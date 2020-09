Partidarios latinos de Biden hacen un desfile de coches en el Strip de Las Vegas

Partidarios latinos del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, se reunieron para un desfile de coches el domingo por la tarde en Las Vegas Boulevard.

Un puñado se reunió en Freedom Park, ubicado en 850 N. Mojave Road, a las 3 p.m. El grupo creció a unos 30 para cuando el desfile comenzó alrededor de las 3:45.

Eddie Ramos, residente en Las Vegas, decoró su vieja limusina con banderas estadounidenses y grandes carteles de apoyo a Biden y a su candidata a la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris de California. Dijo que cree que es esencial que la gente salga y vote por “un mejor presidente”.

“No tengo nada en contra de (Trump)”, mencionó Ramos. “Simplemente no creo que sea la persona adecuada para dirigir este país, como ser humano”.

Ramos señaló que su objetivo era hacerle saber al presidente (que organizó una mesa redonda de Latinos for Trump en Treasure Island el domingo) que “no todos los latinos están con él”.

Arnulfo Díaz, vicepresidente de la Junta Directiva del Partido Demócrata de California, condujo desde Sacramento para el desfile. Indicó que Biden se ganó su apoyo cuando se pronunció a favor del programa “Deferred Action for Childhood Arrivals”.

“Creo que a Trump le gusta actuar como si todos los inmigrantes fueran delincuentes, pero mi hija es una ‘Dreamer’ y se graduó de UCLA con un título en ciencias políticas”, argumentó Díaz. “Necesitamos un presidente que apoye la unidad y quiera ayudar a los Dreamers a convertirse en residentes, y ese es Joe Biden”.

The caravan has arrived in front of Trump International Hotel, where they’re honking and turning around back to Las Vegas Boulevard. Everything has been peaceful thus far. pic.twitter.com/DQ52KW3ufn

— Alexis Ford (@alexisdford) September 13, 2020