiente dinero de las tarifas de recreación para evitar el cierre de áreas al aire libre, aunque la mayoría de los centros de visitantes no operan. (Foto AP / Jae C. Hong)