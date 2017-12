Partido Republicano abordó temas comunitarios con hispanos de Las Vegas

Miembros del Partido Republicano a nivel nacional y local realizaron una sesión informativo con la comunidad hispana de Las Vegas. 29 de noviembre en MG Strategies. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Jóvenes y adultos asistieron a la reunión comunitaria impartida por el Partido Republicano. 29 de noviembre en MG Strategies. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Miembros del Partido Republicano Nacional recientemente visitaron la zona este de Las Vegas para reunirse con más de 50 personas de origen hispano mediante una sesión informativa. Durante la sesión se explicó a los asistentes sobre cómo involucrarse más en sus comunidades para trabajar por distintos temas de interés social.

“Es una iniciativa para darle a la comunidad las herramientas para hacer cambios a nivel local. Por ejemplo, algo tan simple como un semáforo, si lo quieres en tu comunidad tienes que colectar firmas y dar un testimonio de porqué lo quieren, hablarle al alcalde. Algo tan pequeño requiere un esfuerzo grande”, comentó la directora de iniciativas estratégicas del Partido Republicano, Edith Jorge, en entrevista con El Tiempo.

La militante republicana informó que el objetivo es proporcionar herramientas a la comunidad para poder hacer un cambio a nivel local, que gradualmente pueda derivar en un cambio grande a nivel federal como “ayudar a elegir a la gente correcta para promover a los hispanos en Estados Unidos”, dijo.

Al preguntarle sobre las dificultades que pueda tener el Partido Republicano para acercarse a la comunidad latina debido a la situación política actual, Edith Jorge respondió que se deben encontrar las formas de lograrlo.

“Es difícil llegar a cualquier persona hoy en día porque la política es tan divisiva, nadie quiere ir a algo de uno u otro partido o candidatos, tenemos que encontrar maneras para hablar con la comunidad sobre los temas que les importan a ellos, sobre cuáles son las cosas que pasan en sus comunidades que les afectan a ellos. Hemos encontrado que visitándolos y hablando sobre reformas de impuestos o salud, podemos ver qué tenemos en común y cómo podemos trabajar juntos como comunidad”, mencionó Edith.

Recientemente el Partido Demócrata emitió un comunicado donde acusaba a los republicanos de que “sus prioridades ponen en riesgo la salud de millones de niños”. La salud también es un tema importante para la comunidad latina, por lo que El Tiempo solicitó al estratega republicano, Jesús Márquez, una respuesta ante el siguiente comunicado:

“Los republicanos dejaron expirar el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) hace dos meses. Ahora, en lugar de trabajar para renovar el programa, los están priorizando un plan tributario que aumentaría los impuestos a la mitad de los hogares estadounidenses y abriría un agujero en la deuda federal. Muchos estados podrían verse obligados a dejar sin seguro a niños y madres embarazadas a menos que el Congreso actúe antes de fin de año.

En vez de trabajar por una solución de sentido común, los republicanos de la Cámara de Representantes intentaron unir la aprobación de fondos para CHIP con recortes a programas preventivos de salud y el aumento de los costos de Medicare. Mientras los republicanos hacen todo por recortar los impuestos de los multimillonarios y las grandes corporaciones, casi 9 millones de niños en todo el país corren el riesgo de perder su seguro de salud”, acotó el Partido Demócrata mediante el comunicado.

Al respecto, Jesús Márquez declaró lo siguiente:

“Para empezar, no se ha cambiado nada, si se refieren a la reforma de impuestos, lo único que se busca es no obligar a las personas a comprar Obamacare que tal vez no quieren. Ellos están poniendo lo que posiblemente sea un resultado de eso, pero no están diciendo lo que se hace directamente… Es solamente el inicio, no podemos asustar a la gente con eso. Esta reforma de impuestos va a ayudar a la economía de Estados Unidos, incluyendo a los hispanos.

Si el programa (CHIP) es algo que beneficia a la comunidad, estoy de acuerdo con ello, pero hay que ver, no creo que se vaya a cancelar. Los demócratas están intentando asustar a toda costa a la comunidad y eso es lo que no debemos permitir. Por ejemplo, se ha asustado a la comunidad con Obamacare, siendo que ha perjudicado a más gente, por eso tenemos que analizar bien esto… Hasta el momento no hay nada en papel que diga que se va a cancelar tal cosa”, sentenció Márquez.